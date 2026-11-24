Wien (OTS) -

Am kommenden Wochenende von Freitag, 27.11.2026, bis Sonntag, 29.11.2026, müssen Autofahrerinnen und Autofahrer laut ARBÖ vor allem rund um Einkaufszentren, Wintersportorte und Großveranstaltungen mit zahlreichen Verkehrsspitzen rechnen. Der „Black Friday“ und die ersten größeren Ski-Openings der Saison sorgen gemeinsam mit Messen, Konzerten und Sportveranstaltungen für zusätzliches Verkehrsaufkommen. Bereits ab Mittwoch, 25.11.2026, ziehen die „Agraria“ in Wels und die „Buch Wien“ zahlreiche Besucherinnen und Besucher an.

Vor allem am Freitag ab den Mittags- und Nachmittagsstunden rechnet der ARBÖ mit starkem Einkaufsverkehr rund um die großen Shoppingzentren. Am Samstag kommen die Ski-Openings in Ischgl und Obertauern sowie zahlreiche Veranstaltungen hinzu. Bei entsprechend winterlichem Wetter dürfte zusätzlich der erste stärkere Ski-Ausflugsverkehr der Saison einsetzen.

Der Freitag, 27.11.2026, steht österreichweit im Zeichen des „Black Friday“. Zahlreiche Einkaufszentren und Handelsbetriebe locken mit Rabattaktionen. Starkes Verkehrsaufkommen erwartet der ARBÖ vor allem rund um die großen Einkaufszentren in und um Wien sowie beim Designer Outlet Parndorf. Mit Verzögerungen ist vor allem auf der Ostautobahn (A4), der Burgenland Straße (B50), der Südautobahn (A2) und der Triester Straße (B17) zu rechnen.

Zwtl.: 80.000 Besucher und Staus bei der „Agraria“ in Wels erwartet

Von Mittwoch, 25.11.2026, bis Samstag, 28.11.2026, findet in Wels die „Agraria 2026“ statt. Österreichs Leitmesse für Landwirtschaft, Innenmechanisierung und Forst erwartet rund 80.000 Fachbesucherinnen und Fachbesucher. 410 Aussteller präsentieren auf rund 60.000 Quadratmetern Neuheiten aus den Bereichen Landtechnik, Ackerbau, Grünland, Forstwirtschaft, Tierhaltung, Stalltechnik und Energie. Rund 60 Rahmenveranstaltungen ergänzen das Messeprogramm.

Der ARBÖ erwartet vor allem am Freitag und Samstag auf der Innkreisautobahn (A8), der Welser Autobahn (A25) sowie auf den Zufahrten zum Welser Messegelände starken Verkehr. Messebesucherinnen und Messebesucher sollten ausreichend Zeit für die Anreise einplanen und nach Möglichkeit die ausgeschilderten Auffangparkplätze und kostenlosen Shuttlebusse nutzen.

Zwtl.: „Black Friday“, „Buch Wien“ und Konzerte sorgen in Wien für Staus

In Wien treffen am Wochenende gleich mehrere Großveranstaltungen auf den Einkaufsverkehr. Von Mittwoch, 25.11.2026, bis Sonntag, 29.11.2026, findet in den Hallen C und D der Messe Wien die „Buch Wien“ statt. Österreichs größtes Buchfestival bietet mehr als 500 Veranstaltungen. Im Vorjahr kamen rund 72.000 Besucherinnen und Besucher. Die Messe ist am Samstag, 28.11.2026, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 29.11.2026, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Rund um die Messe Wien ist vor allem auf der Ausstellungsstraße, der Trabrennstraße und dem Handelskai mit längeren Verzögerungen zu rechnen. Der ARBÖ empfiehlt die Anreise mit der U-Bahnlinie U2 bis zur Station „Krieau“.

Zusätzlich stehen in der Wiener Stadthalle am Freitag, 27.11.2026, gleich drei Veranstaltungen auf dem Programm. In der Halle D treten „BONEZ MC & RAF CAMORA“ auf, in der Halle F läuft „The Musical Story of Elvis“ und in der Halle E findet das ausverkaufte „RIOT & BREW Fest“ statt. Der ARBÖ erwartet daher vor allem durch das Zusammentreffen des abendlichen Berufsverkehrs mit dem An- und Abreiseverkehr der Veranstaltungen auf dem Neubaugürtel, der Hütteldorfer Straße, der Märzstraße und den Straßen im Nibelungenviertel Staus und längere Verzögerungen.

