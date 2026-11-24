- 24.11.2026, 11:53:32
- /
- OTS0109
Reminder AVISO: Morgen, 9 Uhr – Grüne PK und Aktion zum Start der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen mit Gewessler/Disoski/Pühringer/Malle
Die Grünen laden ein zur Pressekonferenz und Aktion vor der Universität Wien anlässlich des Starts der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“. Mit:
- Leonore Gewessler, Klubobfrau und Bundessprecherin der Grünen
- Meri Disoski, Frauensprecherin und Vorsitzende der Grünen Frauen Österreich
- Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Grünen Wien
- Julia Malle, Frauensprecherin und stv. Klubobfrau der Grünen Wien
Ort: Universität Wien, Universitätsring 1, vor Haupteingang, 1010 Wien
Zeit: Mittwoch, 25.11., ab 9:00 Uhr
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected].
Grüne PK und Aktion zum Start der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen mit Gewessler/Disoski/Pühringer/Malle
Datum: 25.11.2026, 09:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Universität Wien
Universitätsring 1
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB