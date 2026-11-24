Wien (OTS) -

Nach rund 15 Jahren Verhandlungen steht die neue Kleinbadeteichverordnung (KBT-VO) vor dem Abschluss. Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) begrüßt die geplante Herauslösung der Kleinbadeteiche aus der bisherigen Bäderhygieneverordnung. „Kleinbadeteiche sind keine klassischen Schwimmbecken und brauchen daher auch eigene, auf ihre Besonderheiten abgestimmte Regeln. Dafür haben wir uns als Wirtschaftskammer seit vielen Jahren eingesetzt. Mit der neuen Verordnung soll nun endlich eine praxistaugliche Lösung geschaffen werden“, betont Jürgen Streitner, Leiter der Abteilung für Umwelt- und Energiepolitik der Wirtschaftskammer Österreich. Die Initiative für einen eigenständigen Rechtsrahmen ging von der WKÖ aus. Künftig sollen klare hygienische und technische Anforderungen gelten, die unterschiedliche Verfahren der biologischen Wasseraufbereitung ermöglichen. Das schafft Planungs- und Investitionssicherheit für Betreiber und Anlagenbauer, ohne das hohe Schutzniveau für Badegäste zu beeinträchtigen.

Kleinbadeteiche als Wettbewerbsvorteil für Tourismusbetriebe

Besonders für Hotels, Ferienanlagen, Campingplätze und Freizeitbetriebe sind naturnahe Badeanlagen ein attraktives Zusatzangebot. Sie können ein entscheidendes Kriterium bei der Buchung sein und ermöglichen einen ressourcenschonenden Betrieb mit weitgehendem Verzicht auf klassische Desinfektionschemikalien. „Viele Gäste legen Wert auf naturnahe und nachhaltige Urlaubserlebnisse. Kleinbadeteiche bieten unseren Betrieben die Möglichkeit, sich mit einem besonderen Angebot von der Konkurrenz abzuheben. Gerade für kleinere Tourismusunternehmen ist es wichtig, dass solche Investitionen nicht durch unpassende Vorschriften erschwert werden“, erklärt Georg Imlauer, Obmann des Fachverbandes Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich.

Weitere Vereinfachungen im Bäderhygienerecht geplant

Für die Umsetzung sind auch Anpassungen des Bäderhygienegesetzes und der bestehenden Bäderhygieneverordnung erforderlich. Das Gesetz soll im Dezember im Gesundheitsausschuss behandelt werden, die gemeinsame Kundmachung ist bis Jahresende vorgesehen. Weitere Deregulierungsmaßnahmen auf Basis des Ministerratsvortrags vom Dezember 2025 sollen im ersten Quartal 2027 umgesetzt werden. „Die Kleinbadeteichverordnung zeigt, wie Regulierung funktionieren sollte: technologieoffen, risikobasiert und ohne unnötige bürokratische Hürden. Diesen Ansatz müssen wir auch bei den nächsten Reformschritten im Bäderhygienerecht verfolgen“, betont Streitner abschließend. (PWK634/NIS)