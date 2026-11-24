Wien (OTS) -

Dachorganisation ist wesentlicher Bestandteil eines solidarischen und zukunftsfähigen Gesundheitssystems

15 Jahre Engagement und Stimme für seltene Erkrankungen

Meilensteine erreicht - Klare Ziele für die Zukunft

Spendenaufruf zum Weihnachtsfest

Nach der Diagnose einer seltenen Erkrankung beginnt für Betroffene und ihre Familien häufig ein langer Weg. Geeignete Spezialist:innen müssen gefunden, Therapien koordiniert und individuelle Unterstützungsangebote erschlossen werden.

Genau da setzt aber vielfach das österreichische Gesundheitssystem aus. Starke Patient:innenorganisationen nehmen hier eine bedeutende Rolle ein – sie sind verlässliche, unersetzbare Partner und leisten dort wichtige Orientierung im System, wo Hürden bestehen. Sie sind somit ein etablierter Bestandteil des Gesundheits- und Sozialsystems und von unschätzbarem Wert. Als Interessenvertretung bündeln sie Wissen und Expertise, ermöglichen koordinierte Patient:innenbeteiligung und tragen wesentlich zur Weiterentwicklung von Versorgung, Qualität und gesundheitspolitischen Prozessen bei.

Die bundesweit tätige Dachorganisation Pro Rare Austria setzt sich seit 15 Jahren für die Interessen von Menschen mit einer seltenen Erkrankung ein. Der gemeinnützige Verein wurde im Dezember 2011 als Allianz für seltene Erkrankungen gegründet. Aktuell vertritt Pro Rare Austria mehr als 145 Mitglieder – Patient:innenorganisationen, Selbsthilfegruppen und Repräsentant:innen spezifischer seltener Erkrankungen – und setzt sich für die geschätzt 450.000 bis 500.000 Betroffenen in Österreich ein. Es gilt heute, auf zahlreiche Erfolge zurückzublicken und all jenen zu danken, die diesen Weg mitgestaltet haben.

Drei Meilensteine erfolgreicher Interessenvertretung

Die vergangenen Jahre zeigen, was durch kontinuierliches Engagement, Zusammenarbeit und starke Partnerschaften entstehen kann. Pro Rare Austria hat Unterstützungsangebote mitaufgebaut, die Anliegen von Menschen mit seltenen Erkrankungen sichtbarer gemacht und ihre Perspektive in gesundheitspolitische Diskussionen eingebracht.

Zu den wesentlichen Meilensteinen zählen:

Die „Helpline Seltene Erkrankungen (SE)“: Eine niederschwellige Anlaufstelle, die bei der Suche nach einer Diagnose unterstützt, Orientierung im österreichischen Gesundheits- und Sozialsystem bietet, über Expertisezentren, spezialisierte Versorgungsangebote sowie Patient:innenorganisationen informiert. Sie ermöglicht außerdem den Austausch mit Menschen in ähnlichen Lebenssituationen. So erhalten Betroffene und Angehörige in einer besonders herausfordernden Phase Unterstützung und Orientierung. Sie sind mit ihren Fragen und Anliegen nicht alleine.



Eine niederschwellige Anlaufstelle, die bei der Suche nach einer Diagnose unterstützt, Orientierung im österreichischen Gesundheits- und Sozialsystem bietet, über Expertisezentren, spezialisierte Versorgungsangebote sowie Patient:innenorganisationen informiert. Sie ermöglicht außerdem den Austausch mit Menschen in ähnlichen Lebenssituationen. So erhalten Betroffene und Angehörige in einer besonders herausfordernden Phase Unterstützung und Orientierung. Sie sind mit ihren Fragen und Anliegen nicht alleine. Mitwirkung in Fachgremien und strategischen Initiativen: Pro Rare Austria bringt die Perspektive von Patient:innen in gesundheitspolitische Gremien und in die Weiterentwicklung des Nationalen Aktionsplans für Seltene Erkrankungen (NAP.se) ein. Damit trägt die Dachorganisation dazu bei, die Erfahrungen und Bedarfe Betroffener in fachlichen und gesundheitspolitischen Diskussionen stärker zu berücksichtigen.



