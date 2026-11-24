Wien (OTS) -

„Herr Babler, vielleicht wussten Sie bisher nicht, dass Sie auch für Telekommunikation zuständig sind. Am Mittwoch hätten Sie die Gelegenheit, zumindest einmal etwas als Telekomminister zu tun, indem Sie im Ausschuss auftauchen“, sagt Süleyman Zorba, Digitalisierungssprecher der Grünen, vor der morgigen Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und Digitalisierung.

Seit der Regierungsbildung liegt die Telekommunikation im Ressort von Vizekanzler Andreas Babler. Im zuständigen Ausschuss des Nationalrats war er in dieser Funktion bisher kein einziges Mal anwesend. Auch an keiner einzigen Debatte zur Telekompolitik hat er sich beteiligt. „Ein Minister, der sich während seiner gesamten bisherigen Amtszeit dem Parlament in seinem eigenen Zuständigkeitsbereich entzieht, nimmt weder das Thema noch die Abgeordneten ernst“, kritisiert Zorba.

TKG-Novelle seit über einem Jahr überfällig

Die Novelle des Telekommunikationsgesetzes, die Österreich zur Umsetzung des Gigabit Infrastructure Act der EU braucht, fehlt bis heute. Bereits im Februar teilte der Minister in einer Anfragebeantwortung mit, dass sein Ressort „schon seit längerem“ daran arbeite. Bis heute liegt jedoch kein Begutachtungsentwurf vor. Zorbas entsprechender Entschließungsantrag liegt seit Mai im Ausschuss und wurde bereits zweimal vertagt.

„Wir fordern, dass der Telekomminister endlich in den Ausschuss kommt und dort Rede und Antwort steht. Noch nie gab es in der österreichischen Telekompolitik einen solchen Stillstand, weil sich der zuständige Minister anscheinend nicht zuständig fühlt“, so Zorba.

„Wer ein Ressort übernimmt, übernimmt auch die Verantwortung dafür. Die Herausforderungen in der Telekompolitik sind nicht kleiner geworden. Ihre Bewältigung kann nicht länger darauf warten, dass der zuständige Minister seine Zuständigkeit entdeckt“, sagt Zorba abschließend.