Wien (OTS) -

Die Geburt ist vorbei, die Belastung bleibt. „Hauptsache das Kind ist gesund“, das hören viele Frauen, wenn sie nach einer Geburt davon erzählen, wie schrecklich sie diese erlebt haben. In einer aktuellen österreichischen Studie* mit knapp 2000 Teilnehmerinnen erfüllten 5,3 Prozent – etwa jede 19. Befragte – die Kriterien einer geburtsbezogenen posttraumatischen Belastungsstörung. Das Gefühl von Kontrollverlust und fehlendes Vertrauen in die Betreuungspersonen waren besonders eng mit negativen Geburtserlebnissenverbunden. Dies kann in weiterer Folge zu langfristigen gesundheitlichen Belastungen bei der Frau/den Eltern, aber auch zu negativen Auswirkungen auf die Beziehung zum Neugeborenen führen.

Die Untersuchung zeigt auch, was ein gutes Geburtserlebnis fördert und worauf es bei der Betreuung ankommt: Frauen wollen ernst genommen werden, mitbestimmen und den Menschen vertrauen können, die sie durch die Geburt begleiten.

Wie konkret Grenzüberschreitungen aussehen können, dokumentiert eine weitere, kleinere Erhebung der Gesundheit Österreich**: 49 Prozent der Frauen berichteten von mindestens einer Form respektloser oder nicht leitliniengerechter Betreuung. 47 Prozent fühlten sich gedrängt, Vorschläge des geburtshilflichen Personals anzunehmen. Elf Prozent gaben an, ignoriert worden zu sein, keine Hilfe erhalten zu haben oder auf ihre Bitte um Hilfe nicht rechtzeitig eine Reaktion bekommen zu haben. Auch bei einer kleinen Fallzahl machen diese Ergebnisse deutlich, warum respektvolle Betreuung noch viel mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit des geburtshilflichen Personals rücken muss: „ Eine Geburt ist häufig eine Erfahrung, die eine Frau an die Grenzen dessen bringt, was sie bewältigen kann. Als Hebammen ist es unsere Aufgabe, sie und das ungeborene Kind sicher durch diesen Prozess zu begleiten. In vielen Fällen geschieht das dadurch, dass wir die Gebärende bestärken und kontinuierlich darin unterstützen, alle ihre Ressourcen zu mobilisieren, um aus eigener Kraft ihr Kind zu gebären ”, sagt Lisa Rakos, Präsidentin des Österreichischen Hebammengremiums.

Manchmal werden im Geburtsverlauf allerdings auch Maßnahmen gesetzt, die für die Gebärende schmerzhaft und belastend sind. Hintergrund dafür sind meist abfallende Herztöne des ungeborenen Kindes oder sonstige Geburtsverläufe, die ein Einschreiten erfordern.

„ Dabei kann es sich um vaginale Untersuchungen oder eine starke Druckausübung auf den Bauch ebenso handeln wie um eine Saugglockengeburt oder einen Kaiserschnitt. Aus einer Notsituation im Kreißsaal auf die wir reagieren müssen, darf aber auf keinen Fall eine Gewalterfahrung werden. Gewalt beginnt nicht erst bei der Überschreitung körperlicher Grenzen, sondern bereits dann, wenn Entscheidungen getroffen werden, ohne die betroffene Frau in den Entscheidungsprozess einzubinden und wenn Interventionen ohne ihr Einverständnis durchgeführt werden “, so Rakos weiter.

Der Roses Revolution Day findet jährlich am 25. November statt, am Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Jährlich wird weltweit mit dem Symbol der Rose an Respektlosigkeit, Vernachlässigung und Gewalt in der Geburtshilfe erinnert. Betroffene Frauen, Familien sowie Unterstützer:innen legen Rosen und Briefe mit ihren negativen Geburtserlebnisses vor die Türen von Kreißsälen und Kliniken oder sie wählen die virtuelle Variante und posten diese auf Social Media, um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen. Mit diesem stillen Protest soll Aufmerksamkeit für den Missstand sowie Bewusstsein für eine respektvolle, kontinuierlich begleitete, gewaltfreie und selbstbestimmte Geburtshilfe geschaffen werden.

Grenzüberschreitungen in der Geburtshilfe

Grenzüberschreitungen können von unterschiedlichen Berufsgruppen ausgehen, die an der Betreuung während der Geburt beteiligt sind, unter anderem von Ärzt:innen, Hebammen oder dem Pflegepersonal. Dabei geschieht Gewalt in der Geburtshilfe meist nicht vorsätzlich. Zeitdruck, Personalmangel, eingespielte Routinen und hierarchische Strukturen können dazu beitragen, dass die Bedürfnisse der Gebärenden in den Hintergrund geraten. Besonders problematisch wird es, wenn medizinische Entscheidungen nicht ausreichend erklärt oder Frauen nicht aktiv einbezogen werden oder auch, wenn Frauen viel allein gelassen werden. Auch unter schwierigen Bedingungen muss eine respektvolle und selbstbestimmte Betreuung gewährleistet bleiben.



