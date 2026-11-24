Linz (OTS) -

Kabelgebundene Bodenstaubsauger bieten einen großen Vorteil: Im Gegensatz zu Akkugeräten saugen sie ohne Unterbrechung und mit konstanter Leistung. Doch welches System reinigt besser? Das Testmagazin KONSUMENT hat acht Bodenstaubsauger unter die Lupe genommen, vier Modelle mit Beutel und vier mit einer Staubbox. Die Spitzenplätze belegen die klassischen Beutelsauger. Aber auch ein Staubbox-Modell für rund 70 Euro schnitt gut ab.

Das Ergebnis zeigt klare Qualitätsunterschiede: Die Spitzenplätze belegen die klassischen Beutelsauger, die vor allem hinsichtlich Hausstaub- oder Tierhaarallergien und geringer Lautstärke punkten.

Das Modell von Bosch Serie 8 BGB75X650 um 240 Euro landet auf dem ersten Platz, dicht gefolgt von den Modellen AEG VX9-5-EBR und Miele Guard S1 Performance.



Preis-Leistungs-Sieger ist der Koenic KVC 71524, eine Eigenmarke von MediaMarkt. Dieser überzeugt mit einer guten Gesamtleistung und ist für günstige 70 Euro erhältlich. Defizite hat das Modell bei Tierhaaren und bei der Lautstärke.



Die getesteten Modelle bewegen sich in einem preislichen Rahmen von 70 bis 260 Euro.

Praxistest im Labor

Um die Leistung genau zu messen, wurden die Geräte einem aufwendigen Prüfverfahren unterzogen. Die Sauger mussten auf Teppichen und Hartböden verschiedene Schmutzarten beseitigen. Neben der reinen Saugkraft flossen auch die Handhabung, Haltbarkeit, Sicherheit und Schadstoffe in das Urteil ein. Zudem wurden Umwelteigenschaften wie das Staubrückhaltevermögen, die Lautstärke und der Stromverbrauch genau analysiert.

Tipp für den Kauf: Überlegen Sie vorab, welche Flächen in Ihrem Zuhause überwiegen. Parkett und Fliesen stellen andere Anforderungen als Teppiche und Sofas mit Fasern und Tierhaaren.