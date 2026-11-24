Wien (OTS) -

„Dieser Herbst ist ein Herbst der Ergebnisse. Wir arbeiten und setzen um – in der Regierung und im Parlament. Für mehr Rechtssicherheit, weniger Bürokratie und bessere Rahmenbedingungen für unsere Unternehmen“, betont ÖVP-Finanzsprecher Andreas Ottenschläger im Rahmen eines Pressestatements zur heutigen Sitzung des Finanzausschusses. Ein zentraler Punkt dabei ist das Abgabenänderungsgesetz mit einer geplanten Anhebung der Buchführungsgrenzen: Die seit Jahren unveränderte Umsatzgrenze soll von 700.000 Euro auf eine Million Euro steigen. „Damit passen wir die Regelung an die wirtschaftliche Realität an und verhindern, dass Unternehmen allein aufgrund der Teuerung und gestiegener Umsätze in zusätzliche bürokratische Verpflichtungen hineinwachsen. Das ist eine konkrete Entlastung für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer“, unterstreicht Ottenschläger.

„Wir wollen Leistung ermöglichen und unnötige Hürden abbauen“, sagt Ottenschläger. Das Abgabenänderungsgesetz bringt neben der Anpassung der Buchführungsgrenzen weitere Maßnahmen zur Vereinfachung, Digitalisierung und Stärkung der Rechtssicherheit. „Auch bei der steuerlichen Begünstigung von Betriebsaufgaben und -veräußerungen sowie bei der Aktivpension schaffen wir zeitgemäße Rahmenbedingungen: Bei der Betriebsübergabe und der Aktivpension setzen wir wichtige Anreize. Künftig soll etwa ein Unternehmer, der mit 60 Jahren seinen Betrieb verkauft, die steuerliche Begünstigung des Hälftesteuersatzes auch dann nutzen können, wenn er anschließend weiterhin beruflich tätig bleibt. Und bei der Aktivpension ermöglichen wir jenen, denen bis zu sechs Versicherungsmonate fehlen, diese durch Weiterarbeit nach dem Pensionsantritt nachzuholen. Damit schaffen wir mehr Flexibilität und setzen einen zusätzlichen Anreiz, um länger im Erwerbsleben zu bleiben. Gerade für Unternehmerinnen und Unternehmer muss gelten: Wer Verantwortung übernimmt, investiert und Arbeitsplätze schafft, soll klare und verlässliche Regeln vorfinden. Das ist Standortpolitik mit Hausverstand“, so Ottenschläger.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Neuregulierung des Online-Glücksspiels. Dabei sind drei gemeinsame Ziele für die Reform des Glückspielmarktes wesentlich: Ein hoher Spielerschutz-Standard, ein fairer Wettbewerb und faire Rahmenbedingungen für die Unternehmen sowie die fiskalischen Effekte bzw. Steuereinnahmen, die aus der Reform resultieren. „Wir müssen der Realität eines wachsenden illegalen Online-Angebots Rechnung tragen. Deshalb schaffen wir einen modernen, streng regulierten Konzessionsmarkt, in dem künftig mehrere Anbieter unter klaren gesetzlichen Rahmenbedingungen Online-Glücksspiel anbieten können“, erklärt der ÖVP-Finanzsprecher. Damit soll das legale Angebot attraktiver und der illegale Markt zurückgedrängt werden. Gleichzeitig wird der Spielerschutz mit zentralem Sperrregister und anbieterübergreifenden Einzahlungslimits gestärkt. „Wir wollen mehr Wettbewerb und faire Marktbedingungen, aber genauso klare Regeln für den Spielerschutz. Unser Ziel ist eine möglichst hohe Kanalisierung vom illegalen in den legalen Online-Markt.“ (Schluss)