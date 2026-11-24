Österreich (OTS) -

Ob hoch oben in den Baumwipfeln oder am Waldboden: In den vergangenen Wochen lief bei den Österreichischen Bundesforsten (ÖBf) in mehreren Bundesländern die Zapfenernte auf Hochtouren. In Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark und in Tirol wurden über acht Tonnen Fichten-, Lärchen-, Tannen- und Zirbenzapfen gesammelt. Daraus wird das wertvolle Saatgut für die nächste Waldgeneration gewonnen.

Wo immer möglich, setzen die Bundesforste auf die natürliche Verjüngung der Wälder. Reicht diese nicht aus, etwa auf größeren Kahlflächen nach Schadereignissen, helfen gezielte Wiederaufforstungen nach. Insgesamt werden jährlich rund 1,5 Millionen Jungbäume in ganz Österreich gepflanzt. Entscheidend ist dabei nicht nur die Wahl der Baumarten, sondern auch die Herkunft des Saatguts. „Nicht jeder Baum passt an jeden Standort. Deshalb sammeln wir gezielt Zapfen aus unterschiedlichen Regionen und Höhenlagen unserer Wälder. So können wir jene Jungbäume heranziehen, die zu den jeweiligen Standortbedingungen passen, und gleichzeitig unseren Saatgutvorrat für die kommenden Jahre aufbauen“, erklärt Andreas Gruber, Vorstand für Forstwirtschaft und Naturschutz der Österreichischen Bundesforste. Geerntet wird ausschließlich in eigens dafür zugelassenen und zertifizierten Saatgutbeständen.

Ernte in luftigen Höhen

Ob Tanne, Fichte, Zirbe oder Lärche: Jede Baumart stellt bei der Zapfenernte andere Anforderungen. Besonders anspruchsvoll ist etwa die Ernte der Tannenzapfen, für die speziell ausgebildete Baumkletterer zum Einsatz kommen. So erklommen die Experten beispielsweise im Tiroler Grießbachtal bei Kirchdorf rund 45 Meter hohe, etwa 160 Jahre alte Tannen, um die Zapfen direkt aus den Baumwipfeln zu pflücken. Ausgestattet mit Klettergurt, Seilen und Erntesäcken sammelten sie rund 250 Kilogramm Tannenzapfen. Auch in anderen Regionen fanden Ernteeinsätze statt: Weitere Tannenzapfen stammen aus dem Tiroler Forstrevier Achenwald-Bächental (420 Kilogramm), aus dem Forstrevier Weißenkirchen in Niederösterreich (420 Kilogramm), aus dem steirischen Forstrevier Wildalpen (310 Kilogramm) sowie aus dem steirischen Salzkammergut in Bad Mitterndorf (420 Kilogramm). Die Ernte von Tannenzapfen erfordert nicht nur Schwindelfreiheit, sondern auch gutes Timing: „Bei der Tanne ist das Erntezeitfenster besonders kurz. Die Zapfen müssen geerntet werden, noch bevor sie aufspringen und am Baum zerfallen, um ihre Samen freizugeben“, so Andreas Gruber. Hinzu kommt, dass Bäume nicht jedes Jahr gleich viele Zapfen tragen. Besonders ergiebige Samenjahre, sogenannte Mastjahre, treten je nach Baumart nur in mehrjährigen Abständen auf.

Anders als bei der Tanne können beispielsweise Fichten- und Lärchenzapfen auch liegend, also nach der Fällung, geerntet werden. So wurden im oberösterreichischen Forstbetrieb Steyrtal auf der Wurzeralm und in Vorderstoder rund 1.400 Kilogramm Fichten- sowie ca. 140 Kilogramm Lärchenzapfen gesammelt. Im Salzburger Pinzgau wurden rund 650 Kilogramm Fichtenzapfen geerntet, im Lungau rund 990 Kilogramm Fichten- sowie ca. 240 Kilogramm Lärchenzapfen. Auch in Kärnten wurden Zapfen geerntet: Im Forstrevier Millstatt rund 1.240 Kilogramm Fichten- und rund 240 Kilogramm Lärchenzapfen, im Forstrevier Bleiberg weitere rund 1.000 Kilogramm Lärchenzapfen. Hinzu kommen rund 400 Kilogramm Zirbenzapfen aus dem Tiroler Oberinntal.

Neue Schätze für die Samenbank des Waldes

Nach der Ernte werden die Zapfen in die ÖBf-eigene Klenge in Arndorf bei Krems (Niederösterreich) gebracht. Die traditionsreiche Saatgutaufbereitungsanlage ist eine der letzten ihrer Art in Österreich und dient als „Samenbank“ für die Wälder von morgen. Hier werden die Samen aus den Zapfen gewonnen, gereinigt und gelagert, bevor sie im Pflanzgarten zu Jungbäumen heranwachsen. Je nach Keimfähigkeit können aus einem Kilogramm Tannen- oder Zirbensamen bis zu 2.000 Jungpflanzen entstehen, bei der Lärche sind es bis zu 30.000, bei der Fichte sogar bis zu 40.000. Nach etwa drei bis vier Jahren sind die Jungbäume bereit, im Wald gepflanzt zu werden – und zur nächsten Waldgeneration heranzuwachsen.

Pressefotos unter www.bundesforste.at