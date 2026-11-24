Wien (OTS) -

„Gewalt gegen Frauen kennt keine Altersgrenze. Gerade ältere Frauen leiden oft im Stillen – hinter verschlossenen Türen, in familiären Abhängigkeiten oder in Pflegesituationen. Wer auf Hilfe angewiesen ist, darf niemals schutzlos ausgeliefert sein“, betont Birgit Gerstorfer, Präsidentin des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ), anlässlich der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“. ****

Mehr als die Hälfte der dokumentierten Femizidopfer 2024 war über 60 Jahre alt

Die Zahlen sind alarmierend: Laut Statistik Austria haben rund 1,12 Millionen Frauen in Österreich zwischen 18 und 74 Jahren seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt. Eine österreichische Studie aus 2014 zeigt zudem, dass 23,8 Prozent der über 60-jährigen Frauen in Privathaushalten mindestens eine Form von Gewalt erfahren haben. Besonders erschütternd: 2024 waren laut Autonomen Österreichischen Frauenhäusern 14 von 27 dokumentierten Femizidopfern über 60 Jahre alt – mehr als die Hälfte.

Gewaltschutz muss auch im Gesundheits- und Pflegebereich ankommen

Der PVÖ fordert den Ausbau mobiler Pflege- und Entlastungsangebote, barrierefreie Beratungsstellen und verpflichtende, regelmäßige Gewaltschutz-Schulungen für Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte – in Spitälern, Pflegeheimen und der mobilen Pflege. Besonders geschult werden muss das Erkennen von Gewalt gegen ältere und demenzkranke Frauen.

Gerstorfer: „Gewaltschutz darf kein Lippenbekenntnis bleiben“

Bereits im Regierungsprogramm 2025 hat die Bundesregierung den Ausbau von Gewaltschutz-Schulungen für Gesundheits- und Pflegepersonal sowie einen besonderen Schwerpunkt auf den Schutz älterer Frauen angekündigt.

„Die Bundesregierung hat den Handlungsbedarf selbst erkannt. Jetzt müssen aus Ankündigungen verbindliche Maßnahmen werden. Wer Gewalt erkennen soll, muss dafür geschult sein. Keine Frau darf im Alter unsichtbar werden – und schon gar nicht ihre Not“, fordert Gerstorfer abschließend.