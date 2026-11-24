- 24.11.2026, 12:15:32
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Kaltschmid: Angekündigte WKÖ-Strukturreform bleibt reine Kosmetik
Grüne Wirtschaft pocht weiter auf eine echte Verschlankung der Kammerstrukturen und zeigt Einsparungspotenzial von rund 175 Millionen Euro auf.
Wer Fachgruppen lediglich in Fachvertretungen umwandelt, ändert deren Rechtsform, spart aber kaum Kosten. Personal, Räumlichkeiten und Infrastruktur werden weiterhin benötigt. Das ist keine echte Strukturreform, sondern reine Kosmetik
Die gestern von Wirtschaftskammerpräsidentin Martha Schultz medial angekündigten Maßnahmen zur Reduktion der österreichweiten Fachorganisationen stoßen bei der Grünen Wirtschaft auf scharfe Kritik. Georg Kaltschmid, Bundessprecher der Grünen Wirtschaft, vermisst darin den Willen zu einer grundlegenden Strukturreform.
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Wer Fachgruppen lediglich in Fachvertretungen umwandelt, ändert deren Rechtsform, spart aber kaum Kosten. Personal, Räumlichkeiten und Infrastruktur werden weiterhin benötigt. Das ist keine echte Strukturreform, sondern reine Kosmetik“, so Kaltschmid.
Besonders kritisch sieht die Grüne Wirtschaft die innerhalb der Wirtschaftskammer kursierenden Pläne, die Anzahl der Mandate zu reduzieren. Dadurch könnte es für Oppositionsfraktionen deutlich schwieriger werden, Mandate zu erlangen und ihre Kontrollfunktion wahrzunehmen.
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Eine Reform darf nicht dazu führen, dass die Opposition aus den Gremien gedrängt und die demokratische Kontrolle geschwächt wird. Gerade die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie wichtig der Grundsatz ‚Macht braucht Kontrolle‘ in der Wirtschaftskammer ist“, betont Kaltschmid weiter.
Aus zehn mach eins: Echte Strukturreform gefordert
Die Grüne Wirtschaft verweist einmal mehr auf ihren Vorschlag für eine tatsächliche Verschlankung der Wirtschaftskammer: Die Fachgruppen auf Landesebene werden aufgelöst und in österreichweiten Fachverbänden gebündelt. Dadurch ließe sich die Zahl der Fachgremien von derzeit knapp 900 auf 93 reduzieren. Das Einsparungspotenzial liegt nach Schätzungen der Grünen Wirtschaft bei rund 175 Millionen Euro.
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Wer es mit der Reform ernst meint, muss Doppelstrukturen abbauen und nicht die demokratische Kontrolle. Unser Modell ermöglicht beachtliche Kosteneinsparungen und schafft Spielraum für eine spürbare finanzielle Entlastung der Kammermitglieder“, so Kaltschmid abschließend.
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