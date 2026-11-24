Wien (PK) -

Die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern ist ein wesentliches Element der österreichischen Verfassung. In mehreren Artikeln wird festgehalten, was der Bund einheitlich regeln darf und wo die Länder Gestaltungsspielraum haben. Ob und inwieweit die bestehende Kompetenzverteilung zweckmäßig ist, darüber scheiden sich aber schon seit jeher die Geister. Immer wieder gab es in den vergangenen Jahrzehnten Anläufe für größere Reformen, um etwa Doppelgleisigkeiten zurückzufahren und Bürokratie abzubauen. Letztendlich konnte sich die Politik zumeist aber nur auf punktuelle Anpassungen verständigen. So gelten etwa seit 2005 bundesweit einheitliche Tierschutzregelungen. Und im Jahr 2020 wurde die Gesetzgebung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe im Zuge eines Pakets zur Kompetenzentflechtung zur Gänze an die Länder übertragen.

Wo besteht nun aber Reformbedarf? Und welche Vorschläge haben Expertinnen und Experten im Gesundheitsbereich? Darum ging es gestern Abend bei einer Podiumsdiskussion im Parlament, an der neben Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker und den beiden Verfassungsexperten Peter Bußjäger und Ewald Wiederin auch der auf Gesundheitsrecht spezialisierte Rechtswissenschaftler Karl Stöger und die Vizepräsidentin der niederösterreichischen Ärztinnen- und Ärztekammer Dagmar Fedra-Machacek teilnahmen. Einig waren sich die Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer darin, dass es Handlungsbedarf gibt. Gerade im Gesundheitsbereich ließe sich ihrer Meinung nach einiges aber auch ohne verfassungsrechtliche Kompetenzverschiebungen verbessern.

Rosenkranz: Bundesstaatliche Kompetenzverteilung ist zeitloses Thema

Zur Podiumsdiskussion eingeladen hatten Parlamentsdirektor Roland Weinert und der Österreichische Juristentag. Das Thema Gesundheitsreform gehe alle etwas an und sei an Aktualität kaum zu überbieten, leitete die Präsidentin des Österreichischen Juristentags Marcella Prunbauer-Glaser die Veranstaltung ein. Auch sei die Kompetenzverteilung schon immer ein heikles Thema der Bundesverfassung gewesen, bei wachsender Unzufriedenheit. Beklagt werde unter anderem ein Kompetenzdschungel und eine Fehlallokation von Ressourcen gerade in Zeiten von Budgetzwängen. Zwar hätten sich Bund und Länder auf die Reformpartnerschaft verständigt, noch liege aber nichts Konkretes vor. Letztendlich werde es das Parlament sein, wo am Ende des Tages die Entscheidungen getroffen werden, hoben sowohl Prunbauer-Glaser als auch Weinert hervor.

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz wies in seinen Eröffnungsworten darauf hin, dass mit der Podiumsdiskussion ein Format fortgesetzt werde, das seit vielen Jahren Tradition habe. Es gehe darum, bestimmte Themen aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten, in der Erwartung, dass sich die Abgeordneten davon etwas mitnehmen könnten. Die bundesstaatliche Kompetenzverteilung gehöre zu den "Dauerbrennern des österreichischen Verfassungsrechts" und sei damit ein zeitloses Thema, sagte er. Dass auch mehr als hundert Jahre nach Verabschiebung der Verfassung immer noch über diese Frage diskutiert wird, ist für Rosenkranz aber kein Zeichen dafür, dass seinerzeit schlechte Regelungen beschlossen wurden, vielmehr lasse sich daran ablesen, dass eine Verfassung nicht für den Augenblick bestehe, sondern einen gewissen Wandel begleiten müsse. Seit 1920 habe sich vieles verändert.

Wiederin: Bestehende Kompetenzverteilung ist viel zu kleinteilig

Die anschließende Podiumsdiskussion wurde von Walter Hämmerle, Leiter des Ressorts Innenpolitik der Kleinen Zeitung, moderiert. Ewald Wiederin, langjähriger Professor am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Universität Wien, erinnerte daran, dass es schon seinerzeit schwierig gewesen sei, sich auf einen Kompetenzkatalog zu verständigen. Erst 1925 sei es gelungen, einen solchen in Kraft zu setzen. "Glücklich geworden" sei man mit der Kompetenzverteilung aber nie. Bei allen Evaluierungen seit den 1990er-Jahren sei man zum Schluss gekommen, dass es Defizite gebe. Die Kompetenzverteilung sei viel zu kleinteilig, zu komplex in den Strukturen und zu starr, hielt Wiederin kritisch fest. Zudem sieht er es als Problem, dass die Kompetenzverteilung in der Verfassung nicht mehr wirklich abgebildet werde. Wichtige Dinge würden außerhalb geregelt.

Wiederin hofft, dass es im Zuge der Reformpartnerschaft gelingen wird, zumindest für den Energiebereich eine Lösung zu finden. Im Gesundheitsbereich wird es seiner Meinung nach ohne eine Trennung von Kompetenzen nicht gehen, wobei hier die Komplexität noch größer sei, weil neben Bund und Ländern auch die Sozialversicherung und die Ärztekammer mitreden würden. Dass es sinnvoll wäre, die Kompetenzen für Spitäler von den Ländern zum Bund zu transferieren, bezweifelt Wiederin allerdings. Seiner Meinung nach könnten die Länder besser in der Lage sein, die Bevölkerung bei notwendigen Schließungen kleiner Krankenanstalten mitzunehmen.

