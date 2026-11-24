- 24.11.2026, 10:42:02
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- OTS0074
Einladung zur Pressekonferenz: „Gesundheitsreform: Ministerin gefährdet Versorgung“ - morgen, 11 Uhr
Erste kursierende Entwürfe zeigen bedrohliche Vorhaben zulasten der Patientinnen und Patienten sowie der gesamten Versorgungslandschaft.
Lange hielt sich Gesundheitsministerin Korinna Schumann über Details zur geplanten Gesundheitsreform bedeckt, jetzt gibt es erste konkrete Entwürfe. Die Österreichische Ärztekammer analysiert die geheimen Vorhaben und gibt Ausblick auf weitere Informationsmaßnahmen.
Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.
Ihre Gesprächspartner sind:
OMR Dr. Johannes Steinhart
Präsident der Österreichischen Ärztekammer
Dr. Daniel von Langen, BSc
Vizepräsident der ÖÄK und Obmann der Bundeskurie angestellte Ärzte
OMR Dr. Edgar Wutscher
Vizepräsident der ÖÄK und Obmann der Bundeskurie niedergelassene Ärzte
Dr. iur. Lukas Stärker
Kammeramtsdirektor der ÖÄK
Datum:
Mittwoch, 25. November 2026, 11:00 Uhr
Ort:
Österreichische Ärztekammer, 5. Stock, Büro des Präsidenten
Weihburggasse 10-12
1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Österreichische Ärztekammer / Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Sascha Bunda
Telefon: 01/51406-3341
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.aerztekammer.at
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