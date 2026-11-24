Wien/Klagenfurt (OTS) -

Ein besonderer Meilenstein für 61 Absolvent:innen bzw. ein doppelter Grund zum Feiern: Im Rahmen einer akademischen Feier an der Universität Klagenfurt erhielten 61 Teilnehmer:innen des berufsbegleitenden Universitätslehrgangs „Business Manager:in“ ihren akademischen Grad „Executive Master of Business Administration“. Zugleich begingen WIFI Österreich und das AAU+ der Universität Klagenfurt das 25-jährige Bestehen ihrer österreichweiten Bildungspartnerschaft. Rund 3.000 Menschen haben das gemeinsame berufsbegleitende Weiterbildungsangebot in diesem Vierteljahrhundert bereits erfolgreich absolviert.

Mit anerkennenden Worten beglückwünschte Univ.-Prof. Dr. Peter Schlögl, Vizerektor für Transfer, Kooperationen und Weiterbildung der Universität Klagenfurt, die Absolvent:innen: „Wir gratulieren allen Absolvent:innen sehr herzlich zu ihrem erfolgreichen Abschluss! Mit großem persönlichem Engagement, viel Ausdauer und bemerkenswertem Einsatz haben sie die Herausforderung gemeistert, eine universitäre Weiterbildung mit den Anforderungen und Herausforderungen ihres Berufsalltags zu verbinden. Diese Leistung verdient besondere Anerkennung und zeigt, wie viel Motivation und Durchhaltevermögen bewirken können. Für den weiteren beruflichen und persönlichen Weg wünschen wir viel Erfolg, Freude an neuen Herausforderungen und alles Gute!“

„Jeder Abschluss ist ein persönlicher Meilenstein und zugleich Ausdruck einer gemeinsamen Bildungsleistung. Herzliche Gratulation an alle Absolventinnen und Absolventen. Ihr Erfolg zeigt, was durch Engagement, Wissenstransfer und gegenseitige Unterstützung möglich wird. Mein besonderer Dank gilt allen, die diesen Bildungsweg begleitet und ermöglicht haben“, sagte Carola Grader, interim. Institutsleiterin des WIFI Österreich, im Rahmen des Festaktes.

25 Jahre Bildungspartnerschaft: 3.000 Karrieren und 25 Erfolgsgeschichten

Was vor 25 Jahren als Kooperation zwischen universitärer Wissenschaft und beruflicher Weiterbildung begann, ist heute eine Erfolgsgeschichte mit rund 3.000 Absolvent:innen. Wie vielfältig die beruflichen Wege sind, die sich durch Weiterbildung eröffnen, zeigt die Jubiläumskampagne „25 Jahre. 25 Erfolgsgeschichten. Schreib du die nächste!“ Die WIFIs und das AAU+ der Universität Klagenfurt stellen dabei jene Menschen in den Mittelpunkt, die ihre berufliche Entwicklung aktiv gestaltet haben.

Vom Lehrling zum internationalen CEO: Thomas Blechinger startete seine Karriere mit einer Lehre zum Elektromechaniker. Heute ist er President & CEO von Plasser American in den USA. Die akademische Weiterbildung begleitete seinen Weg von der technischen Fachkraft ins internationale Management.

Auch Julia Kretz zeigt, dass ein beruflicher Neustart neue Perspektiven eröffnen kann. Nach 27 Jahren in einem Unternehmen entschied sie sich für eine Veränderung, absolvierte ihr Studium mit Auszeichnung und ist heute Centerleiterin der Passage Linz. Das erworbene Managementwissen setzt sie in ihrer täglichen Führungsarbeit ein.

Einen bemerkenswerten Karriereweg hat auch Mathias Muther eingeschlagen. Der Gründer und Investor in der TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“ startete seine berufliche Laufbahn mit einer Lehre. Sein Werdegang zeigt, wie sich praktische Erfahrung, unternehmerisches Denken und kontinuierliche Weiterbildung verbinden lassen.

Angela Nieß steht wiederum für die Verbindung von fachlicher Expertise und Managementkompetenz. Die Absolventin des Jahrgangs 2020 verantwortet heute als Head of Group Quality bei RAUCH Fruchtsäfte das Qualitätsmanagement über Länder- und Standortgrenzen hinweg.

Wissenschaft trifft Wirtschaft: Weiterbildung mit nachhaltiger Wirkung

Im Zentrum der 25-jährigen Bildungskooperation steht der berufsbegleitende Universitätslehrgang „Business Manager:in“. Das Angebot richtet sich insbesondere an Berufstätige, die ihre fachlichen Erfahrungen um betriebswirtschaftliche und strategische Kompetenzen erweitern möchten. Diese Verbindung eröffnet dabei auch Menschen ohne klassischen akademischen Bildungsweg neue Perspektiven.

„Als Unternehmerin weiß ich, dass berufliche Entwicklung selten geradlinig verläuft. Entscheidend ist, offen für Neues zu bleiben, Chancen zu erkennen und bereit zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Weiterbildung spielt dabei eine zentrale Rolle. Die langjährige Zusammenarbeit zeigt, wie wertvoll die Verbindung von wissenschaftlicher Expertise und unternehmerischer Praxis ist“, betont WIFI-Österreich-Kuratorin und Unternehmerin Maria Neumann.

"Es hat uns Freude bereitet, die Entwicklung der Teilnehmer:innen in unserem Programm in den letzten etwa zwei Jahren zu sehen. Wir wünschen ihnen viel Erfolg im weiteren Lebens- und Karriereweg“, so Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Gernot Mödritscher, Wissenschaftlicher Leiter des MBA-Programms „Business Manager:in“ an der Universität Klagenfurt.

Essentials on Leadership 2026: Gesunde Führung im Fokus

Ein weiterer Höhepunkt war die jährliche Veranstaltung „Essentials on Leadership“. Unter dem Thema „Leadership & Health“ stand die Frage im Mittelpunkt, wie wirtschaftliche Leistungsfähigkeit mit gesunder und nachhaltiger Führung verbunden werden kann. Zu den Vortragenden zählten Natascha Kantauer-Gansch, Vorstandsmitglied und Chief Customer Officer Consumer bei A1, Albert Schmidbauer, Gründer von Biogena, sowie Unternehmer und Autor Matthias Strolz.

Alle Informationen und die nächsten Starttermine unter: MBA Business Manager:in | WIFI Österreich

Foto zum Download (© Fotostudio Horst): 61 Absolvent:innen des Universitätslehrgangs „Business Manager:in“ erhielten an der Universität Klagenfurt ihren Executive MBA. Gleichzeitig feierten die WIFIs und AAU+ das 25-jährige Bestehen ihrer österreichweiten Bildungspartnerschaft. Im Bild: die Absolventinnen und Absolventen mit Vertreter:innen der Universität Klagenfurt, von AAU+ und der WIFIs. (PWK/HSP)