Wien. (OTS) -

Die erste Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die 10.400 Beschäftigten der privaten Autobusbetriebe ist am Montag ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Gespräche werden am 9. Dezember fortgesetzt.

Die Gewerkschaft vida ist mit drei Forderungen in die Verhandlungen gegangen:

Löhne: Abgeltung der rollierenden Teuerung plus Reallohnzuwachs.

Abgeltung der rollierenden Teuerung plus Reallohnzuwachs. Verbesserungen bei der Arbeitszeit: weniger unbezahlte Pausen und damit weniger unbezahlte Arbeitszeit pro Tag.

weniger unbezahlte Pausen und damit weniger unbezahlte Arbeitszeit pro Tag. Mehr Dienstplanstabilität: fixe Ruhepausen im Dienstplan und ein Flexibilitätszuschlag, wenn Dienste kurzfristig geändert werden.

„Wir haben unsere Forderungen auf den Tisch gelegt und begründet. Seitens der Arbeitgeber wurde aber kein Angebot vorgelegt. Die Buslenkerinnen und Buslenker tragen jeden Tag die Verantwortung für tausende Fahrgäste. Sie müssen sich darauf verlassen können, dass die Teuerung ihr Einkommen nicht entwertet“, sagt Anil Zümrüt, Verhandlungsleiter der Gewerkschaft vida.

Aus Sicht der vida kann sich die Branche einen fairen Abschluss leisten. Sie ist wirtschaftlich stabil, den großen Unternehmen geht es gut. Das zeigt auch die Branchenanalyse der Arbeiterkammer. Im Linienverkehr unterbieten die Unternehmen einander bei Ausschreibungen nach wie vor. Für die Gewerkschaft ist das ein Zeichen, dass Geld vorhanden ist. Im Reisebusverkehr ist die Lage schwieriger, er macht aber den kleineren Teil der Branche aus.

„Wir fordern, dass die Kaufkraft der Beschäftigten gesichert werden muss. Wer neue Lenkerinnen und Lenker gewinnen und erfahrene halten will, braucht faire Löhne und Dienstpläne, auf die man sich verlassen kann“, bekräftigt Zümrüt.

Für die nächste Runde erwartet die vida ein Angebot, das die Teuerung abgilt und bei Pausen und Dienstplänen Bewegung bringt. Bis dahin informiert die Gewerkschaft die Beschäftigten in den Betrieben über den Stand der Verhandlungen.