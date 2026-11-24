WIEN/BIHAĆ (OTS) -

Die angesehene internationale Organisation Human Rights Watch (HRW) hat heute den Bericht „Doing Europe's Dirty Work“ veröffentlicht. Er dokumentiert erneut, dass die kroatische Polizei Schutzsuchende kontinuierlich und systematisch, oft unter Anwendung von Gewalt, nach Bosnien-Herzegowina zurückdrängt, darunter auch unbegleitete Minderjährige und Familien mit Kleinkindern.

Die 87 befragten Betroffenen schildern Schläge mit Schlagstöcken und Schlagringen, Angriffe mit Polizeihunden, Raub und erzwungene Durchquerungen kalter Flüsse. Gleichzeitig sind für Kroatiens Grenzschutz von 2021 bis 2027 fast 200 Millionen Euro an EU-Mitteln vorgesehen. Verurteilt wurde laut HRW bis heute kein einziger Polizeibeamter. HRW fordert, die EU-Mittel zurückzuhalten und Rückführungen von Asylsuchenden nach Kroatien auszusetzen.

“Komissar Brunner ist informiert”

Der Bericht bestätigt, was SOS Balkanroute erst vor zwei Wochen öffentlich gemacht hat: Am 11. November 2026 wurden rund 53 Menschen von maskierten Beamten nach Bosnien zurückgeprügelt, fünf von ihnen mussten mit Knochenbrüchen und Kopfverletzungen von der Rettung abgeholt werden. SOS Balkanroute hat die IOM, Frontex und EU-Migrationskommissar Magnus Brunner über die Vorfälle und die anhaltende Gewalt informiert und ihnen den eigenen Pushback-Report übermittelt. Der Report ist dieser Aussendung angehängt.

„ Human Rights Watch beweist, was unser mobiles Team jeden Tag sieht: Diese Gewalt findet kontinuierlich und systematisch statt, im Bewusstsein aller Verantwortungsträger. Das sind keine Einzelfälle, das ist System, bezahlt mit europäischem Steuergeld “, sagt Petar Rosandić, Obmann von SOS Balkanroute.

„Die EU muss endlich handeln und darf keinen weiteren Euro für Kroatiens Grenzschutz freigeben, solange die Pushbacks weitergehen. Und Österreich darf nicht wegschauen“, so Rosandić. „Es kann nicht sein, dass wir über Ruanda diskutieren, während wenige Autostunden von Österreich entfernt rechtsfreie Räume voller Folter und Leid existieren, mitten in der EU. Die Bundesregierung darf keine Schutzsuchenden mehr nach Kroatien zurückschicken, solange dort solche Zustände herrschen.“