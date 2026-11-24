Wien (OTS) -

Österreich hat entschieden. Knapp 6000 Personen beteiligten sich in diesem Jahr an der Wahl zur Konsum-Ente, die jährlich vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) vergeben wird und das ärgerlichste Lebensmittel des Jahres kürt. Die Entscheidung für die KONSUM-Ente 2026 fiel eindeutig aus: Rund die Hälfte der Teilnehmer:innen wählten aus fünf Produkten die Rama Margarine, die bereits 2022 die Wahl der KONSUM-Ente für sich entschied. Bis Mitte November erreichten den VKI im Jahr 2026 rund 550 Zuschriften kritischer Konsument:innen auf der Plattform Lebensmittelcheck (www.konsument.at/lebensmittelcheck). Die meisten Beschwerden (37 Prozent) betrafen den Preis oder das Gewicht von Lebensmitteln. Dazu zählt auch Shrinkflation, also versteckte Preissteigerungen bei gleichbleibender Verpackungsgröße und sinkender Füllmenge. Den zweiten Platz im Ranking belegte die Ruben’s Pistaziencreme, gefolgt von den Bardollini Pistachio Cookies. Diese Produkte wurden von rund 18 bzw. 15 Prozent der Teilnehmer:innen gewählt. Weitere Informationen zur KONSUM-Ente finden sich auf www.vki.at/KONSUM-Ente-2026.



KONSUM-Ente – Platz 1: Rama Margarine

Preisaufschlag für weniger Inhalt: Bereits 2022 schrumpfte die Füllmenge von 500 auf 450 Gramm, ohne Verkleinerung der Packung. Seit dem Frühling 2026 sind es nur noch 400 Gramm im gleich großen Becher. Gleichzeitig stieg der Preis von 1,99 Euro für 450 Gramm auf zeitweise 2,59 Euro für 400 Gramm. Auf die Menge gerechnet sind das rund 46 Prozent mehr. Der Hersteller begründet die kleinere Füllmenge mit gestiegenen Kosten und verweist auf den aufgedruckten Verpackungshinweis „Weniger Inhalt – gleiche Qualität“. Seit April 2026 verpflichtet das neue Anti-Mogelpackungs-Gesetz den Handel, solche Mengenreduzierungen unter bestimmten Voraussetzungen zu kennzeichnen.

Platz 2: Ruben’s Pistaziencreme

Skimpflation – weniger Pistazien, gleicher Preis: Im Winter 2025 überzeugte die Pistaziencreme im VKI-Taste:Check mit Geschmack, dem geringsten Zuckergehalt und 45 Prozent Pistazien. Bald danach entdeckten mehrere Leser:innen eine neue Variante mit nur 15 Prozent Pistazien, gleichem Verpackungsdesign und gleichem Preis von 2,99 Euro. Auf Nachfrage teilte Hersteller „Interfood Lebensmittelgroßhandel“ mit, dass das Vorgängerprodukt aus strategischen Gründen ausgelistet wurde.

Platz 3: Bardollini Pistachio Cookies

Mehr Schein als Sein: Aufgrund der äußeren Kartonmaße und der Kennzeichnung “6 pcs” könnte man sechs mit Pistaziencreme gefüllte Schokokekse erwarten, welche die Verpackung gut ausfüllen. In der enthaltenen Kunststoffschale sind die zwei äußeren Mulden mit jeweils zwei Keksen bestückt, im Gegensatz zu den beiden mittleren Mulden, in denen nur jeweils ein Keks auf einem erhöhten Kunststoffboden platziert ist. Dort hätte jeweils noch ein Gebäckstück Platz. Hersteller Coleste verweist auf gestiegene Rohstoffpreise und den Schutz der empfindlichen Kekse.

Die Umfrage

Konsument:innen, die sich durch Aufmachung, Kennzeichnung oder Werbung eines Produktes in die Irre geführt sehen, können dem Verein für Konsumenteninformation das betreffende Produkt melden (www.konsument.at/lebensmittelcheck). Aus diesem Pool werden alljährlich fünf Produkte ausgewählt und im Rahmen der KONSUM-Ente zur Wahl gestellt.



SERVICE: Weitere Informationen zum Thema gibt es ab sofort online unter www.vki.at/KONSUM-Ente-2026. Bildmaterial für eine redaktionelle Verwendung gibt es unter: www.vki.at/Presse/PA-Ente-2026.