Der ARBÖ empfiehlt Konzertbesucherinnen und Konzertbesuchern die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer dennoch mit dem Auto anreist, sollte die geltende Kurzparkzonenregelung beachten und ausreichend Zeit für die Parkplatzsuche einplanen

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Zwtl.: Bildungsmesse und Kongress sorgen in Graz für Staus und Verzögerungen

Von Donnerstag, 26.11.2026, bis Samstag, 28.11.2026, findet in der Halle A der Messe Graz die „S-BIM“ statt. Die größte Schul- und Berufsinfomesse der Steiermark erwartet rund 25.000 Besucherinnen und Besucher und ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Gleichzeitig geht in der Stadthalle Graz der “56. Kongress für Allgemeinmedizin” über die Bühne.

Vor allem der Freitag dürfte auf den Straßen rund um die Messe verkehrsintensiv werden. Mit Verzögerungen ist vor allem auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, der Fröhlichgasse, der Liebenauer Hauptstraße sowie auf den Zufahrten von der Südautobahn (A2) zu rechnen. Der ARBÖ empfiehlt Besucherinnen und Besuchern die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Straßenbahnlinie 4 sowie mehrere weitere öffentliche Verkehrsmittel führen direkt zum Messegelände oder in dessen unmittelbare Nähe.

Zwtl.: „Westlife“ eröffnet die Wintersaison in Ischgl

In Tirol startet Ischgl am Donnerstag, 26.11.2026, offiziell in die Wintersaison 2026/27. Der Höhepunkt des Ski-Openings folgt am Samstag, 28.11.2026, mit dem „Top of the Mountain Opening Concert“. Die irische Popgruppe „Westlife“ tritt am Silvrettaparkplatz Ost auf. Einlass ist ab 16:30 Uhr, Konzertbeginn um 18 Uhr. Tausende Besucherinnen und Besucher werden zum Konzert erwartet. Zu den bekanntesten Hits der Band zählen „Flying Without Wings“, „My Love“ und „World of Our Own“.

Der ARBÖ erwartet bereits am Samstagvormittag verstärkten Anreiseverkehr. Engpässe sind vor allem auf der Arlberg Schnellstraße (S16) im Raum Landeck und auf der Paznauntalstraße (B188) zwischen Pians und Ischgl möglich. Nach Konzertende muss auch mit starkem Rückreiseverkehr gerechnet werden.

Zwtl.: „Die Fantastischen Vier“ beim Ski-Opening in Obertauern

Auch in Obertauern wird der Saisonstart groß gefeiert. Die „Skiopening Week“ beginnt am Freitag, 27.11.2026, mit dem „White Carpet Ride“. Am Samstag, 28.11.2026, folgt mit dem Konzert der „Fantastischen Vier“ der erste musikalische Höhepunkt mit tausenden Besucherinnen und Besuchern.

Vor allem am Samstag ist daher auf der Tauernautobahn (A10), insbesondere im Raum Altenmarkt/Radstadt, sowie auf der Katschberg Straße (B99) zwischen Radstadt und Obertauern mit starkem Ski- und Konzertverkehr zu rechnen. Auch nach Konzertende sind auf den Ausfahrtsstraßen längere Verzögerungen möglich.

Für Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher werden kostenlose Shuttlebusse angeboten. Unter anderem verkehren diese von Radstadt beziehungsweise vom Parkplatz der Königslehenbahn nach Obertauern. Im Ortsgebiet wird zusätzlich ein Pendelverkehr eingerichtet. Der ARBÖ empfiehlt, diese Angebote zu nutzen und ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen.

„Mit dem Black Friday, zahlreichen Messen und Konzerten sowie den großen Ski-Openings kommen gleich mehrere starke Verkehrsfaktoren zusammen. Vor allem am Freitag ab dem Nachmittag und am Samstag sollten Autofahrerinnen und Autofahrer auf den Zufahrten zu Einkaufszentren, Veranstaltungsgeländen und Wintersportorten ausreichend Zeitreserven einplanen“, so der ARBÖ-Informationsdienst.

Aktuelle Verkehrsinformationen erhalten Autofahrerinnen und Autofahrer auf www.arboe.at, im ORF-Teletext auf Seite 431 sowie bei der ARBÖ-Hotline unter 050/123-123.