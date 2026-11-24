Wien (OTS) -

Bioenergie deckt 31 % des gesamten Salzburger Energieverbrauchs

Salzburg hat Phase-Out von Ölkesseln rechtlich verankert

Raumwärme zur Hälfte aus Holzheizungen oder Biomasse-Fernwärme

In der neuen Energiebilanz des Bundeslandes Salzburg für 2025 liefern sich Bioenergie und Erdöl ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den ersten Platz des wichtigsten Energieträgers. Mit einem Anteil von 31,7 % am Bruttoinlandsenergieverbrauch (BIV) hat die energetische Nutzung von Erdöl knapp die Nase vor der Bioenergie, die auf einen Beitrag von 30,8 % kommt. Im Jahr 2002 nahm Erdöl noch einen Anteil von 50 % am BIV ein und Bioenergie lag erst bei 13 %. Seitdem hat sich der Einsatz von Biomasse vor allem durch den Ausbau von Biomasseheizwerken und Holzkraftwerken mehr als verdoppelt und erreichte im Jahr 2025 seinen bisherigen Höchststand.

Regionale Bioenergie statt Erdöl und Erdgas aus Kriegs- und Krisengebieten

„Der Anteil von über 30 % am gesamten Energieverbrauch im Bundesland Salzburg zeigt die große Bedeutung der Bioenergie für die heimische Energieversorgungssicherheit“, erklärt Franz Titschenbacher, Präsident des Österreichischen Biomasse-Verbandes. „Anstatt kostspieliger Importe von Erdöl und Erdgas aus Kriegs- und Krisengebieten setzt Salzburg vermehrt auf Biomasse aus nachhaltiger Forstwirtschaft und Nebenprodukten der heimischen Säge- und Holzindustrie. Die Verwertung von Wald- und Sägerestholz, das sonst ungenutzt verrotten würde, spart fossile CO 2 -Emissionen ein und schützt das Klima. Das hilft auch beim Umbau der durch die Klimaerhitzung gefährdeten und überalterten Wälder in klimafitte Mischbestände. Die gesetzliche Festlegung des Phase-Outs für Ölheizungen im Salzburger Baurecht auch für Bestandsgebäude hat Vorbildcharakter.“

Phase-Out für Ölkessel auch in Bestandsgebäuden im Baurecht fixiert

Im Gegensatz zum bundesweit gültigen Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWG), das fossile Heizungen nur im Neubau untersagt, ist der Einbau eines Ölkessels in Salzburg auch in Bestandsgebäuden nur mehr in Ausnahmefällen zulässig. Zudem gewährt das Land Salzburg für die Installation moderner Holzheizungen oder den Fernwärmeanschluss eine Förderung von 3.000,- Ꞓ. Zusammen mit der neu aufgelegten Bundesförderung Kesseltausch gibt es beim Wechsel von einer fossilen Öl- oder Gasheizung auf eine moderne Holzzentralheizung 9.000,- Ꞓ Förderung.

Holz stellt rund die Hälfte der Salzburger Raumwärme bereit

Laut Masterplan Klima + Energie 2030 will das Land Salzburg im Rahmen des Schwerpunktes „Phase-Out Ölkessel“ zwischen 2016 und 2030 26.000 Ölkessel ersetzen, wobei der Umstieg von Öl auf Gas möglichst vermieden werden soll. Nach den Daten zu primären Heizsystemen bei Hauptwohnsitzen wurden bis 2023/24 etwa 11.500 Ölheizungen ausgetauscht, womit die Anzahl der Ölheizungen in Salzburger Wohnungen auf knapp 36.000 Kessel zurückgegangen ist. Heizöl hat trotzdem immer noch einen Anteil von 22 % an der Raumwärmeerzeugung. Der von Holzeinzelfeuerungen bereitgestellte Anteil an der Raumwärme ist seit 2003/04 von 29 % auf 34 % gestiegen. Mehr als 34 % der Haushalte (86.250 Wohnungen) sind im Bundesland Salzburg an das Fernwärmenetz angeschlossen, 20 Jahre zuvor waren es noch 34.600. Zusammen decken Biomassefernwärme und Holzfeuerungen 49 % des Raumwärmebedarfs.

