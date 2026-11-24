- 24.11.2026, 10:31:34
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AVISO – Einladung zur Pressekonferenz zum Österreichischen Impftag
„Impfen, eine unendliche Geschichte“ - Pressegespräch am 1. Dezember 2026 an der MedUni Wien
Impfungen zählen zu den wirksamsten Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge. Doch selbst große Erfolge bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten bedeuten nicht, dass die Herausforderungen dauerhaft gelöst sind: Neue Erreger treten auf, bekannte Krankheitserreger verändern sich und bereits zurückgedrängte Erkrankungen können bei sinkenden Durchimpfungsraten wiederkehren. Unter dem Motto „Impfen, eine unendliche Geschichte“ widmet sich der Österreichische Impftag 2027 diesen Entwicklungen und den aktuellen Fortschritten in der Impfstoffforschung. In Kooperation von MedUni Wien, Österreichischer Ärztekammer (ÖÄK), Österreichischer Apothekerkammer (ÖAK) und der Österreichischen Akademie der Ärzte wird der Österreichische Impftag am 23. Jänner 2027 wieder als hybride Fachtagung im Austria Center Vienna stattfinden (Anmeldung unter www.impftag.at).
Am Dienstag, 1. Dezember 2026, findet dazu um 10:00 Uhr eine Pressekonferenz statt.
Ort: Rektoratssaal der Medizinischen Universität Wien
Rektoratsgebäude (Bauteil 88), Ebene 01, Spitalgasse 23, 1090 Wien
Ihre Ansprechpartner:innen sind:
Ursula Wiedermann-Schmidt, Leiterin des Zentrums für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie der MedUni Wien
Rudolf Schmitzberger, Leiter des Impfreferates der Österreichischen Ärztekammer
Gerhard Kobinger, 2. Vizepräsident der Österreichischen Apothekerkammer
Um Anmeldung unter [email protected] wird ersucht.
Pressekonferenz zum Österreichichen Impftag
Impfungen zählen zu den wirksamsten Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge. Doch selbst große Erfolge bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten bedeuten nicht, dass die Herausforderungen dauerhaft gelöst sind: Neue Erreger treten auf, bekannte Krankheitserreger verändern sich und bereits zurückgedrängte Erkrankungen können bei sinkenden Durchimpfungsraten wiederkehren. Unter dem Motto „Impfen, eine unendliche Geschichte“ widmet sich der Österreichische Impftag 2027 diesen Entwicklungen und den aktuellen Fortschritten in der Impfstoffforschung. Am Dienstag, 1. Dezember 2026, findet dazu um 10:00 Uhr eine Pressekonferenz statt. Anmeldung unter: [email protected]
Datum: 01.12.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Medizinische Universität Wien
Spitalgasse 23
1090 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Medizinische Universität Wien
Mag. Johannes Angerer
Leiter Unternehmenskommunikation
Telefon: +43 1 40160-11501
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.meduniwien.ac.at
Mag a . Sophie Niedenzu, MSc
Österreichische Ärztekammer
stv. Leitung Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: 01/ 51406–3316
E-Mail: [email protected]
Weihburggasse 10-12, 1010 Wien
www.aerztekammer.at
Wolfgang Müller, MA, MSc
Österreichische Apothekerkammer
Kommunikation
Tel.: 01/ 404 14-614
E-Mail: [email protected]
Spitalgasse 31, 1090 Wien
www.apothekerkammer.at
Mag. Simon Huber
Österreichische Akademie der Ärzte GmbH
Leitung Fortbildung & E-Learning | Prokurist
Tel.: 01/ 512 63 83-22
E-Mail: [email protected]
Walcherstraße 11/23, 1020 Wien
www.arztakademie.at
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