Bußjäger: Reformpartnerschaft wird Zentralisten und Föderalisten unbefriedigt zurücklassen

Auch nach Ansicht des Föderalismusexperten Peter Bußjäger, Professor am Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre der Universität Innsbruck, wird man nicht umhin kommen, im Bereich der Spitalslandschaft eine gewisse "Auslichtung" vorzunehmen. Kleinspitäler seien weniger effizient, meinte er. Das Problembewusstsein, dass sich im Gesundheitsbereich etwas ändern müsse, sei da. Allerdings hätten viele Probleme im Gesundheitsbereich nichts mit der verfassungsrechtlichen Kompetenzlage zu tun: Man dürfe sich "nicht auf die Schwierigkeiten einer Verfassungsänderung ausreden", wenn man über Reformen im Gesundheitsbereich rede.

Generell glaubt Bußjäger mit Blick auf andere Länder, dass es "keine ideale Kompetenzverteilung" gebe. Internationale Beispiele würden aber grundsätzlich alle auf ein Drei-Säulen-Modell hinauslaufen. Zur Reformpartnerschaft merkte Bußjäger an, wenn es gelinge, das Thema Energie wieder in das B-VG hineinzuholen, wäre das "keine geringe Sache". Insgesamt rechnet er damit, dass die Reformpartnerschaft Zentralisten wie Föderalisten gleichermaßen unbefriedigt zurücklassen werde, wobei er von einer gewissen Stärkung des Bundes ausgeht.

Stöger: Viele Probleme im Gesundheitssystem nicht mit Kompetenzänderung lösbar

Alleine auf die Verfassung zu schauen, werde das Gesundheitssystem nicht retten, unterstrich Karl Stöger, Leiter des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin der Universität Wien. "Saubere kompetenzrechtliche Lösungen" seien zwar wünschenswert, würden aber nicht alle Probleme im Gesundheitssystem beseitigen. So fehle beispielsweise immer noch ein Gesamtvertrag für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, obwohl es die Österreichische Gesundheitskasse schon seit mehreren Jahren gebe. Die Verfassung sei zwar "unnötig kompliziert", meinte Stöger, man könne mit ihr aber arbeiten. Auch das Problem der Gastpatienten ist seiner Ansicht nach ohne Kompetenzverschiebung lösbar.

Grundsätzlich würde dem Gesundheitswesen aber etwas mehr Zentralisierung gut tun, glaubt Stöger. Er bezweifelt allerdings, dass der Bund ein Interesse daran hat, die Spitäler zu übernehmen. Er habe den Ländern seinerzeit nicht von ungefähr die Kompetenzen dafür überlassen. Handlungsbedarf sieht Stöger bei der Entlohnung von Spitalsärztinnen und Spitalsärzten: Es mache wenig Sinn, wenn die Länder versuchten, einander Spezialistinnen und Spezialisten durch hohe Gehälter abzuwerben. Zum Thema Spitalsschließungen sagte Stöger, wenn Bund und Länder an einem Strang ziehen und gegenüber der Bevölkerung gemeinsam die Vorteile von Strukturreformen hervorheben würden, wären diese leichter umzusetzen.

Kraker: "Die Zeit drängt"

Auch Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker hält wenig davon, im Bereich der Gesundheitspolitik auf eine Verfassungsreform zu warten. Das würde notwendige Reformmaßnahmen nur unnötig hinausschieben, warnte sie. Angesichts der dynamischen Kostenentwicklung sei der Handlungsdruck "enorm". Die Zeit dränge. Schließlich gelte es, das solidarische Gesundheitssystem zu erhalten.

Kraker zufolge hat der Bund im Gesundheitsbereich mehr Möglichkeiten als er wahrnehme. So könnte er etwa seine integrative Gesamtplanungskompetenz stärker nutzen. Wichtig wäre es ihrer Meinung nach außerdem, das Prinzip "Geld folgt Leistung" umzusetzen. Der Rechnungshof sehe hier ein knappes Zeitfenster: Die Reform müsse vor dem neuen Finanzausgleich gelingen. Wesentlich ist für Kraker in diesem Zusammenhang eine stärkere gesamtstaatliche Sicht statt ein Fokussieren auf individuelle Interessen. Man müsse Versorgungsstrukturen auf Basis eines gemeinsamen Ziels festlegen.

Fedra-Machacek: Gesundheitsreform an Patientenbedürfnissen ausrichten

Dagmar Fedra-Machacek, Vizepräsidentin der Ärztinnen- und Ärztekammer für Niederösterreich und



Kurienobfrau der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, wies darauf hin, dass es in Österreich einen niederschwelligen Zugang zur Gesundheitsversorgung gebe. Man dürfe sich auf dem Erreichten aber nicht ausruhen, mahnte sie. Es gebe gewisse Dinge, die den Patientinnen und Patienten nicht mehr erklärbar seien, veranschaulichte sie bestehende Probleme anhand einiger Beispiele aus ihrer Praxis.

Fedra-Machacek erachtet es als wesentlich, sich bei der Gesundheitsreform an den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten zu orientieren. Es könne Verlierer von Macht und Einfluss geben, die Patientinnen und Patienten müssten aber die Gewinner sein. Nicht vergessen dürfe man außerdem auf den Pflegebereich und auf das Thema Gesundheitsprävention. Im Spitalsbereich plädierte Fedra-Machacek für größere Versorgungsregionen. Gleichzeitig warnte sie davor, neue Strukturen wie Gesundheitskliniken zu schaffen, bevor die Geldflüsse dafür geklärt seien. (Schluss) gs

HINWEIS: Fotos von dieser Veranstaltung sowie eine Nachschau auf vergangene Veranstaltungen finden Sie im Webportal des Parlaments .