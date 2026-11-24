Wien (OTS) -

Als „den falschen Ansatz zur Sanierung des Gesundheitssystems“ kritisierte heute der freiheitliche Gesundheitssprecher und Vorsitzende des parlamentarischen Gesundheitsausschusses NAbg. Mag. Gerhard Kaniak die im Rahmen eines Expertentalks diskutierten Vorschläge zur Finanzierung des Gesundheitswesens. Anstatt tiefgreifende Reformen anzustoßen, würden erneut Belastungen für die Bürger wie Lenkungsabgaben, Selbstbehalte oder Ambulanzgebühren ins Spiel gebracht.

„Es kann nicht die Lösung sein, Finanzierungslücken im System einseitig durch neue Belastungen für die Bürger zu schließen. Anstatt die strukturellen Probleme, wie etwa die ausufernde Bürokratie bei den Sozialversicherungen, konsequent anzugehen, wird wieder einmal der einfachste, aber unfairste Weg gewählt: Man greift den Menschen ins Börsel. Das ist keine nachhaltige Politik, sondern nur eine Verschiebung der Probleme auf den Rücken der Beitragszahler“, so Kaniak.

Kritisch sieht der FPÖ-Gesundheitssprecher auch den Vorschlag sogenannter „Lenkungsabgaben“: „Unter dem Vorwand der Gesundheitspolitik soll hier eine staatliche Bevormundung eingeführt werden. Wir trauen den Bürgern zu, selbstverantwortlich zu entscheiden, wie sie leben. Neue ‚Gesundheitssteuern‘ auf Lebensmittel würden vor allem einkommensschwächere Familien treffen und stellen einen unnötigen Eingriff in die private Lebensführung dar.“

Die Debatte über Selbstbehalte und Ambulanzgebühren berge die Gefahr, das Solidarprinzip zu untergraben, erklärte Kaniak. „Wer jahrelang seine Beiträge leistet, soll nicht zusätzlich zur Kasse gebeten werden, wenn er medizinische Hilfe benötigt. Solche Maßnahmen führen geradewegs in eine Zwei-Klassen-Medizin, bei der die Behandlung von der Dicke der Geldbörse abhängt. Das lehnen wir entschieden ab.“

Die Diskussion über vermeintlich zu teure Medikamente sei laut Kaniak perfide, denn ein gerettetes Menschenleben mit einem Preisetikett zu versehen, sei verabscheuungswürdig. „Hohe Preise bei Arzneimitteln können mehrere Gründe haben. Einerseits müssen jahrelange Forschung – in der Regel mindestens sieben Jahre – und immense Zulassungskosten refinanziert werden. Andererseits betreffen diese teuren Medikamente oft Krankheitsbilder, von denen nur wenige Patienten betroffen sind (Rare Diseases). Diese Patienten haben nun dank dieser Medikamente wieder einen Hoffnungsschimmer auf ein Leben in Würde und nicht in einer Palliativstation“, erklärte Kaniak.

„Wir brauchen eine tiefgreifende Strukturreform, die das System effizienter macht, anstatt immer nur an der Kostenschraube zu drehen. Das Geld ist im System vorhanden, es muss nur besser eingesetzt werden und darf nicht von Leistungsverweigerern aus aller Herren Länder ausgenützt werden können. Unser Ziel ist eine hochwertige medizinische Versorgung für alle Beitragszahler, finanziert durch ein schlankes und gerechtes System, das die Versicherten entlastet, anstatt sie immer weiter zu belasten“, führte Kaniak abschließend aus.