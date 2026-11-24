Wien (OTS) -

Die vergangene Woche im Parlament eingebrachte Novelle des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) bringt nur wenige inhaltliche Neuerungen. Dabei liegen konkrete Vorschläge auf dem Tisch, um das EAG an einen sich wandelnden Strommarkt anzupassen. Einige davon ließen sich rasch umsetzen, etwa die Flexibilisierung von Biogasanlagen, damit diese ihre Stromerzeugung stärker am Bedarf ausrichten und z.B. Bedarfsspitzen abfedern können.

Marktprämien laufen ab 2027 aus – Anschlusslösung fehlt

Besonders dringlich ist die Situation bestehender Biogasanlagen. Für zahlreiche Anlagen laufen ab 2027 die Marktprämien aus. Bereits 2021 wurde vorgesehen, dass diese Anlagen zwangsweise auf das Erneuerbares-Gas-Gesetz (EGG) umsteigen. Dieses Gesetz ist jedoch bis heute nicht beschlossen. Seit März liegt dazu ein rechtstechnisch guter Entwurf vor. Nach wie vor fehlt aber trotz der aktuellen Energiekrise eine Einigung zu der Zielsetzung von 3 TWh bis 2030 sowie 6 TWh bis 2035 und die notwendige Beschlussfassung.

„Die Politik verlangt von den Betreibern den Umstieg in ein Gesetz das von der Politik bis dato, trotz der aktuellen Energiekrise, noch nicht beschlossen wurde und es zudem noch immer keine politischen Anzeichen für eine rasche Umsetzung gibt. Ohne sofortige Verlängerung der Marktprämien bis drei Jahre nach Inkrafttreten des EGG droht bestehenden Anlagen das Aus. Damit gingen heimische Erzeugungskapazitäten verloren, die gerade angesichts der aktuellen Strom- und Gaspreiskrise dringend gebraucht werden. Zudem würde das Erneuerbare Gase Gesetz hohe Bruttoinlandswertschöpfung sowie fiskalische Rückflüsse und vor allem auch eine hohe inländische Arbeitsplatzsicherung (10 000 Vollzeitarbeitsplätze bis 2030) ermöglichen. Das EGG muss, angesichts der aktuellen Lage, ebenso jetzt noch vor Ende des Jahres beschlossen werden.“ , so Johannes Hauptmann, Biogas-Obmann des Kompost & Biogas Verbands Österreich

Ohne EGG und Verlängerung bleiben die dringendsten Punkte ungelöst

Wird das EGG jetzt nicht beschlossen sowie die Novelle des EAG ohne diese Verlängerung beschlossen, bleiben die drängendsten Probleme der aktuellen Energiekrise ungelöst. Die übrigen, eher geringfügigen und technischen Anpassungen können ebenso im Rahmen der für nächstes Jahr angekündigten umfassenderen EAG-Novelle behandelt werden. Es bleibt daher der Appell an die Abgeordneten im Wirtschaftsausschuss, die Verlängerung der Marktprämien sowie die Flexibilisierung von Biogasanlagen noch in die aktuelle Novelle aufzunehmen und der Novelle dadurch zumindest den nötigen substanziellen Inhalt zu geben.