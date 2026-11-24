- 24.11.2026, 10:06:32
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- OTS0053
AVISO: Wirtschaftsparlament der WKÖ, 26. November 2026, 09:00 Uhr
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
am Donnerstag, 26. November 2026, findet die Sitzung des Wirtschaftsparlaments der
Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) statt – Tagungsbeginn ist 09:00 Uhr.
Die Sitzung kann via Livestream mitverfolgt werden:
https://youtube.com/live/jVpahBusb00?feature=share
Datum: 26. November 2026, 09:00 – 14:00 Uhr
Ort: Wirtschaftskammer Österreich, Julius Raab Saal, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien
Ein Mitverfolgen des Wirtschaftsparlaments vor Ort ist ausschließlich für akkreditierte Medien möglich, da die Platzkapazitäten begrenzt sind.
Eine Akkreditierung kann bis morgen, 25. November 2026, beantragt werden, unter: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Wirtschaftskammer Österreich
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Pressestelle
Telefon: T 0590 900 – 4462
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