Wien (OTS) -

„Frau Landeshauptfrau, haben Sie bei der Landeshauptleutekonferenz tatsächlich infrage gestellt, ob über 90-jährige Menschen angesichts steigender Spitalskosten noch behandelt werden sollen?“, fragt SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan angesichts zahlreicher Medienberichte und fordert eine persönliche Klarstellung von Johanna Mikl-Leitner. „Bei einer derart sensiblen Frage darf sich eine Landeshauptfrau nicht wegducken. Die ältere Generation, die unser Land wieder aufgebaut und zu dem gemacht hat, was es heute ist, hat eine klare Antwort verdient. Sie muss sich darauf verlassen können, auch im hohen Alter jene medizinische Behandlung zu bekommen, die sie braucht“, so Silvan. ****

„Mehrere Anwesende sollen die Aussage bestätigt haben. Wenn diese Aussage tatsächlich gefallen ist, dann ist das keine Lappalie. Eine Landeshauptfrau muss sich daran messen lassen, ob sie die Interessen aller Menschen vertritt, auch jener, die bereits über 90 Jahre alt sind“, so Silvan.

„Gesundheit darf keine Kosten-Nutzen-Rechnung nach Lebensjahren sein. Wer ein Leben lang für dieses Land gearbeitet hat, muss sich darauf verlassen können, dass dieses Land auch im hohen Alter für ihn da ist. Frau Landeshauptfrau, geben Sie den älteren Menschen diese Sicherheit – mit einer klaren und unmissverständlichen Antwort“, hält Silvan fest. (Schluss) eg/ff