„ In eine Geburt sind unterschiedliche medizinische Berufsgruppen involviert. Diese müssen gut zusammenarbeiten, oft rasch reagieren und gemeinsam wichtige Entscheidungen treffen. Was dabei nicht passieren sollte: die gebärende Frau wird zu wenig eingebunden oder bei Entscheidungen sogar ganz übergangen. Um dem entgegenzuwirken, braucht es neben der fachlichen Kompetenz auch gute Kommunikationskompetenz auf allen Seiten “, sagt Dr. Sebastian Pagitsch, Gynäkologe und Bundesfachgruppenobmann für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Österreichischen Ärztekammer sowie der Ärztekammer Salzburg.

Sensibilisierung und Aufklärung

Als unmittelbare Begleiter:innen während der Geburt tragen Hebammen eine besondere Verantwortung. Sie müssen fundiertes geburtshilfliches Wissen aufweisen und gleichzeitig die individuellen Bedürfnisse der Gebärenden berücksichtigen. „ Das gelingt nur über fundiertes geburtshilfliches Wissen und Kommunikation auf Augenhöhe “, so Lisa Rakos. „ Wir sehen unsere Berufsgruppe stark in der Pflicht, durch Sensibilisierung, Aufklärung und einen offenen Umgang mit belastenden Geburtserfahrungen zu einer respektvollen Geburtshilfe beizutragen. Dazu gehört auch, das eigene Handeln immer wieder kritisch zu reflektieren, bestehende Routinen zu hinterfragen und bei Grenzüberschreitungen durch andere nicht wegzusehen “, betont die Präsidentin des Österreichischen Hebammengremiums.

Was Schwangere und Angehörige tun können

Das Österreichische Hebammengremium empfiehlt, sich bereits vor der Geburt mit den eigenen Wünschen, Rechten und Unterstützungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen:

Vor der Geburt: Wünsche, Ängste und persönliche Grenzen können mit der Hebamme oder der Geburtsklinik besprochen werden. Auch die Begleitperson sollte wissen, welche Unterstützung gewünscht ist und wie sie im Bedarfsfall helfen kann.

Wünsche, Ängste und persönliche Grenzen können mit der Hebamme oder der Geburtsklinik besprochen werden. Auch die Begleitperson sollte wissen, welche Unterstützung gewünscht ist und wie sie im Bedarfsfall helfen kann. Während der Geburt: Die Wünsche, Ängste und Grenzen der Gebärenden müssen jederzeit ernst genommen werden. Medizinische Eingriffe müssen verständlich erklärt werden und bedürfen grundsätzlich der Einwilligung der Frau. Begleitpersonen können eine wichtige Rolle übernehmen, indem sie die Wünsche der Gebärenden bekräftigen, bei Unklarheiten nachfragen und darauf achten, dass ihre Stimme gehört wird.

Die Wünsche, Ängste und Grenzen der Gebärenden müssen jederzeit ernst genommen werden. Medizinische Eingriffe müssen verständlich erklärt werden und bedürfen grundsätzlich der Einwilligung der Frau. Begleitpersonen können eine wichtige Rolle übernehmen, indem sie die Wünsche der Gebärenden bekräftigen, bei Unklarheiten nachfragen und darauf achten, dass ihre Stimme gehört wird. Nach der Geburt: Für belastende Erfahrungen braucht es Verständnis und die Bereitschaft, auch Kritik anzunehmen. Ein Nachgespräch mit der betreuenden Hebamme oder der Geburtsklinik kann helfen, offene Fragen zu klären. Bei anhaltender psychischer Belastung kann psychologische oder psychotherapeutische Unterstützung sinnvoll sein.



Über das Österreichische Hebammengremium

Das Österreichische Hebammengremium ist die gesetzliche Standesvertretung der in Österreich tätigen Hebammen. Es vertritt angestellte und freiberuflich tätige Hebammen und setzt sich für eine qualitativ hochwertige, sichere und wohnortnahe Betreuung von Frauen und Familien während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett ein.

*Quelle: Sticker et al. (2026): Quality of intrapartum midwifery care in Austria. Women and Birth.

**Quelle: Weigl, M. et al. (2024): Erfahrungen von Müttern rund um die Geburt. Eine Erhebung in den Frühen Hilfen. Gesundheit Österreich GmbH.