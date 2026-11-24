Baden (OTS) -

Demokratisierung der Marktforschung statt starrer Hierarchien: Marketagent stellt die klassische Rollenverteilung zwischen Forschenden und Befragten auf den Kopf. Knapp 500.000 selbst erstellte Umfragen und mehr als 42 Millionen Interviews zeigen, wie groß das Interesse ist, nicht nur Antworten zu geben, sondern selbst Fragen zu stellen.

Wer fragt, führt. Wer antwortet, folgt. Jahrzehntelang war die Rollenverteilung in der Markt- und Meinungsforschung klar definiert. Doch dieses traditionelle Selbstverständnis hat ausgedient, ist Thomas Schwabl, Gründer und Geschäftsführer des österreichischen Online-Marktforschungsinstituts Marketagent, überzeugt. Sein Unternehmen geht deshalb bewusst einen anderen Weg: Es öffnet seine Research-Plattform für die eigenen Panelmitglieder und ermöglicht ihnen, kostenlos selbst Umfragen durchzuführen. Aus Befragten werden Fragende, aus Studienteilnehmer*innen aktive Meinungsforscher*innen. Ein Perspektivenwechsel, der nicht nur Wertschätzung ausdrückt, sondern die Marktforschung ein Stück weit demokratisiert.

Die wichtigste Ressource der Marktforschung? Der Mensch.

Rund 2,5 Millionen befragungswillige Konsument*innen bilden das Herzstück des Marketagent Online Access Panels. Sie sind die unverzichtbare Grundlage für die Durchführung von Consumer-Research-Studien und zugleich ein entscheidender Faktor für die Qualität der erhobenen Daten. Denn aussagekräftige Forschungsergebnisse setzen Menschen voraus, die bereit sind, ihre Zeit zu investieren, Erfahrungen zu teilen und Fragen gewissenhaft zu beantworten.

Doch genau diese Bereitschaft ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Methodenübergreifend kämpft die Markt- und Meinungsforschung mit rückläufigen Teilnahmequoten und steigenden Anforderungen an die Rekrutierung geeigneter Stichproben. Für Marketagent steht fest: Die Antwort darauf kann nicht ausschließlich in technologischen Optimierungen oder ausgefeilteren Rekrutierungsmethoden liegen. Vielmehr braucht es einen grundlegenden Wandel im Umgang mit jenen Menschen, ohne die Marktforschung schlicht nicht möglich wäre.

„Unsere Branche darf sich nicht über sinkende Teilnahmequoten beklagen und gleichzeitig an einem überholten Selbstverständnis festhalten. Wir müssen endlich vom hohen Ross heruntersteigen. Die Zeiten, in denen Marktforscher die Fragen vorgeben und Befragte lediglich brav antworten, sollten vorbei sein. Wer hochwertige Daten möchte, muss den Menschen dahinter auf Augenhöhe begegnen. Respekt und Wertschätzung sind keine netten Begleiterscheinungen, sondern die Grundlage guter Marktforschung“, betont Thomas Schwabl, Gründer und Geschäftsführer von Marketagent.

Der nächste Mausklick ist immer nur eine Sekunde entfernt

Die Konkurrenz um Aufmerksamkeit ist heute größer denn je. Während sich Marktforschungsinstitute um die Teilnahmebereitschaft ihrer Zielgruppen bemühen, wartet auf Social Media bereits das nächste unterhaltsame Video, die nächste spannende Story oder der nächste interessante Beitrag. Jeder Fragebogen steht damit im direkten Wettbewerb mit digitalen Angeboten, die oftmals einen deutlich höheren Unterhaltungswert versprechen. Und der Abbruch einer Befragung ist stets nur einen Mausklick entfernt.

Umso wichtiger ist es, den Befragten ein positives Teilnahmeerlebnis zu bieten. Technisch einwandfreie Fragebögen, verständliche und relevante Fragestellungen, faire Incentivierung und verlässlicher Support bilden dafür die Grundlage. Marketagent setzt dabei bewusst auch auf persönliche Erreichbarkeit per E-Mail und Telefon, anstatt seine Mitglieder ausschließlich auf FAQ-Seiten zu verweisen.

