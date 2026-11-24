Wien (OTS) -

Lehrer:innen stecken nicht nur Zeit, Energie und Herzblut in ihren Unterricht, sondern auch ihr eigenes Geld: für Stifte, didaktisches Material, Laptops, Drucker, sogar für Wandfarbe und Klopapier. Laut einer aktuellen Studie des Österreichischen Schulbuchverlags und der Johannes Kepler Universität Linz sind es im Schnitt 550 Euro pro Jahr. Nach dem Aufruf „Zahlt eh die Lehrerin“ haben sich hunderte Lehrer:innen bei Grünen-Bildungssprecherin Sigi Maurer und Wiener-Grünen-Bildungssprecher Felix Stadler gemeldet, zum Teil mit Ausgaben von weit über tausend Euro pro Jahr. Aus den Zuschriften spricht ein enormes Engagement für die Kinder – aber auch ein großer Missstand im System.

Am Dienstag präsentierten die beiden bei einer Pressekonferenz ihre Forderung: Jede Klasse soll ein ausreichendes, unbürokratisch nutzbares Budget für Unterrichts- und Arbeitsmaterial bekommen, das die Schulen autonom und flexibel einsetzen können. Als Orientierungsgröße schlagen die Grünen 1.000 Euro pro Klasse und Schuljahr vor, angepasst an Schulart, Klassengröße und Standort. Bei im Durchschnitt zwei Lehrer:innen pro Klasse entspricht das in etwa den derzeitigen privaten Ausgaben. Das Modell beruht auf drei Anliegen, die Maurer und Stadler gemeinsam mit Lehrer:innen herausgearbeitet haben: finanzielle Entlastung, mehr Entscheidungsfreiheit und weniger Bürokratie.

„Wir haben Lehrerinnen und Lehrern zugehört und sind überwältigt, wie viel Engagement und Herzblut sie zum Wohl der Kinder in ihren Unterricht stecken“, sagt Maurer. „Aber es ist ein Wahnsinn, wie viel privates Geld sie dafür investieren müssen. In anderen Berufen wäre das undenkbar. Lehrerinnen und Lehrer verdienen Anerkennung und Gerechtigkeit statt einer Rechnung für ihr Engagement. Deshalb schlagen wir ein unbürokratisches Klassenbudget vor, das die Last von den Schultern der Lehrkräfte nimmt.“

„Es gibt keine Kollegin, die dieses Problem nicht kennt und 550 Euro im Jahr ist alles andere als wenig Geld“, sagt Stadler, selbst Lehrer an einer Wiener Mittelschule. Das derzeitige Modell mit einer Absetzmöglichkeit kritisiert Stadler: „Die Steuer löst das Problem nicht: Absetzen heißt nicht zurückbekommen. Von 1.000 Euro Ausgaben kommen je nach Einkommen nur rund 260 bis gut 400 Euro zurück, wer weniger verdient, zahlt also mehr selbst. Lehrerinnen und Lehrer sollen ihre Energie in die Kinder stecken können, nicht in Belege und Abrechnungen.“

Maurer und Stadler wenden sich direkt an den Minister und die Lehrkräfte, die sich bei ihnen gemeldet haben: „Danke an die hunderten Lehrerinnen und Lehrer, die sich bei uns gemeldet und getraut haben, so offen über ihre Probleme im Schulalltag zu sprechen. Das Problem ist offensichtlich und liegt im System: Statt angemessene Arbeitsbedingungen bereitzustellen, lagert der Bildungsminister seine Verantwortung an die Lehrkräfte aus. Mit unserem Vorschlag kann er den Lehrerinnen und Lehrern schnell, einfach und unbürokratisch den Respekt geben, den sie verdienen.“