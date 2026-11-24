Wien (OTS) -

FPÖ-Bundesparteiobmann und Klubobmann NAbg. Herbert Kickl übte heute Kritik an den Plänen der EU-Kommission, russische Flaggen und nationale Symbole bei Sport- und Kulturveranstaltungen in Europa gänzlich zu verbieten. Für den freiheitlichen Parteichef stelle dieses Vorhaben eine völlig neue und gefährliche Eskalationsstufe der europäischen Sanktionspolitik dar.

„Das hat mit Sanktionen nur mehr wenig zu tun. Es handelt sich hier um den gezielten Versuch, eine ganze Nation propagandistisch auszulöschen. Wenn man beginnt, nationale Symbole zu verbieten und Menschen aufgrund ihrer Herkunft aus dem öffentlichen Leben zu verbannen, dann bedient man sich genau jener totalitären Methoden, die man eigentlich zu bekämpfen vorgibt. Die EU verwandelt Sport und Kultur, die eigentlich verbinden sollten, dadurch in ein geopolitisches Schlachtfeld!“, so Kickl.

„Nachdem der Wirtschaftskrieg zum Desaster und Bumerang für die europäischen Bürger geworden ist, greift man nun zur Cancel-Culture auf staatlicher Ebene. Heute ist es die russische Fahne, morgen vielleicht eine andere, die von der Leyen und Co nicht ins politische Konzept passt. Wer diesen Dammbruch zulässt, der öffnet der totalen Willkür Tür und Tor. Hiermit wird ein europäischer Gesinnungsstaat aufgebaut, der vor nichts mehr Halt macht und den olympischen Friedensgedanken mit Füßen tritt“, so der FPÖ-Klubobmann.

Kickl warnte eindringlich vor den Folgen für Österreich und nahm die schwarz-rot-pinke Regierung in die Pflicht, sich diesem Diktat aus Brüssel zu widersetzen. „Unsere Neutralität ist kein Souvenirartikel aus der Vergangenheit, den man sich nach Belieben in die Auslage stellt, wenn es gerade angenehm ist, und den man schnell wieder im Keller versteckt, wenn er den Kriegstreibern in Brüssel nicht ins Bild passt. Echte Neutralität bedeutet, besonnen zu handeln und sich eben nicht einseitig zu positionieren. Wer Sportler und Künstler in geopolitische Sippenhaftung nimmt, untergräbt das letzte bisschen Vertrauen in Österreich als neutralen Boden und potenziellen Vermittler!“

Abschließend forderte Kickl ein klares Veto Österreichs auf europäischer Ebene. „Die Verlierer-Koalition darf Österreich nicht länger an dieser beispiellosen Kriegstreiberei mitschuldig machen. Unsere immerwährende Neutralität verlangt es, diesem diplomatischen Wahnsinn einen Riegel vorzuschieben. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Grundwerte zerstört und wir immer tiefer in diesen Konflikt hineingezogen werden. Es ist endlich an der Zeit, dass sich jemand diesem totalitären Diktat aus Brüssel mutig entgegenstellt!“