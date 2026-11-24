Wien (PK) -

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Volksgruppengesetzes findet am 1. Dezember der Tag der Volksgruppen im Parlament statt. Neben Demokratiebildungsangeboten für Schulklassen findet eine Dialogplattform autochthoner Volksgruppen sowie eine Festveranstaltung statt.

Bei der Dialogplattform autochthoner Volksgruppen werden zentrale Anliegen der Volksgruppen diskutiert, bisherige Entwicklungen und Perspektiven für die Zukunft erörtert. Nationalratspräsident Walter Rosenkranz spricht Eröffnungsworte, Parlamentsdirektor Roland Weinert Grußworte. Anschließend spricht Bundesministerin Claudia Bauer über die Novellierung des Volksgruppengesetzes, Ausblicke und Entwicklungen. Nach einem Bericht aus den Arbeitsgruppen des Bildungsministeriums durch den Fachexperten Hanspeter Huber, geben die Vorsitzenden im Volksgruppenbeirat Martin Horvath, Attila Somogyi, Vladimír Mlynár, Josef Buranits, Karl Hanzl und Susanne Weitlaner Statements ab. Zum Schluss der Dialogplattform kommen die Bereichssprecherinnen und Bereichssprecher für Volksgruppen der Parlamentsfraktionen Christian Ragger (FPÖ), Agnes Totter (ÖVP), Pia Maria Wieninger (SPÖ), Michael Bernhard (NEOS) und Olga Voglauer (Grüne) zu Wort.

Dialogplattform autochthoner Volksgruppen

Zeit: 1. Dezember, 2026, 14 Uhr

Ort: Parlament, Lokal 5 Ludwig Wittgenstein

Hier geht's zur Anmeldung für Medienvertreterinnen und -vertreter: Dialogplattform autochthoner Volksgruppen am 1.12.2026 | Parlament Österreich

Den Höhepunkt des Tages der Volksgruppen bildet eine Festveranstaltung. Nach Eröffnungsworten von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz und Grußworten von Bundesministerin Claudia Bauer hält der Jurist, Moderator und Angehörige der burgenlandkroatischen Volksgruppe Peter Resetarits einen Festvortrag. Anschließend diskutieren die Nationalratsabgeordneten Christian Ragger (FPÖ), Agnes Totter (ÖVP), Pia Maria Wieninger (SPÖ), Michael Bernhard (NEOS) und Olga Voglauer (Grüne) am Podium. Abschlussworte im Namen der Volksgruppenbeiräte kommen von Bernhard Sadovnik, dem Bürgermeister der Gemeinde Globasnitz/Globasnica in Kärnten.

Festveranstaltung anlässlich 50 Jahre Volksgruppengesetz

Zeit: 1. Dezember 2026, 16 Uhr

Ort: Parlament, Nationalratssaal

Die Veranstaltung wird live in der Mediathek des Parlaments übertragen.

Hier geht's zur Anmeldung für Medienvertreterinnen und -vertreter: Tag der Volksgruppen. Festveranstaltung anlässlich 50 Jahre Volksgruppengesetz | Parlament Österreich

(Schluss) kar