Pro Rare Austria bringt die Perspektive von Patient:innen in gesundheitspolitische Gremien und in die Weiterentwicklung des Nationalen Aktionsplans für Seltene Erkrankungen (NAP.se) ein. Damit trägt die Dachorganisation dazu bei, die Erfahrungen und Bedarfe Betroffener in fachlichen und gesundheitspolitischen Diskussionen stärker zu berücksichtigen. Vernetzung der Zivilgesellschaft: Mit aktuell mehr als 145 Mitgliedern ist ein österreichweites Netzwerk entstanden, das Expertise bündelt, den fachlichen Austausch fördert und gemeinsame Initiativen ermöglicht. Die Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen stärkt zudem die öffentliche Aufmerksamkeit für seltene Erkrankungen. Ein aktuelles Beispiel ist die Unterstützung der Initiative „Meine Würde“ zur Reform des Begutachtungssystems.

Struktur und Verlässlichkeit müssen auch für die Zukunft bestehen

Pro Rare Austria blickt mit klaren Zielen in die Zukunft: „Bestehende Kooperationen müssen weitergeführt, neue Partnerschaften aufgebaut und die Interessenvertretung weiterentwickelt und gestärkt werden“, betont Mag. Ella Rosenberger, Geschäftsführerin von Pro Rare Austria. „Auch künftig gilt es, seltene Erkrankungen stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, Verbesserungen in der Versorgung voranzutreiben und Betroffenen sowie ihren Familien Orientierung zu bieten.“

„In den vergangenen 15 Jahren haben wir gemeinsam viel erreicht“, hebt Rosenberger die Bedeutung eines starken Netzwerks hervor. „Wir geben Menschen mit seltenen Erkrankungen eine starke Stimme, schaffen wichtige Unterstützungsangebote und bringen ihre Anliegen in gesundheitspolitischen Diskussionen ein. Das verdanken wir vor allem dem Engagement unserer Mitglieder, unserer Partner:innen und vieler Menschen, die unsere Vision teilen. Diesen erfolgreichen Weg setzen wir gemeinsam fort. Denn jede Stimme zählt, jede Kooperation bringt uns weiter und jeder Beitrag hilft, die Lebenssituation von Menschen mit seltenen Erkrankungen nachhaltig zu verbessern.“

Weihnachtsfest 2026: Spendenaufruf

Das bevorstehende Weihnachtsfest ist eine besondere Gelegenheit, Solidarität zu zeigen und Menschen zu unterstützen, die auf eine starke Gemeinschaft angewiesen sind. Pro Rare Austria richtet sich an Privatpersonen, Unternehmen und langjährige Wegbegleiter:innen, die Arbeit der Dachorganisation mit einer Spende zu unterstützen.

Jede Spende ist ein Zeichen der Verbundenheit. Spenden unterstützen Pro Rare Austria dabei, die Anliegen der Betroffenen öffentlich zu vertreten, den Austausch innerhalb der Community zu fördern und zentrale Angebote wie die „Helpline Seltene Erkrankungen (SE)“ weiterhin kostenlos bereitzustellen.

Nachhaltiges Spendenengagement

Neben einmaligen Spenden bietet die Dachorganisation auch Möglichkeit für nachhaltige, regelmäßige Dauerspenden von Privatpersonen, Unternehmen und Sponsor:innen. Jeder Beitrag hilft, die Interessen von Menschen mit seltenen Erkrankungen kontinuierlich zu vertreten.

Schenken wir zu Weihnachten Zusammenhalt und eine starke Stimme! Unterstützen Sie Pro Rare Austria mit Ihrer Spende, damit seltene Erkrankungen auch in Zukunft gehört, gesehen und unterstützt werden.

Informationen zu Spendenmöglichkeiten finden Sie auf der Website des Vereins.

Details unter: Spenden Sie jetzt!

Über Pro Rare Austria:

Pro Rare Austria, Allianz für seltene Erkrankungen, ist eine gemeinnützige, österreichweit tätige Dachorganisation mit Sitz in Wien. Der Verein engagiert sich für Verbesserungen im Gesundheitswesen, den rascheren Zugang zu Diagnosen und Therapien sowie für die soziale und rechtliche Gleichstellung von Patientinnen und Patienten mit seltenen Erkrankungen und hat aktuell mehr als 145 Mitglieder.

Ein kleines Team in der Geschäftsstelle verantwortet in Abstimmung mit ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitgliedern den laufenden Betrieb und die Aktivitäten des Vereins. Expert:innen beraten den Verein in medizinischen und Ethik-Fragen ehrenamtlich.