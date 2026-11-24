München (OTS) -

Zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, dem Orange Day am Mittwoch, 25. November, setzt Crime + Investigation sein Engagement mit der Initiative "Gewalt gegen Frauen beenden" fort. Der Sender gibt dem Thema unter anderem mit einer Sonderprogrammierung und einem Interview mit Sarah Bora Aufmerksamkeit.

Sängerin, Moderatorin und Autorin Sarah Bora hat in einer früheren Beziehung physische und psychische Gewalt erlebt und in ihrem Buch "Kämpferin" beschrieben, wie sie sich daraus befreit hat. Heute spricht sie öffentlich darüber und setzt sich gegen häusliche Gewalt und Femizide ein. Im Interview erzählt sie von ihren Erfahrungen, dem Weg aus der Beziehung und davon, wie wichtig Unterstützung und gesellschaftliches Hinschauen sind.

Sarah, woran hast du damals gemerkt, dass in der Beziehung etwas nicht stimmt?

Sarah Bora: Man lernt sich kennen, man verliebt sich ineinander und irgendwo dazwischen gab es mit Sicherheit schon mehrere Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Aber in dem Moment selbst habe ich das überhaupt nicht mitbekommen und auch nicht wahrgenommen. Ich glaube, die erste Entwicklung, wo bei mir der Gedanke gekommen ist, dass etwas nicht stimmt, war, als ich 15 war und die erste physische Attacke da gewesen ist. Das war in seinem alten Kinderzimmer, wo ich eigentlich auch den richtigen Impuls hatte, dass etwas nicht richtig ist, und rausgelaufen bin. Aber ich bin halt auch wieder zurückgegangen, weil er sich entschuldigt hat, weil es dieses eine Mal gewesen ist. Aber ab diesem Moment hat sich tatsächlich die ganze Dynamik innerhalb dieser Beziehung verändert.

Welche Momente haben dich besonders geprägt?

Dazwischen gibt es viele Momente, die mich besonders geprägt haben, weil mein Alltag die ganze Zeit davon geprägt gewesen ist, dass ich herausfinden musste, ob das ein guter oder schlechter Tag für mich wird. Also Momente wie: Er drückt die Türklinke, und ich wusste je nach Stärke: Hat er heute gute oder schlechte Laune und muss ich mich auf irgendetwas vorbereiten? Und natürlich eine ganz wichtige Situation: der Moment, als ich es geschafft habe, mich aus dieser Beziehung zu lösen. Ich habe in einer Nacht-und-Nebelaktion wirklich alles gepackt und bin schnell zu meinen Eltern. Das war der eine Moment. Ein weiterer war der Moment drei Tage vor dem Gerichtstermin, als er versucht hat, mich zu entführen.

Was ist damals passiert?

Das kam komplett aus dem Nichts. Ich hatte mich aber auch schon in gewisser Weise auf etwas vorbereitet, ja. Und ich glaube, wenn Frauen so was erlebt haben, gerade auch Stalking, dann bereiten sie sich vor. Das ist das Typische: Ich habe das Telefon in der Hand, während ich die Haustür verlasse, zum Auto gehe oder umgekehrt. Und genau das habe ich auch gemacht. Ich hatte meine Freundin am Telefon. Ich bin schon unter der Laterne gelaufen und in dem Moment, als ich auf den Bordstein zurückgegangen bin, saß er dort mit einer Skimaske und hat versucht, mich ins Auto zu zerren.

Das war ungefähr drei, vier Tage vor dem Gerichtstermin, und das ist bis heute eine Situation, die mich beschäftigt, weil ich natürlich nicht weiß, was passiert wäre, wäre ich mit ins Auto gegangen beziehungsweise hätte er geschafft, mich ins Auto zu ziehen.

Welche Rolle spielen Isolation und Kontrolle bei häuslicher Gewalt?

Wenn man mit jemandem in einer Beziehung ist, der häusliche Gewalt ausübt, dann ist da zum Teil auch eine gewisse Art von Strategie dahinter. Und eines gehört ganz, ganz wichtig dazu, und zwar die Isolation von Freunden, von Familien, also vom kompletten sozialen Umfeld, dass man einfach überhaupt nicht sich auch äußern kann. Und das ist ja das Perfide an häuslicher Gewalt, weil die hört nicht nur an der Haustür oder an der Wohnungstür auf. Das betrifft das ganze Umfeld, das ganze Leben.

Es war ein Kampf, dass ich eine Ausbildung machen durfte. Es war für mich ein Kampf, arbeiten zu gehen und letztendlich auch mein Studium zu absolvieren. Und als ich das Studium fast fertig hatte, ist mir bewusst geworden, dass Bildung und die finanzielle Unabhängigkeit letztendlich auch der Schlüssel sein wird, um irgendwann gehen zu können. Ein weiterer Punkt ist, dass viele Frauen finanziell von ihrem Partner abhängig sind.

Was kann man tun, wenn man eine Frau in einer solchen Situation unterstützen möchte?

Ich war stets sehr gut darin, die Dinge zu verstecken, und habe mich immer ertappt gefühlt, wenn mich jemand darauf angesprochen hat. Das heißt, Druck aufzubauen und zu sagen: "Du musst dich jetzt aber trennen und du musst jetzt gehen", macht genau das Gegenteil.

Als ich fast am Ende meines Studiums gewesen bin, gab es eine Kommilitonin, die das Ganze mitbekommen hat aus nächster Nähe. Das lag daran, dass ich beispielsweise mein Handy auf den Tisch legen musste, damit er die Vorlesung hört, damit er kontrollieren kann, dass ich da bin. Das hat die Kommilitonin mitbekommen, die dann Fragen gestellt und Hilfe angeboten hat: "Hey, ich habe das mitbekommen, ich kann dir helfen. Wenn du reden willst, dann ruf' mich an."