Biomasse-Fernwärme vervierfacht, Altholzkraftwerk soll 2029 Betrieb aufnehmen

Fernwärme wird in Salzburg zu 78 % aus Biomasse erzeugt. Die Errichtung zahlreicher Biomasseheizwerke und Holzheizkraftwerke hat zwischen 2005 und 2025 zu einer Vervierfachung der biogenen Fernwärmeproduktion sowie einer Steigerung des biogenen Anteils an der Fernwärmeerzeugung von 37 % auf 78 % geführt. Die Inbetriebnahme des Hackschnitzelheizkraftwerkes Siezenheim II im Jahr 2023, das jährlich etwa 70 GWh Fernwärme und 34 GWh Strom erzeugt, hat den Anteil biogener Fernwärme der Stadt Salzburg auf 40 % gesteigert. Die 2029 geplante Inbetriebnahme des Holzheizkraftwerkes bei Kaindl in Wals-Siezenheim könnte diesen Anteil sogar bis auf 65 % erhöhen. Mit einer Leistung von 150 MW soll das Heizkraftwerk des Holzwerkstoffherstellers sogar das bislang größte Biomassekraftwerk Österreichs in Wien-Simmering übertreffen. Die Anlage soll vor allem mit Altholz (45 %) und Produktionsabfällen (35 %) betrieben werden und 20.000 zusätzliche Haushalte in Salzburg mit Fernwärme versorgen.

Landesregierung will Holzpotenziale stärker heben

Die Holzvorräte im Salzburger Ertragswald sind in den letzten 30 Jahren um 16 % gestiegen und liegen mit 366 Vorratsfestmetern pro Hektar deutlich über dem Bundesschnitt (350 Vfm/ha). Die Salzburger Landesregierung hat sich im Regierungsübereinkommen 2023-2028 darauf festgelegt, das Potenzial des Holzlandes Salzburg noch stärker zu heben. Durch konsequente Anpassung an den Klimawandel soll die Ressource Holz nachhaltig zur Verfügung stehen. Insbesondere sollen die am Ende der Wertschöpfungskette stehenden Teile des Rohstoffes Holz so wie bisher oder verstärkt thermisch verwertet werden. Seit 2015 ist die Holzernte in Salzburgs Wäldern durch teilweise extrem hohe Schadholzanteile infolge Schneebruchs, Windwurfs und Borkenkäfer gekennzeichnet. 2025 war das dritttrockenste Jahr in Salzburg seit 65 Jahren. Hitze und Trockenheit belasten vor allem Fichten- und Buchenbestände. Um die Wälder in Salzburg widerstandsfähiger zu machen, hat die Verjüngung überalterter Bestände in den kommenden Jahren Priorität.

Salzburger Klimaziele für 2030 noch nicht in Reichweite

Die Salzburger Klima- und Energiestrategie verfolgt die Ziele Klimaneutralität und Energieautonomie bis 2050. Dem Ziel des Masterplans Klima + Energie 2030, bis 2030 einen Anteil erneuerbarer Energien von 65 % zu erreichen, kam Salzburg bisher im Jahr 2025 mit 58,8 % am nächsten. Da die Wasserkraft bei der Berechnung nach Erneuerbare-Energien-Richtlinie auf 15 Jahre gemittelt wird, machten sich die Trockenheit und der deutliche Einbruch der Wasserkraft um 18 % 2025 gegenüber dem Vorjahr noch wenig bemerkbar. Die angestrebte Reduktion der Treibhausgasemissionen um 50 % bis 2030 gegenüber 2005 gelang bezogen auf die gesamten Emissionen bis 2024 zu mehr als der Hälfte (–28 %), in den Sektoren außerhalb des Emissionshandels wurde bisher um 23 % reduziert.

Zur gesamten Presseaussendung des Österreichischen Biomasse-Verbandes gelangen Sie hier.