Wien (OTS) -

Amnesty International Österreich fordert eine umfassende und unabhängige Untersuchung des Polizeieinsatzes bei der Demonstration #unistreikt am Freitag, 20. November, vor der Universität Wien. Unabhängige Demobeobachter*innen von Amnesty waren vor Ort und dokumentierten zahlreiche Festnahmen, den Einsatz von Reizgas und Polizeihunden, Gewaltanwendung sowie eine Einkesselung von Demonstrierenden. Viele der anwesenden Jugendlichen waren minderjährig. Die Beobachtungen werfen erhebliche Fragen hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit des Polizeieinsatzes auf.

„Die Polizei hat die Aufgabe, friedlichen Protest zu ermöglichen und zu schützen. Bei der #unistreikt Versammlung mit vielen Minderjährigen kommen Reizgas, Hunde und eine Einkesselung zusammen“, sagt Shoura Hashemi, Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich.

„Gerade wenn viele Minderjährige an einer Kundgebung teilnehmen, muss die Polizei besonders sorgfältig darauf achten, dass jeder Einsatz von Zwangsmitteln notwendig und verhältnismäßig ist. Unsere Beobachtungen werfen diesbezüglich ernsthafte Fragen auf. Der gesamte Einsatz muss unabhängig und lückenlos aufgeklärt werden.“

Nach Wahrnehmung der Beobachter*innen kam eine Gruppe von Aktivist*innen aus dem Universitätsgebäude, woraufhin es unmittelbar zu Gewaltanwendung durch die Polizei und zu Festnahmen kam. Diesen gingen aus Sicht der Beobachter*innen keine deeskalierenden Maßnahmen seitens der Polizei voraus. Im weiteren Verlauf entstand eine unübersichtliche Situation. Es wurde von Polizei Reizgas eingesetzt, zahlreiche Personen festgenommen und die Versammlung aufgelöst. Die genaue zeitliche Abfolge dieser Maßnahmen ließ sich für die Beobachter*innen nicht vollständig rekonstruieren.

Auch die Rolle der Amnesty-Demobeobachter*innen wurde nach Auflösung der Versammlung nicht berücksichtigt. Obwohl sie als unabhängige Beobachter*innen gekennzeichnet waren und ihr Einsatz angekündigt worden war, wurden sie wie andere Versammlungsteilnehmende aufgefordert, den Ort zu verlassen.

Die gesamte Presseaussendung finden Sie hier.