Wien (OTS) -

Rechenzentren werden immer mehr zum Thema, ihr Strombedarf nimmt zu. Ein unkontrollierter Ausbau von Rechenleistung wird unserer Energiesystem belasten, wie Gerhard Christiner, Chef von Austrian Power Grid, im Morgenjournal am 24. November ausgeführt hat. „Rechenleistung ist für Wirtschaft, Forschung und Digitalisierung wichtig. Sie darf aber nicht auf Kosten von Menschen und Natur gehen. Rechenzentren darf es in Zukunft nur nach unseren Regeln geben“, so SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr. ****

Die Abgeordnete setzt sich für klare Spielregeln für Rechenzentren auf allen Ebenen ein. So werden große Rechenzentren künftig UVP-pflichtig. „Es kann nicht sein, dass kleine Windkraftprojekte streng geprüft werden, riesige Server-Hallen auf der grünen Wiese aber nicht. Damit räumen wir jetzt auf“, so Herr.

Für Herr ist klar: „Haushalte und Betriebe müssen immer Vorrang haben. Rechenzentren dürfen unsere Energieversorgung zu keinem Zeitpunkt verteuern oder gefährden.“ Auch unsere Gewässer dürften nicht beeinträchtigt werden. Zudem müssten Rechenzentren gut bezahlte Arbeitsplätze und heimische Wertschöpfung bringen und möglichst europäisch betrieben werden. (Schluss) mf/ff