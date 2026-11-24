Wien (OTS) -

Angesichts der neuerlichen durchschaubaren und peinlichen Kritik von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer erinnerte FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz an die politische Verantwortung und die bewusste Entscheidung der ÖVP und insbesondere ihrer Landesparteichefs wie Mikl-Leitner für das Zustandekommen dieser Bundesregierung.

„Frau Mikl-Leitner sollte sich an die Regierungsverhandlungen im vergangenen Jahr erinnern. Die ÖVP hatte die Möglichkeit, mit der FPÖ eine Regierung mit einer positiven wirtschaftspolitischen Ausrichtung und einem wirtschaftsfreundlichen Finanzminister zu bilden. Am Ende entschied sich die ÖVP für eine Regierung mit einem eigenen Bundeskanzler, einem SPÖ-Vizekanzler und einem SPÖ-Finanzminister. Wer sich jetzt über die wirtschaftspolitischen Vorstellungen der SPÖ beschwert, muss sich schon die Frage gefallen lassen, warum er dieser Regierung überhaupt zugestimmt hat“, so Schnedlitz.

Besonders bemerkenswert sei für Schnedlitz, dass Mikl-Leitner selbst bereits im Februar 2025 vor „retrosozialistischen Forderungen“ der SPÖ gewarnt, aber dann die SPÖ-Regierung bewusst mitverantwortet hat.

„Frau Mikl-Leitner, Sie wussten also bereits damals sehr genau, mit wem sich die ÖVP ins Regierungsboot setzt. Babler und Marterbauer sind nicht zufällig auf der Regierungsbank gelandet. Die ÖVP hat ihnen selbst den roten Teppich ausgerollt. Sich jetzt von den Konsequenzen der eigenen politischen Entscheidungen distanzieren zu wollen, ist nicht ehrlich und nicht glaubwürdig. Diese Unehrlichkeit und Unglaubwürdigkeit werden sich die Wähler merken.“

Österreichs Unternehmer würden sich zu Recht eine verlässliche Wirtschaftspolitik erwarten. „Wer tagtäglich einen Betrieb führt, Arbeitsplätze sichert, Investitionen tätigt und Verantwortung für seine Mitarbeiter trägt, hat von diesem öffentlichen Schlagabtausch innerhalb der Regierung überhaupt nichts. Die ÖVP-Landeschefs müssen endlich erklären, welche konkreten Konsequenzen sie aus ihrer eigenen Kritik ziehen wollen. Die ÖVP hat sich für den eigenen Kanzlerposten und um diesen zu erhalten auch bewusst für einen klassenkämpferischen und wirtschaftsfeindlichen Kurs in Richtung Marxismus entschieden. Die ÖVP hat somit einen einzelnen Posten, den Kanzlerposten, gegen Wirtschaft, Standort und einen möglichen Aufschwung getauscht. Wer eine derartige Bundesregierung ermöglicht und weiterhin Tag für Tag mitträgt, trägt auch Verantwortung für die Politik dieser Regierung. Das gilt insbesondere für Johanna Mikl-Leitner“, so Schnedlitz abschließend.