Es hat etwas gedauert, bis ich Sicherheit hatte. Aber irgendwann habe ich mich ihr anvertraut und ihr alles erzählt. Und sie hat mir gesagt, dass das definitiv keine normale Beziehung ist und dass ich da schnellstmöglich raus muss. Ich kannte diesen Vergleich nicht. Ich wusste nicht: Was ist richtig, was ist falsch? Und deswegen mache ich mir auch heute gar nicht mehr die Vorwürfe, dass ich vielleicht nicht richtig gehandelt habe, dass ich vielleicht schon nach zwei Jahren hätte gehen sollen, sondern es war richtig, so wie es gelaufen ist. Ich habe den sichersten Moment abgepasst, der für mich da gewesen ist.

Ich weiß nicht, wenn mir jemand explizit Hilfe angeboten hätte, vielleicht von den Nachbarn damals - denn die haben mit Sicherheit etwas mitbekommen -, ob ich darauf eingegangen wäre. Weil der schlimmste und der gefährlichste Moment für eine Frau, die sich aus so einer Beziehung befreien will, ist der Moment der Trennung, weil man nie genau weiß, wie der Täter letztendlich reagiert. Es gibt bestimmt Täter, die lassen irgendwann los. Verschiedene Fälle zeigen uns ja aber, dass meistens eben nicht losgelassen wird und dass wir Femizide erleben, wenn Frauen sich trennen.

Was muss sich beim Schutz von Frauen ändern?

Dass gerade, wenn Kinder mit im Spiel sind, der Übergang oder die Übergabe der Kinder an den Vater die schlimmste Zeit ist, weil dort die meiste Gewalt passiert. Und ich glaube, diese Zeit ist prägend dafür, wie das Leben der Frauen weiter abläuft.

Wir müssen Schutzräume schaffen, wir müssen Verwaltungsangelegenheiten irgendwie schneller absolvieren. Und vor allen Dingen: Wenn eine Frau aus so einer Beziehung herausgekommen ist, dann müssen wir es schaffen, dass es nicht mehr dazu kommt, dass der Täter noch mal gewalttätig wird, wenn sowieso schon eine Vorbelastung da ist. Wir müssen neue Präventionsansätze entwickeln. Behörden müssen so eng zusammenarbeiten, dass die Frau einen leichten Start in ein neues Leben schafft, gerade nach dem, was ihr passiert ist.

Warum ist Aufklärung über häusliche Gewalt wichtig?

Als ich damals häusliche Gewalt erlebt habe, war das ganze Thema Gewalt noch überhaupt nicht so in den Fokus unserer Gesellschaft gerückt. Nicht, weil es damals nicht stattgefunden hat, sondern weil wir in den Medien darüber überhaupt nicht berichtet haben oder an Schulen zu wenig sensibilisiert worden ist. Am Anfang dieser Beziehung wusste ich ja manchmal gar nicht, dass mir überhaupt Gewalt angetan wurde. Gewalt ist ja nicht nur der erste Schlag, das fängt viel früher an. Worte können genauso Gewalt sein.

Ich glaube, wenn die Sensibilität für dieses Thema früher schon da gewesen wäre, wenn ich das beispielsweise in der Schule gesehen hätte, weil dort jemand gestanden hätte und darüber aufgeklärt hätte, wäre ich ganz anders damit umgegangen. Das ist heute ganz anders. Es gibt Menschen wie mich, aber auch viele andere, die darüber sprechen und sagen: Wo beginnt die Gewalt? Ja, wo fängt sie an? An Feinheiten, an Kleinigkeiten. Oder halt eben diese eine Freundin, die ich vielleicht früher hätte treffen müssen, denn dann hätte sie mich noch früher herausgeholt oder es zumindest geschafft, dass ich den Mut aufbringe, etwas zu ändern. Und deswegen ist auch Zivilcourage bei diesem Thema so wichtig - gesellschaftliches Hingucken. Häusliche Gewalt ist keine Privatsache. Die passiert in jedem dritten Haushalt, und wir alle kennen ein Opfer, und wir alle kennen mit Sicherheit auch einen Täter.

Was bewirkt es, wenn mehr Frauen über ihre Erfahrungen sprechen?

Je mehr Frauen mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gehen und das Thema in der Gesellschaft präsenter wird, desto mehr Betroffene trauen sich, ebenfalls darüber zu sprechen, Anzeige zu erstatten und den Schritt aus einer von Gewalt geprägten Beziehung zu wagen. Zugleich wird Tätern deutlich: Gewalt gegen Frauen wird weder von der Gesellschaft noch vom Rechtsstaat akzeptiert und hat Konsequenzen.

Was möchtest du Betroffenen sagen?

Wenn du auch häusliche Gewalt erlebst, dann kann ich dir eigentlich nur sagen, dass du nicht alleine mit diesem Thema bist. Es gibt viele Hilfsangebote wie das Hilfetelefon oder den Weißen Ring, wo du anonym Hilfe finden kannst. Ich würde dir raten, aufzuschreiben, was dir angetan wurde. So hast du eine Art Dokumentation. Vor allen Dingen möchte ich das Gefühl vermitteln: Du bist nicht alleine, und es gibt einen Weg da raus, und du schaffst das.

Zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November zeigt Crime + Investigation die Sonderprogrammierung "Gewalt gegen Frauen beenden". Ab 20:15 Uhr stehen sechs Dokumentationen auf dem Programm, darunter die deutsche TV- und Streaming-Premiere von "Tödliches Vertrauen - Der Mord an Stephanie Hansen".

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