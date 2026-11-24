Wien (OTS) -

“FPÖ-Chef Herbert Kickl rückt erneut mit seiner jüngsten Aussendung zur Verteidigung russischer Interessen aus und beweist damit wieder eine Sache: Die FPÖ ist zu Putins Propagandawerkzeug verkommen. Zum erneuten Male verkennt die FPÖ, wer für den Krieg in der Ukraine verantwortlich ist. Während Kickl der Europäischen Union Kriegstreiberei und totalitäre Methoden unterstellt, verliert er kein einziges Wort über die Verantwortung Russlands für den Krieg. Die FPÖ muss sich die Frage gefallen lassen, warum sie in der außenpolitischen Debatte derart bereitwillig russlandfreundliche Narrative übernimmt und was sich die FPÖ von ihrem Russland-Gehorsam verspricht. Wer die europäische Sanktionspolitik kritisiert, sollte zumindest auch deren Ursache benennen. Österreichs Neutralität bedeutet nicht, dass wir zur russischen Aggression und Kriegstreiberei schweigen müssen”, so ÖVP-Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger. (Schluss)