Wien (OTS) -

„Der Waldbrand im Föhrenwald bei St. Egyden hat diesen Sommer eindrucksvoll gezeigt, was unsere Freiwilligen Feuerwehren leisten. Tagelang kämpften die Kameraden gegen die Flammen, um Menschen, Wälder und Eigentum zu schützen. Geht es jedoch um den Ersatz beschädigter Ausrüstung, beginnt für sie ein bürokratischer Spießrutenlauf“, kritisierte FPÖ-Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner die aktuelle Anfragebeantwortung von ÖVP-Landwirtschaftsminister Totschnig.

Während die Feuerwehren im Ernstfall binnen Minuten ausrücken müssen, sieht das Forstgesetz für die Bearbeitung von Entschädigungsanträgen eine Frist von sechs Monaten vor. Bei größeren Waldbränden müssen Einsatzkosten und Rechnungen zudem einzeln geprüft werden. Konkrete Maßnahmen, um die Auszahlung der Entschädigungen zu beschleunigen, bleibt der Minister allerdings schuldig. „Es wiehert der Amtsschimmel, und ÖVP-Minister Totschnig schaut wie immer zu, anstatt zu handeln! Unsere Feuerwehren müssen beschädigte Fahrzeuge und Geräte umgehend reparieren oder ersetzen, um ihre Einsatzbereitschaft sicherzustellen. Dafür müssen sie finanziell in Vorleistung gehen und anschließend ihrem Geld nachlaufen. Das ist eine Zumutung für unsere freiwilligen Helfer!“, stellte Schmiedlechner klar.

Der FPÖ-Agrarsprecher forderte daher unbürokratische Vorschusszahlungen bei größeren Waldbränden, einen raschen Kostenersatz und deutlich kürzere Auszahlungsfristen. „Unsere Feuerwehrkameraden riskieren ihre Gesundheit und opfern ihre Freizeit für die Sicherheit der Bevölkerung. Wer schnell hilft, hilft doppelt. Herr Minister, unsere Feuerwehren brauchen rasche Unterstützung statt bürokratischer Ausreden!“, so Schmiedlechner in Richtung Totschnig.