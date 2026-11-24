Wien (OTS) -

Die Diagnose Typ-1-Diabetes ist heute längst nicht mehr mit jenen Einschränkungen der persönlichen Lebensgestaltung verbunden, die früher häufig als unvermeidbar galten. Fortschritte in der medizinischen Forschung und innovative Therapieansätze haben die Möglichkeiten für Betroffene erheblich erweitert – im Alltag ebenso wie im Breiten- und Spitzensport. Dennoch erfordert der Umgang mit der chronischen Erkrankung weiterhin ein hohes Maß an Wissen, Eigenverantwortung und individuell abgestimmtem Therapiemanagement.

„ Entscheidend ist, die jeweilige Lebenssituation realitätsnah in das Therapiemanagement einzubeziehen – seien es Lernphasen, in denen viel gesessen wird, der Dienst beim Bundesheer oder eine mehrwöchige Reise in heiße Gebiete – anstatt aus der Erkrankung weitreichende Einschränkungen der Lebensführung abzuleiten “, präzisiert Univ.-Prof. Dr. Othmar Moser, Universitätsprofessor für Leistungsphysiologie und Trainingstherapie an der Universität Graz und Senior Scientist an der Medizinischen Universität Graz.

Spitzensport erfordert präzise Therapieabstimmung

Dass Typ-1-Diabetes kein grundsätzliches Hindernis für sportliche Höchstleistungen darstellt, belegen zahlreiche erfolgreiche Athlet:innen wie beispielswiese der zweifache Grand-Slam-Sieger, Alexander Zverev. Wichtig ist dabei die präzise Abstimmung zwischen Trainingsbelastung und Insulintherapie. Dabei müssen nicht nur Training und Wettkampf berücksichtigt werden, sondern ebenso internationale Reisen, Zeitverschiebungen und veränderte Ernährungsbedingungen.

Auch der an Typ-1-Diabetes erkrankte Läufer Hakaroa Vallee hat mit seiner 27 x 27 x 27 - Challenge gezeigt, was trotz und mit der Erkrankung möglich ist: Er lief an 27 Tagen, jeweils 27 Kilometer in 27 Ländern – um Awareness für die Erkrankung zu schaffen und Vorurteile abzubauen.

Früherkennung eröffnet wertvolle Handlungsspielräume

Spezifische Antikörpertests – dafür genügt ein einziger Tropfen Blut – ermöglichen es, ein erhöhtes Erkrankungsrisiko bereits nachzuweisen, bevor erste klinische Symptome auftreten. Eine frühzeitige Identifikation von Kindern mit erhöhtem Risiko schafft einen entscheidenden zeitlichen Vorsprung: Betroffene und ihre Familien können umfassend informiert, auf den Krankheitsverlauf vorbereitet und rechtzeitig geschult werden. Vor allem lässt sich damit das Risiko verringern, dass Typ-1-Diabetes erst im Rahmen einer akuten Stoffwechselentgleisung diagnostiziert wird, denn diese kann lebensbedrohlich sein. Kinder, deren Vater oder Mutter Typ-1-Diabetes hat, haben ein erhöhtes Risiko – hier bietet sich der Test besonders an.

Was Othmar Moser Kindern und ihren Eltern nach einer Typ-1-Diabetes-Diagnose empfielt und wie er auf seine eigene Erstmanifestation der Erkrankung reagiert hat, darüber spricht er mit Moderatorin Martina Rupp in der aktuellen Folge des Podcasts „Am Mikro|skop“:

Am Mikro|skop – Episode 49

„Typ-1-Diabetes: Früherkennung, Alltag und Spitzensport“

Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Othmar Moser, Universitätsprofessor für Leistungsphysiologie und Trainingstherapie sowie Senior Scientist an der Klinischen Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie der Medizinischen Universität Graz

Dass Menschen mit Typ-1-Diabetes nur auf wenige Aktivitäten verzichten müssen, unterstreicht Moser auch in seinem Blog-Beitrag: „ Es ist alles möglich, wenn man die Krankheit zulässt, bewusst wahrnimmt und sich auch auf Fortschritt einlässt, zum Beispiel auf neue Technologien, neue Studien, neue therapeutische Optionen. “

Unterstützt wurden Podcastfolge und Blogbeitrag von Sanofi. Weitere Information bietet unter anderem die Patienteninformation T1D Schritt Voraus │ Autoimmuner Typ-1-Diabetes (T1D)

Am Mikro|skop ist eine Initiative des Fachverbands der Chemischen Industrie Österreichs (FCIO) und des Forums der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich (FOPI). Medienpartner ist MedMedia | RELATUS, führender Fachverlag im Gesundheitswesen mit medizinischen und pharmazeutischen Informationen auf dem neuesten Stand der Wissenschaft.

Foto-Download mit Fotocredit accelent / Theo Hertenberger

Über FOPI

Das Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie FOPI ist die österreichische Interessenvertretung von 25 internationalen Pharmaunternehmen mit Fokus auf Forschung und Entwicklung. Als Partner im Gesundheitswesen setzt sich das FOPI für den Zugang zu innovativen Arzneimitteln und damit für die bestmögliche medizinische Versorgung in Österreich ein. Im Dialog mit Patient:innenorganisationen, Verschreibern und Kostenträgern fordert FOPI innovationsfreundliche Rahmenbedingungen ein. In Summe beschäftigen die FOPI-Mitgliedsunternehmen über 10.000 Mitarbeiter:innen in Österreich – das entspricht fast der Hälfte aller Beschäftigten in der Pharmawirtschaft und unterstreicht die Bedeutung der FOPI-Mitgliedsunternehmen.