Wien (OTS) -

CS NORDLICHT der Caritas Socialis, das Projekt „Jugum“ der Marienschwestern vom Karmel und „Traumgeflüster – das Musical“ der Salesianischen Jugendbewegung Österreich wurden mit dem Preis der Orden 2026 ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand im Rahmen des Österreichischen Ordenstages am 24. November 2026 im Kardinal König Haus statt.

„Es ist beeindruckend, mit wie viel Herz, Überzeugung und Tatkraft sich Ordensgemeinschaften für die Menschen und unsere Gesellschaft einsetzen. Ihr Engagement reicht weit über die eigenen Gemeinschaften hinaus: Ordensleute bringen sich ein, übernehmen Verantwortung und setzen sich für Menschenwürde, Zusammenhalt und Gerechtigkeit ein. Das ist gerade in einer Zeit großer gesellschaftlicher Herausforderungen wichtig. Der Preis der Orden macht dieses Wirken sichtbar und würdigt Menschen und Initiativen, die an der Schnittstelle von Orden und Gesellschaft Außergewöhnliches bewegen“, sagt Sr. Franziska Madl, Vorsitzende der Österreichischen Ordenskonferenz, die gemeinsam mit dem Zweiten Vorsitzenden, Propst Anton Höslinger, die Preise überreichte.

CS NORDLICHT der Caritas Socialis

Mit CS NORDLICHT hat die Caritas Socialis ein österreichweit einzigartiges Referenzmodell für Menschen mit schwerer und sehr schwerer ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom) entwickelt. Im Mittelpunkt steht eine fachlich kompetente, individuelle, verlässliche und reizarme Versorgung, die die Belastungsgrenzen der Betroffenen respektiert. Das Angebot reicht von Beratung über Pflege bis hin zu Angehörigenentlastung. Im September 2026 wurden bereits 31 Menschen zu Hause begleitet und 93 Betroffene beraten.

CS NORDLICHT macht damit eine Gruppe von Menschen sichtbar, die bisher kaum gesehen wurde. Aus der konkreten Not entwickelten die CS Schwesterngemeinschaft und die CS Caritas Socialis Privatstiftung eine strukturierte, lernende und übertragbare Versorgungsform. Ziel ist es, nicht nur im Einzelfall zu helfen, sondern ein Referenzmodell für ganz Österreich zu etablieren.

„So notwendig und mutig“

„Menschen mit ME/CFS gehören zu jenen Gruppen, die keine starke Stimme haben, weil sie selber nicht mehr laut sein können, sondern schwach sind. Es ist so schön, dass die Ordensgemeinschaft der Caritas Socialis – wie ihre Gründerin Hildegard Burjan – sich immer wieder fragt: Wo ist die Not heute und jetzt? Und was braucht es hier konkret? Die Betroffenen, die Angehörigen und auch die medizinisch geschulten Leute wissen bei ME/CFS nicht weiter. Da setzt CS NORDLICHT an. Und das ist so notwendig und mutig und daher auszeichnungswürdig“, hob Laudatorin Gabriele Eder-Cakl, Direktorin des Österreichischen Pastoralinstituts, hervor.

„Jugum – Klösterliche Leibspiritualität neu erschlossen“

Mit „Jugum – gleichsam ein europäisches Klosteryoga“ machen die Marienschwestern vom Karmel und InstiTEM – Institut für Traditionelle Europäische Medizin die Leibspiritualität der Klöster neu zugänglich. Seit 2015 werden die europäische klösterliche Leibspiritualität und Klostermedizin wissenschaftlich dokumentiert und neu erschlossen. Heute umfasst „Jugum“ rund 40 Leibgebärden, Atemarbeit und Meditation sowie einen 100-stündigen zertifizierten Trainerlehrgang mit Lehr- und Lernmaterialien. Bisher wurden knapp 75 Trainer:innen in Österreich und Deutschland qualifiziert.

„Jugum“ möchte klösterliches Gesundheitswissen durch ein dauerhaftes Ausbildungs-, Zertifizierungs- und Qualitätssystem sichern. Die Übungen finden Anwendung in Prävention, Kurmedizin, Gesundheitsbildung, Exerzitien und pastoralen Angeboten. Sie verbinden die Überzeugung, dass Seelsorge ohne Leibsorge unvollständig bleibt, mit aktuellen Erkenntnissen der Gesundheitswissenschaften. Nach dem Start im Curhaus Bad Kreuzen wird das Projekt derzeit ausgeweitet. Mit dem Vitalzentrum Kloster Arenberg entsteht ein zweites klösterliches Kompetenzzentrum in Deutschland.

