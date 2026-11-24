Wien (OTS) -

Rund 71 Prozent des heimischen Online-Glücksspielmarktes befinden sich im Grau- oder Schwarzbereich. Dem wird jetzt mit der Reform des Glückspielgesetzes ein Riegel vorgeschoben. „Das bestehende Monopol hat es offensichtlich nicht geschafft, die Menschen im legalen und geschützten Markt zu halten. Ausländische Anbieter werben ungehindert österreichische Kundinnen und Kunden an, müssen sich aber nicht an geltenden Bestimmungen und Regeln halten. Genau deshalb braucht es auch diese Reform und ein offenes Lizenzsystem. Mit der Novelle schaffen wir einen modernen Rechtsrahmen, der den Online-Markt öffnet und ohne staatliches Monopol auskommt, und sorgen so erstmals für einen fairen und hohen Spielerschutz“, sagt Christoph Pramhofer, NEOS-Sprecher für Gesundheit und Kapitalmarkt.

Mit der Gesetzesänderung wird es möglich sein, dass auch andere Online-Anbieter eine Lizenz beantragen können. „Klar ist aber, dass dafür strenge Voraussetzungen gelten: Sämtliche nicht verjährten Abgabenschulden und offene Forderungen aus Spielerschutzklagen müssen beglichen werden. Zudem sind ein zentrales betreiber- und spielartenübergreifendes Sperrregister, altersgestaffelte Einzahlungslimits und ein maximales Einsatzlimit von fünf Euro bei Online-Automaten vorgesehen. Wer eine Lizenz haben will, der muss auch Verantwortung übernehmen“, so Pramhofer.

Um den illegalen Markt zurückzudrängen und das zukünftige legale Angebot abzusichern, sieht die Reform zudem Payment-Blocking und Netzsperren vor. „Damit werden wir Zahlungsströme zu illegalen Anbietern unterbinden und deren Webseiten in Österreich sperren. Uns war und ist ein wirksamer Spielerschutz immer besonders wichtig, ganz besonders aus gesundheitspolitischer Sicht. Ein Glücksspielangebot, das im legalen und regulierten Bereich stattfindet, ist der beste Spielerschutz“, sagt Pramhofer.