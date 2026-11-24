Wien (OTS) -

Lange hielt sich Gesundheitsministerin Korinna Schumann über Details zur geplanten Gesundheitsreform bedeckt, jetzt gibt es erste konkrete Entwürfe. Die Österreichische Ärztekammer analysiert die geheimen Vorhaben und gibt Ausblick auf weitere Informationsmaßnahmen.

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.

Ihre Gesprächspartner sind:

OMR Dr. Johannes Steinhart

Präsident der Österreichischen Ärztekammer

Dr. Daniel von Langen, BSc

Vizepräsident der ÖÄK und Obmann der Bundeskurie angestellte Ärzte

OMR Dr. Edgar Wutscher

Vizepräsident der ÖÄK und Obmann der Bundeskurie niedergelassene Ärzte

Dr. iur. Lukas Stärker

Kammeramtsdirektor der ÖÄK

Datum:

Mittwoch, 25. November 2026, 11:00 Uhr

Ort:

Österreichische Ärztekammer, 5. Stock, Büro des Präsidenten

Weihburggasse 10-12

1010 Wien