Wien (OTS) -

Der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Harald Vilimsky, kritisierte heute im Rahmen der Plenardebatte in Straßburg die offensichtliche Scheinheiligkeit der EU im Umgang mit Ungarn. Während man im Europäischen Parlament die vermeintliche Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn feiere, schweige man zu den Absetzungen von Richtern und dem rückwirkenden Entzug des passiven Wahlrechts unter der neuen Magyar-Regierung. „Da sagen Sie überhaupt nichts? Da stecken Sie Ihren Kopf in den Sand? Es mutet ein bisschen an, als würde Budapest jetzt zu einem neuen Pjöngjang oder zu einem neuen Teheran werden. Es ist absurd, die Stimme hier nicht zu erheben!“, so Vilimsky.

Für Vilimsky stehe außer Frage, dass Korruptionsfälle lückenlos aufgeklärt werden müssten. Eine solche Aufklärung dürfe jedoch keine politische Einbahnstraße sein. Als Beispiel führte der freiheitliche EU-Abgeordnete den Fund von 17 Millionen Euro an, die zunächst einem Minister der ehemaligen Orbán-Regierung zugeschrieben worden seien. Dass neuere Ermittlungsergebnisse jedoch auf einen Unternehmer und damit auf eine gänzlich andere Spur hindeuten würden, werde in der Debatte verschwiegen.

Abschließend warf Vilimsky den Befürwortern des Regierungswechsels vor, mit Millionenbeträgen und politischer Einflussnahme auf den Sturz der Orbán-Regierung hingearbeitet zu haben, um sich nun im Europäischen Parlament für den vollzogenen Regierungswechsel selbst zu feiern. „Heute kann man nur sagen: Gott schütze die Ungarn vor Personen wie Ihnen“, so Vilimsky.