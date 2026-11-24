Wien (OTS) -

„Die EU ist Meisterin darin, ihr eigenes Chaos zu schaffen und anschließend zu versuchen, dieses mit noch mehr Chaos zu beseitigen. Statt sich endlich in Selbstbeschränkung zu üben, produziert Brüssel Jahr für Jahr neue Vorschriften, Verordnungen und bürokratische Hürden“, so heute Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europäischen Parlament. Wie aus einem aktuellen EU-Bürokratieindex von Stefan Wagner, Universitätsprofessor der Universität Wien, hervorgeht, ist der Umfang des geltenden EU-Rechts seit 2010 um 118 Prozent auf rund 47.600 Normseiten angewachsen. Unter Berücksichtigung sämtlicher Anhänge sind es sogar rund 90.800 Normseiten. Den größten Zuwachs verzeichnet dabei die Außen- und Sicherheitspolitik, insbesondere durch die von der EU verhängten Sanktionen.

„Mit ihrer Regulierungswut schafft die EU nicht mehr Rechtssicherheit, sondern zunehmend Rechtsunsicherheit. Sie schwächt den Wirtschaftsstandort Europa, hemmt Investitionen und treibt Unternehmen zur Abwanderung in Drittstaaten. Insbesondere unsere Klein- und Mittelbetriebe, aber auch die Verbraucher bekommen die Auswirkungen dieses Regulierungschaos täglich zu spüren. Wertvolle Zeit und finanzielle Ressourcen, die eigentlich in Innovation, Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen fließen sollten, werden durch immer neue bürokratische Verpflichtungen gebunden“, so Vilimsky.

„Die FPÖ fordert bereits seit Jahren, diesem Regulierungswahnsinn endlich ein Ende zu setzen. Angesichts des mittlerweile erreichten Ausmaßes würde selbst ein ‚One in, two out‘-Prinzip nicht mehr ausreichen. Vielmehr bräuchte es mittlerweile ein ‚One in, ten out‘-Prinzip, um auch nur annähernd wieder auf ein vernünftiges Maß an Regulierung zu kommen. Es ist höchste Zeit, dass die EU den Spar- und Rotstift endlich bei sich selbst ansetzt – bei ihrem aufgeblähten Verwaltungsapparat, bei der Anzahl ihrer Kommissare und insbesondere bei der Fülle ihrer Rechtsakte. Europa braucht weniger Bürokratie, mehr unternehmerische Freiheit und eine Rückbesinnung auf das Subsidiaritätsprinzip. Nicht alles, was in Brüssel geregelt werden kann, muss auch in Brüssel geregelt werden“, so Vilimsky abschließend.