Wien (OTS) -

Die internationalen „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ finden jährlich von 25. November bis 10. Dezember statt. Sie machen Gewalt gegen Frauen sichtbar und rücken die Bedeutung von Prävention und wirksamem Gewaltschutz in den Mittelpunkt. SPÖ-Frauensprecherin Sabine Schatz betont dazu: „Gewalt gegen Frauen ist Männergewalt. Für viele Frauen sind die eigenen vier Wände kein sicherer Ort, sondern der gefährlichste Ort. Im schlimmsten Fall endet diese Gewalt mit einem Femizid. Das dürfen wir niemals als Normalität hinnehmen.“ ****

„Die Verantwortung für Gewalt liegt bei den Tätern, nicht bei den Frauen. Die Scham muss endlich die Seite wechseln. Es braucht Männer, die Verantwortung übernehmen, bei frauenfeindlichen Äußerungen und Verharmlosung widersprechen und sich klar gegen Gewalt positionieren. Gewaltschutz ist keine Aufgabe, die Frauen allein bewältigen können“, betont Schatz.

Die SPÖ arbeitet in der Bundesregierung an zahlreichen Maßnahmen für einen konsequenten Gewaltschutz. Mit dem von Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner initiierten Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen wurde eine wichtige Grundlage geschaffen, um Prävention zu stärken, Schutzangebote auszubauen und Betroffene besser zu unterstützen. Dazu gehört auch, das Sexualstrafrecht moderner und strenger zu machen und den Grundsatz „Nur Ja heißt Ja“ zu verankern. Außerdem setzen wir uns für den Einsatz elektronischer Fußfesseln zur Überwachung von Hochrisikotätern ein. „Unser Anspruch ist klar: Frauen müssen wirksam vor Gewalt geschützt werden. Dafür braucht es politische Konsequenz und Maßnahmen, die im Alltag ankommen. Gewaltschutz ist keine Aufgabe für 16 Tage, sondern für 365 Tage im Jahr“, sagt Schatz.

Auch den heute präsentierten Schulwettbewerb „#Männersache – Gewaltschutz ist Männersache“ begrüßt Schatz. Rund 200 eingereichte Videos zeigen, dass sich junge Menschen mit Gewaltprävention, Gleichberechtigung und Zivilcourage auseinandersetzen. Die drei ausgezeichneten Beiträge werden während der „16 Tage gegen Gewalt“ auf ORF ON und Joyn veröffentlicht. (Schluss) eg/ff