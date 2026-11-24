Wien (OTS) -

Weihnachtsfeiern gehören in vielen Betrieben zum Jahresende dazu. Die Stimmung ist lockerer, oft wird Alkohol getrunken. Trotzdem ist die Weihnachtsfeier kein rechtsfreier Raum.

„Eine Weihnachtsfeier soll Spaß machen. Trotzdem darf man nicht vergessen: Man feiert mit Kolleg:innen und Vorgesetzten. Der Arbeitskontext ist weiterhin gegeben, daher gelten auch viele arbeitsrechtliche Regeln weiterhin “, sagt ÖGB-Arbeitsrechtsexpertin Verena Weilharter.

Muss ich zur Weihnachtsfeier gehen?

In der Regel nicht. Außerhalb der Arbeitszeit ist die Teilnahme freiwillig.

„Niemand kann zur Weihnachtsfeier gezwungen werden. Findet sie während der Arbeitszeit statt und möchte man nicht teilnehmen, kann man aber nicht einfach nach Hause gehen. Dann muss grundsätzlich normal gearbeitet werden“, erklärt Weilharter.

Darf ich auf der Weihnachtsfeier Alkohol trinken?

Grundsätzlich ja. Weilharter rät aber zu einem bewussten Umgang: „Auch wenn nicht mehr gearbeitet wird, bleibt die Weihnachtsfeier ein arbeitsbezogenes Umfeld. Alkoholkonsum rechtfertigt kein Verhalten, das auch im normalen Arbeitsalltag unangemessen wäre.“

Wer danach noch arbeiten muss, etwa in einer Nachtschicht, muss die geltenden Regeln zum Alkoholkonsum beachten.

Kann zu viel Alkohol Folgen für den Job haben?

Ja. Nicht das Trinken an sich ist das Problem, sondern mögliches Fehlverhalten, das durch zu viel Alkohol begünstigt wird.

„Wer zu viel trinkt, erhöht das Risiko, Grenzen zu überschreiten. Beleidigungen, Sachbeschädigungen oder sexuelle Belästigung können auch bei einer Weihnachtsfeier arbeitsrechtliche Konsequenzen haben“, warnt Weilharter.

Alkohol entschuldigt solches Verhalten nicht.

Wo liegen die Grenzen beim Feiern?

Auch auf der Weihnachtsfeier gilt das Gleichbehandlungsgesetz. Anzügliche Bemerkungen, sexuelle Belästigung und unerwünschte Berührungen sind tabu.

„Sexuelle Belästigung darf auch auf einer Weihnachtsfeier nicht verharmlost werden. Besonders sensibel sind Situationen, in denen ein Machtgefälle besteht, etwa zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter:innen“, sagt Weilharter.

Solche Vorfälle können arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zur Entlassung haben.

Darf ich Fotos und Videos von Kolleg:innen posten?

Weilharter rät zu besonderer Zurückhaltung: „Private Fotos und Videos sollten nicht ungefragt in WhatsApp-Gruppen geteilt oder auf Social Media veröffentlicht werden. Besonders Aufnahmen, die Kolleg:innen in peinlichen Situationen zeigen, haben dort nichts verloren.“

Muss ich beim Wichteln mitmachen?

Nein. Auch beim Wichteln ist die Teilnahme freiwillig. „Niemand kann dazu gezwungen werden, beim Wichteln mitzumachen oder für eine Kollegin oder einen Kollegen ein Geschenk zu kaufen“, stellt Weilharter klar.

Faktenbox: Weihnachtsfeier im Betrieb

Teilnahme: Grundsätzlich freiwillig, jedenfalls wenn sie außerhalb der Arbeitszeit ist.

Grundsätzlich freiwillig, jedenfalls wenn sie außerhalb der Arbeitszeit ist. Alkohol: In der Regel erlaubt, aber keine Rechtfertigung für unangemessenes Verhalten.

In der Regel erlaubt, aber keine Rechtfertigung für unangemessenes Verhalten. Grenzen: Belästigungen, Beleidigungen oder Sachbeschädigungen können auch arbeitsrechtliche Folgen haben.

Druckfähige Fotos von Weilharter: Verena Weilharter | ÖGB