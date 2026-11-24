Salzburg/Puch-Urstein (OTS) -

Der Art Directors Club für Deutschland (ADC) hat den Hochschul-Kreativindex 2026 veröffentlicht. Die FH Salzburg belegt darin in der Dreijahreswertung 2024 bis 2026 mit 194 Punkten wie bereits im Vorjahr Platz 1. Als einzige Hochschule wurde sie in allen zwölf kreativen Anwendungsbereichen ausgezeichnet.

Für den ADC Hochschul-Kreativindex 2026 hat der ADC 729 Auszeichnungen des ADC Talent Award der Jahre 2024 bis 2026 ausgewertet, die an Studierende von 59 Hochschulen aus Deutschland und Österreich gingen. Der Index soll laut ADC nicht nur zeigen, welche Hochschule besonders erfolgreich ist, sondern auch, worin sie erfolgreich ist. So werden die kreativen Stärken der einzelnen Hochschulen sichtbar.

Die FH Salzburg zählt in sieben der zwölf Anwendungsbereiche zu den drei bestplatzierten Hochschulen. Am deutlichsten ist ihr Vorsprung in Communication Arts, der Kategorie für disziplinübergreifende Arbeiten: Hier erzielte sie 41 Punkte, fast doppelt so viele wie die zweitplatzierte Hochschule. Weitere Spitzenplätze erreichte sie unter anderem in Storytelling, Extended Reality und Motion Design. Selbst in Film und Sound, wo sonst spezialisierte Filmhochschulen dominieren, erreicht sie Platz 3 und Platz 2. Der ADC bezeichnet sie im Bericht als Hochschule mit dem „breitesten Profil des gesamten Datensatzes“. Auch im österreichischen Vergleich ist das Ergebnis deutlich: Von 217 Punkten, die an österreichische Hochschulen gingen, entfallen 194 auf die FH Salzburg.

„Dass wir zum zweiten Mal in Folge an der Spitze des ADC Hochschul-Kreativindex stehen, ist eine großartige Bestätigung für unsere Studierenden und Lehrenden. Besonders freut mich, was der neue Index sichtbar macht: Unsere Studierenden überzeugen konzeptionell, handwerklich und gestalterisch gleichermaßen. Möglich wird das, weil sie sich fachlich spezialisieren und zugleich in interdisziplinären Projekten zusammenarbeiten“, sagt Hilmar Linder, Leiter des Departments Creative Technologies.



Das Department Creative Technologies stellt Kreativität sowie die Gestaltung von und mit Technologie in den Mittelpunkt. Die rund 520 Studierenden im Department arbeiten praxis- und projektorientiert in interdisziplinären Projekten der Studiengänge MultiMediaArt, Code and Interactive Systems, Human-Computer Interaction und Realtime Art & Visual Effects und vereinen dabei wegweisende digitale Technologien mit Ästhetik und Funktion. Absolvent*innen sind gesuchte Expert*innen in der Kreativ- und Digitalwirtschaft.