„Projekt führt Menschen zusammen“

„Jugum macht erstens deutlich, dass wir Menschen mit Leib und Seele sind und dass Glaube und Spiritualität keine Gegensätze zu Leiblichkeit und Bewegung bilden. Zweitens sind heute viele fernöstliche Praktiken bei uns populär, ohne dass den Anwender:innen immer der Zusammenhang oder Übergang zwischen rein körperlicher Übung und Religionsausübung bewusst ist. Jugum setzt hier einen Aktivpunkt und greift die christliche Spiritualität und ihre Leibfreundlichkeit auf. Drittens zeigt diese Initiative die große klösterliche Erfahrung und die Konkretisierung auch im Heute – zum Nutzen aller. Dieses Projekt führt Menschen zusammen und verbindet in einer immer unruhigeren und stressgeplagten Welt christliche Spiritualität, körperliche Selbstwahrnehmung und Erholung“, betonte Laudator Florian Welzig, Leiter des Kultusamtes.

„Traumgeflüster – das Musical“

Mit der Frage „Was will ich aus meinem Leben machen?“ beschäftigt sich das Musical „Traumgeflüster“ der Salesianischen Jugendbewegung Österreich, das im November 2025 sieben Mal in Wien und Unterwaltersdorf aufgeführt wurde. Über ein Jahr lang entwickelten und gestalteten mehr als 30 Jugendliche und junge Erwachsene das Musical ehrenamtlich – von der Geschichte bis zur Bühnentechnik. Durch die musikalische Gestaltung von Gottesdiensten in ganz Österreich finanzierten sie einen großen Teil des Projekts.

Im Mittelpunkt des Musicals steht Anna, die zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und eigenen Träumen ihren Platz im Leben sucht. Das Musical macht Mut, den eigenen Fragen Raum zu geben, Vertrauen zu entwickeln und erste Schritte zu wagen. Auch für die Mitwirkenden selbst wurde das Projekt zu einer wertvollen Erfahrung und stärkte Selbstständigkeit, Teamfähigkeit und Verlässlichkeit. Dabei ging es auch um ein zentrales Anliegen der Salesianischen Jugendbewegung: junge Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg zu begleiten und Gemeinschaft zu ermöglichen.

„Sensibilisierungskampagne“

„Das Musical, auf das wir mit dem Preis aufmerksam machen, widersteht der Versuchung, sich zu verschließen und abzukapseln: Es hat junge Menschen zusammengebracht, dazu motiviert, nicht nur abzuhängen, sondern sich einzusetzen. Eine Sensibilisierungskampagne also, die den Blick auf die Welt um uns richtet, damit eine ‚Mystik der offenen Augen‘ wachsen kann – gegen die ‚Kultur‘ oder Unkultur ‚des gesenkten Blicks‘, der nur aufs Handy glotzt. Träume werden nur wahr, wenn wir aufwachen – und anfangen zu tun und zu gestalten. ‚Handwerker der Träume‘ und ‚Handwerker der Hoffnung‘ – dazu stiftet die Salesianische Jugendbewegung an“, sagte der Jesuit und Autor P. Andreas R. Batlogg in seiner Laudatio.

Der „Preis der Orden“

Der Preis der Orden wird alle zwei Jahre von der Österreichischen Ordenskonferenz verliehen. Ziel ist es, herausragendes gesellschaftspolitisches und spirituelles Engagement an der Schnittstelle zwischen Orden und Gesellschaft auszuzeichnen. Das Preisgeld von insgesamt 12.000 Euro wird zu gleichen Teilen an die Gewinner:innen vergeben. Die Jury besteht aus Personen aus dem öffentlichen Leben sowie nahestehenden Personen aus dem Ordensbereich und Medienbereich. In diesem Jahr waren Gabriele Eder-Cakl, Florian Welzig, P. Andreas R. Batlogg, Sr. Christine Rod und Renate Magerl in der Jury vertreten.

Die „Österreichische Ordenskonferenz“

Die Österreichische Ordenskonferenz ist die gemeinsame Vertretung der katholischen Männer- und Frauenorden Österreichs. Insgesamt sind 192 Ordensgemeinschaften Mitglieder der Ordenskonferenz, davon 103 Frauenorden und 89 Männerorden. 3.668 Ordensfrauen und Ordensmänner wirken in Österreich. (Stand: 31. Dezember 2025)

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