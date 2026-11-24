Wien (OTS) -

Die gestern von Wirtschaftskammerpräsidentin Martha Schultz medial angekündigten Maßnahmen zur Reduktion der österreichweiten Fachorganisationen stoßen bei der Grünen Wirtschaft auf scharfe Kritik. Georg Kaltschmid, Bundessprecher der Grünen Wirtschaft, vermisst darin den Willen zu einer grundlegenden Strukturreform.

„ Wer Fachgruppen lediglich in Fachvertretungen umwandelt, ändert deren Rechtsform, spart aber kaum Kosten. Personal, Räumlichkeiten und Infrastruktur werden weiterhin benötigt. Das ist keine echte Strukturreform, sondern reine Kosmetik “, so Kaltschmid.

Besonders kritisch sieht die Grüne Wirtschaft die innerhalb der Wirtschaftskammer kursierenden Pläne, die Anzahl der Mandate zu reduzieren. Dadurch könnte es für Oppositionsfraktionen deutlich schwieriger werden, Mandate zu erlangen und ihre Kontrollfunktion wahrzunehmen.



„ Eine Reform darf nicht dazu führen, dass die Opposition aus den Gremien gedrängt und die demokratische Kontrolle geschwächt wird. Gerade die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie wichtig der Grundsatz ‚Macht braucht Kontrolle‘ in der Wirtschaftskammer ist “, betont Kaltschmid weiter.



Aus zehn mach eins: Echte Strukturreform gefordert