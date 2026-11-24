Wien (OTS) -

„Was ist eigentlich aus der einstigen Wirtschaftspartei ÖVP geworden? Seit Jahren stellt sie den Bundeskanzler, während der gesamten ÖVP-Grünen-Regierung auch den Finanzminister. Sie hat Milliarden an Steuergeld für völlig überzogene Heizungsförderungen ausgegeben und damit die Preise mit nach oben getrieben. Und jetzt erklärt uns ausgerechnet die ÖVP, dass diese Förderpolitik wirtschaftlicher Unsinn war und allein die Grünen schuld seien. Viel deutlicher kann man den Verlust des eigenen wirtschaftlichen Sachverstands kaum vor Augen führen“, kritisierte FPÖ-Energiesprecher NAbg. Paul Hammerl die heutige Aussendung von ÖVP-Umweltsprecherin Carina Reiter.

Noch 2023 habe die ÖVP-geführte Regierung das Förderbudget für Heizungstausch und Gebäudesanierung auf 3,65 Milliarden Euro aufgestockt. Zwischen 2020 und 2024 seien die Kosten eines Heizungstausches um 60 Prozent gestiegen. Zeitweise seien sogar Förderungen von mehr als 100 Prozent der Anschaffungskosten möglich gewesen.

„Die Menschen haben diese Förderungen mit ihren Steuern bezahlt, stehen heute vor den hohen Preisen für neue Heizungen und müssen auch noch die Budgetsanierung mitfinanzieren. Und die ÖVP, die das alles jahrelang mitentschieden und finanziert hat, will plötzlich nichts mehr damit zu tun haben. Wer so lange regiert, kann sich nicht nachträglich zum unschuldigen Zuschauer erklären. Die ÖVP sollte endlich begreifen, dass Wirtschaftskompetenz nicht darin besteht, sich selbst dafür zu loben, sondern wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen und entsprechend zu handeln“, so Hammerl abschließend.