Doch das allein reicht aus Sicht des digitalen Marktforschungsinstituts längst nicht mehr aus. Wer langfristig auf engagierte Panelmitglieder zählen möchte, muss über klassische Teilnahmevergütungen hinausdenken und einen echten Mehrwert schaffen.

Rollenwechsel auf Knopfdruck: Aus Befragten werden Fragende

Marketagent geht deshalb einen entscheidenden Schritt weiter und bricht mit den traditionellen Spielregeln der Branche. Das Unternehmen öffnet seine Research-Plattform für die Mitglieder des eigenen Online Access Panels und ermöglicht ihnen, selbstständig und völlig kostenlos eigene Umfragen zu erstellen und innerhalb der Community durchzuführen.

Damit wird aus einer bislang überwiegend einseitigen Beziehung ein wechselseitiger Austausch. Wer sonst Fragen beantwortet, darf selbst welche stellen. Wer seine Meinung teilt, kann auch die Meinungen anderer einholen. Die klassische Trennung zwischen Forschenden und Befragten wird damit bewusst aufgebrochen.

„ Wir drehen den Spieß um und machen unsere Umfrageteilnehmer*innen selbst zu Marktforscher*innen. Das ist für uns gelebte Demokratisierung der Marktforschung. Wir wollen unsere Mitglieder nicht auf die Rolle reiner Datenlieferanten reduzieren, sondern ihnen Zugang zu einem Werkzeug ermöglichen, das lange Zeit den Profis vorbehalten war. Wer bei uns mitmacht, soll nicht nur seine Meinung sagen, sondern auch selbst Fragen stellen und Antworten finden können “, erklärt Schwabl.

Für Marketagent ist diese Öffnung zugleich eine neue Form der Wertschätzung und Incentivierung. Neben klassischen Teilnahmevergütungen und der Möglichkeit, durch die eigene Meinung gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen mitzugestalten, erhalten die Mitglieder einen zusätzlichen Mehrwert: Sie können ihrer eigenen Neugier nachgehen, persönliche Fragestellungen untersuchen und selbst Erkenntnisse gewinnen.

Knapp 500.000 Umfragen und über 42 Millionen Interviews sprechen für sich

Dass dieser Perspektivenwechsel einen Nerv trifft, zeigt die beeindruckende Zwischenbilanz: Seit Einführung des DIY-Tools haben Marketagent-Panelmitglieder eigenständig 477.265 Umfragen erstellt und damit insgesamt 42.440.832 Interviews generiert.

Diese Zahlen verdeutlichen das große Bedürfnis nach aktiver Mitgestaltung und welches Potenzial in einer Öffnung des Marktforschungsprozesses steckt. Menschen möchten nicht nur Auskunft geben, sondern selbst Antworten auf ihre Fragen finden.

„Fast eine halbe Million selbst initiierte Umfragen und mehr als 42 Millionen Interviews sind ein starkes Signal. Unsere Mitglieder wollen nicht nur befragt werden, sie wollen auch selbst befragen. Das bestätigt uns darin, dass echte Wertschätzung weit über eine finanzielle Incentivierung hinausgeht. Es geht darum, Menschen ernst zu nehmen, ihnen Möglichkeiten zu eröffnen und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Denn wer die Meinung anderer schätzt, sollte auch ihre Fragen ernst nehmen“, so Schwabl.

Marktforschung auf Augenhöhe ist kein Luxus, sondern Zukunftssicherung

Für Marketagent ist die Demokratisierung der Marktforschung weit mehr als ein innovatives Zusatzfeature. Sie steht für einen grundsätzlichen Perspektivenwechsel: weg von einer hierarchisch geprägten Beziehung zwischen Forschenden und Befragten, hin zu einem partnerschaftlichen Miteinander. Die Botschaft von Marketagent an die Branche ist daher klar: Wer auch morgen noch gute Antworten erhalten möchte, sollte schon heute damit beginnen, seine Befragten selbst Fragen stellen zu lassen.

Denn langfristig entscheidet nicht allein die Größe eines Access Panels über den Erfolg digitaler Marktforschung, sondern vor allem die Bereitschaft seiner Mitglieder, sich aktiv, aufmerksam und gewissenhaft einzubringen. Diese Bereitschaft lässt sich nicht erzwingen. Sie muss durch Vertrauen, Fairness und gegenseitigen Respekt verdient werden.