Wien (OTS) -

Impfungen zählen zu den wirksamsten Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge. Doch selbst große Erfolge bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten bedeuten nicht, dass die Herausforderungen dauerhaft gelöst sind: Neue Erreger treten auf, bekannte Krankheitserreger verändern sich und bereits zurückgedrängte Erkrankungen können bei sinkenden Durchimpfungsraten wiederkehren. Unter dem Motto „Impfen, eine unendliche Geschichte“ widmet sich der Österreichische Impftag 2027 diesen Entwicklungen und den aktuellen Fortschritten in der Impfstoffforschung. In Kooperation von MedUni Wien, Österreichischer Ärztekammer (ÖÄK), Österreichischer Apothekerkammer (ÖAK) und der Österreichischen Akademie der Ärzte wird der Österreichische Impftag am 23. Jänner 2027 wieder als hybride Fachtagung im Austria Center Vienna stattfinden (Anmeldung unter www.impftag.at).

Am Dienstag, 1. Dezember 2026, findet dazu um 10:00 Uhr eine Pressekonferenz statt.

Ort: Rektoratssaal der Medizinischen Universität Wien

Rektoratsgebäude (Bauteil 88), Ebene 01, Spitalgasse 23, 1090 Wien



Ihre Ansprechpartner:innen sind:

Ursula Wiedermann-Schmidt, Leiterin des Zentrums für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie der MedUni Wien

Rudolf Schmitzberger, Leiter des Impfreferates der Österreichischen Ärztekammer

Gerhard Kobinger, 2. Vizepräsident der Österreichischen Apothekerkammer

Um Anmeldung unter [email protected] wird ersucht.

Pressekonferenz zum Österreichichen Impftag

Impfungen zählen zu den wirksamsten Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge. Doch selbst große Erfolge bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten bedeuten nicht, dass die Herausforderungen dauerhaft gelöst sind: Neue Erreger treten auf, bekannte Krankheitserreger verändern sich und bereits zurückgedrängte Erkrankungen können bei sinkenden Durchimpfungsraten wiederkehren. Unter dem Motto „Impfen, eine unendliche Geschichte“ widmet sich der Österreichische Impftag 2027 diesen Entwicklungen und den aktuellen Fortschritten in der Impfstoffforschung. Am Dienstag, 1. Dezember 2026, findet dazu um 10:00 Uhr eine Pressekonferenz statt. Anmeldung unter: [email protected]

Datum: 01.12.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Medizinische Universität Wien

Spitalgasse 23

1090 Wien

Österreich