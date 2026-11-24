Wien (OTS) -

Vor allem vulnerable Personen sollten in der kalten Jahreszeit bestmöglich vor Infektionen wie Influenza und COVID-19 geschützt sein. Um die passenden Impfungen niederschwellig zugänglich zu machen, rief die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze in Kooperation mit der UNIQA Versicherungsverein

Privatstiftung die Aktion „Aktiv gegen Grippe & Co.“ ins Leben und konnte in der letzten Woche über 700 Impfungen an Menschen in den elf Fonds Soziales Wien Tageszentren für Senior:innen verabreichen. Durch das Bündeln von Ressourcen, Kompetenzen und Engagement wurde so ein wichtiger Beitrag zum Schutz dieser Bevölkerungsgruppe geleistet.

Mehr als 10.000 Menschen über 60 Jahre erkrankten laut den offiziellen Aufzeichnungen im SARI-Dashboard in der Saison 2025/26 so schwer an Influenza oder COVID-19, dass sie im Spital aufgenommen und behandelt werden mussten. Viele von ihnen zählen zur sogenannten vulnerablen Zielgruppe, die es besonders zu schützen gilt. „Um das ausgezeichnet funktionierende Impfservice der Stadt Wien zusätzlich zu unterstützen, haben wir als gemeinnützige Institution die Aktion ‚Aktiv gegen Grippe & Co.‘ ins Leben gerufen“, sagt Mag. Erika Sander, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. „Die Zusammenarbeit mit der MA 15 bei der HPV-Impfkampagne hat gezeigt, dass das ÖGGK HEALTH MOBIL als ‚fahrendes Gesundheitszentrum‘ besonders gut geeignet ist, um Menschen direkt zu erreichen. Das wollten wir auch diesmal nützen und haben deshalb alle elf Tageszentren des Fonds Soziales Wien besucht.“

„Die Gesundheitsförderung und Vorsorge der Kund:innen in den Tageszentren sind uns ein großes Anliegen. Schutzimpfungen leisten einen bedeutenden Beitrag zur Gesundheit älterer Menschen und deren Angehörigen“, betont Mag. Hartwig Müller, MBA MSc, Leiter der FSW-Tageszentren. „Dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit war es möglich, die Aktion ‚Aktiv gegen Grippe & Co.‘ in die Tageszentren zu holen. Über 700 Impfungen konnten so niederschwellig verabreicht werden, und die Senior:innen und unser Personal sind somit gut geschützt.“

Ermöglicht wurde die Impfaktion mit dem ÖGGK HEALTH MOBIL durch die Unterstützung der UNIQA Versicherungsverein Privatstiftung, die als Kooperationspartner gewonnen werden konnte und deshalb auch das Health Mobil optisch prägte: „Die Initiative entspricht ganz unserem Motto Gemeinsam besser Leben. Sie bringt den Impfschutz direkt zu den Menschen, die ihn besonders brauchen. Dass wir das unterstützen können, freut uns sehr. Denn jeder schwere Krankheits- oder gar Todesfall, der verhindert werden kann, ist auch ein großer menschlicher Gewinn“, so Dr. Peter Eichler, Vorstand der UNIQA Versicherungsverein Privatstiftung. „Das Angebot wurde sehr gut angenommen und wäre ohne die Unterstützung unserer Partner nicht möglich gewesen und dafür bedanken wir uns“, so Bereichsleiter Müller.

„Angesichts der personellen und organisatorischen Herausforderungen, denen sich unser Gesundheitssystem täglich stellen muss, ist die Zusammenarbeit unterschiedlicher Institutionen von größter Bedeutung“, unterstreicht auch Dr. Jochen Haidvogel-Toder, Leiter des Gesundheitsdienstes der Stadt Wien (MA 15). „Über Organisationsgrenzen hinweg wurde hier nach einer Lösung gesucht – und im besten Sinne der öffentlichen Gesundheitsvorsorge und zum Schutz vulnerabler Menschen Hand in Hand umgesetzt.“

Fotos

Fotos finden Sie unter diesem Link: https://accelent.fromsmash.com/WQnHE4CZBE-dt

Personen in Bild 01 (v.l.n.r.): Hartwig Müller, Erika Sander, Elisabeth Stauss-Rausch, Peter Eichler

Personen in Bild 06 (v.l.n.r.): Peter Eichler, Erika Sander, Elisabeth Stauss-Rausch, Hartwig Müller

Über die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Als traditionsreicher gemeinnütziger Verein widmet sich die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze seit über 130 Jahren der Gesundheit. Dabei verstehen wir Gesundheit ganzheitlich und entwickeln Konzepte, die die Versorgung der Bevölkerung verbessern. Wir kennen das System, wissen, wo Lücken sind, und verstehen die Anliegen von Patient:innen. Mit dieser Expertise schaffen wir innovative Ideen und spezielle Angebote, die die Gesundheitskompetenz der Menschen stärken und die Leistungen des staatlichen Gesundheitssystems ergänzen. Wir setzen inhaltliche Schwerpunkte und realisieren zielgerichtete Kampagnen, die wichtige Gesundheitsfragen und weitverbreitete Erkrankungen thematisieren sowie Gesundheitskompetenz vermitteln. www.oeggk.at