Wien (OTS) -

Gewalt gegen Frauen endet nicht an der Wohnungstür. Sie findet längst auch auf Smartphones, in sozialen Netzwerken und durch künstliche Intelligenz statt. Anlässlich der morgen startenden internationalen „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ spricht sich NEOS-Frauensprecherin Henrike Brandstötter für einen entschlossenen Kampf gegen digitale Gewalt und die rasche Schließung strafrechtlicher Schutzlücken aus.

„Frauenhass hat ein technisches Upgrade bekommen. KI macht es möglich, Frauen innerhalb von Sekunden digital auszuziehen, pornografische Fälschungen herzustellen und sie weltweit zu verbreiten. Was technisch möglich ist, darf deshalb noch lange nicht rechtlich erlaubt sein“, betont Brandstötter.

Die Zahlen zeigen den dringenden Handlungsbedarf: Laut Statistik Austria hat jede dritte Frau in Österreich seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt. Eine Studie von Saferinternet.at aus dem Jahr 2025 zeigt zudem, dass bereits 38 Prozent der 11- bis 17-Jährigen sexuelle Belästigung im Internet erlebt haben. Unter den befragten Mädchen ist sogar mehr als die Hälfte betroffen.

Für Brandstötter ist klar: „Wir haben jahrzehntelang dafür gekämpft, dass Frauen im öffentlichen Leben sichtbar werden. Wir werden jetzt sicher nicht zulassen, dass Frauenhass und künstliche Intelligenz sie wieder unsichtbar machen. Frauen haben ein Recht auf Sicherheit – auf der Straße, zu Hause und im Netz.“

Besonders die missbräuchliche Herstellung und Verbreitung sexualisierter Deepfakes sowie der Umgang mit Aufnahmen schwerer sexueller Gewalt werfen neue strafrechtliche Fragen auf. Das Justizministerium hat dazu eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die möglichen gesetzlichen Handlungsbedarf prüfen soll. „Wer Frauen mit gefälschten Nacktbildern demütigt oder Aufnahmen von Vergewaltigungen verbreitet, darf sich nicht hinter rechtlichen Grauzonen verstecken. Die Technik entwickelt sich rasant. Der Opferschutz darf nicht hinterherhinken. Wir brauchen rasch konkrete Ergebnisse der Arbeitsgruppe und dort, wo Schutzlücken bestehen, klare gesetzliche Konsequenzen“, sagt Brandstötter.

Besonders junge Frauen, Politikerinnen, Journalistinnen und andere Frauen in der Öffentlichkeit werden durch sexualisierte Angriffe, Drohungen und gezielte Demütigungen eingeschüchtert. Dass Hass im Netz kein Randphänomen ist, zeigt auch der Bericht der Beratungsstelle ZARA: Zwischen September 2024 und August 2025 wurden 1.716 Meldungen zu Online-Hass dokumentiert.

„Wer Frauen online zum Schweigen bringt, drängt sie auch aus der demokratischen Debatte. Wenn sich Frauen aus Angst vor Beschimpfungen, sexualisierter Gewalt oder Deepfakes aus der Öffentlichkeit zurückziehen, verlieren wir ihre Stimmen, ihre Perspektiven und ihre Ideen. Das ist nicht nur ein Problem für die Betroffenen, sondern für unsere gesamte Demokratie“, so Brandstötter.