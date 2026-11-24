Wien (OTS) -

Vor dem heutigen Befragungstag im Pilnacek-Untersuchungsausschuss mit den Auskunftspersonen Wolfgang Sobotka und Karoline Edtstadler pochte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA auf lückenlose und sachliche Aufklärung.

„Die ÖVP ist auf der Flucht vor der Wahrheitspflicht, aber heute gibt es keine Ausreden mehr. Wir erinnern uns an den letzten Termin: Wolfgang Sobotka ließ sich eine halbe Stunde vor Beginn krankmelden, war aber tags darauf fit für einen Auftritt an der TU Wien und am Wochenende bei einem Festakt. Zu krank für den Ausschuss, aber fit genug für die Bühne – das muss heute ein Ende haben“, erklärte Hafenecker.

Im Zentrum der Befragung stehe der massive Datenskandal rund um die sogenannte „rote Festplatte“ von Christian Pilnacek. Darauf befänden sich tausende Dateien aus Sobotkas Zeit als Innenminister, bis hin zu Vorbereitungen für Ministerratssitzungen. Dieselben Ordner seien am Laptop nach Pilnaceks Tod gelöscht worden. Zudem gehe es um Unterlagen des Alois-Mock-Instituts. „Wie kommt es dazu, dass aus dem Innenministerium – der Wiege der Sicherheit Österreichs – tausende Akten abfließen und sich auf der privaten Festplatte eines suspendierten Sektionschefs wiederfinden? Als Staatsbürger kann man sich nicht mehr wohl und sicher fühlen, wenn hochsensible Daten derart unkontrolliert herumfliegen. Die ÖVP ist eine der größten Sicherheitslücken der Republik!“, so der freiheitliche Fraktionsvorsitzende.

Ein weiteres zentrales Thema sei Sobotkas fragwürdiges Verständnis seiner Vorsitzführung im Untersuchungsausschuss. „Warum braucht ein Nationalratspräsident und U-Ausschuss-Vorsitzender überhaupt einen Fragenkatalog, der von einem suspendierten Sektionschef aufbereitet und durchgeschaut wird? Das zeigt einmal mehr die tiefe Verstrickung der schwarzen Netzwerke“, kritisierte Hafenecker.

Diese Vorgänge würden laut Hafenecker einmal mehr beweisen, dass die ÖVP das Innenministerium nicht führen könne. „Das BMI wird von der Volkspartei rein politisch verwendet, wie man es gerade braucht – von tiefschwarzen Postenbesetzungen bis hin zur Instrumentalisierung der Exekutive. Wenn die Polizei von oben aufgehetzt wird, um bei einer Veranstaltung in Innsbruck gezielt gegen Oppositionsführer Herbert Kickl vorzugehen, dann ist das ein beispielloser Skandal“, hielt der FPÖ-Generalsekretär fest.

Darüber hinaus müsse die Rolle von Karoline Edtstadler geklärt werden, die im Bericht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) prominent angeführt werde. Es stelle sich die Frage, wie eng die Abstimmung mit Pilnacek war, wie stark seine Expertise die ÖVP-Linie auch nach seiner Suspendierung prägte und ob es hier konkrete Beratungstätigkeiten gab.

Abschließend definierte Hafenecker die drei zentralen Fragen des Tages: „Erstens: Was ist mit dem Wissen rund um das Obduktionsergebnis? Zweitens: Gab es Einflussnahme auf Auskunftspersonen? Und drittens: Wie kamen tausende Akten aus dem Kabinett zu Pilnacek? Wir behaupten nichts, wir fragen – genau das, was auch die Justiz fragen muss. Vor der Wahrheitspflicht kann sich auf Dauer niemand verstecken.“