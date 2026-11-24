Köln (OTS) -

Schluss mit Rabattfallen und verpassten Schnäppchen! Laut der Simon-Kucher KI-Shopping-Studie wollen zwei Drittel der Deutschen zum Black Friday auf künstliche Intelligenz setzen. So setzt ein Fünftel auf Tools wie ChatGPT, Gemini & Co., um Scheinangebote zu entlarven. Genauso viele wollen sich mit KI vor Fehlkäufen schützen. Aber auch zur Inspiration setzen die Deutschen auf Künstliche Intelligenz. So hofft über ein Fünftel auf Vorschläge der KI, welche Black-Friday-Produkte zu ihnen passen. Priorität hat allerdings der Preis. Mehr als ein Viertel sucht nach den besten Deals für konkrete Produkte. Je ein Drittel will KI nutzen, um sich einen Überblick über die besten Angebote im Deal-Dschungel zu verschaffen und um Rabattcodes aufzuspüren.

67 % der Deutschen wollen KI beim Shopping nutzen - bei den unter 35-Jährigen sogar 77 %

Schluss mit Rabattfallen: 21 % wollen Scheinangebote entlarven

Kaufreue vermeiden: 21 % wollen sich vor Fehlkäufen schützen

Keinen Rabatt verschenken: 33 % wollen Rabattcodes aufspüren

Durchblick im Deal-Dschungel: 33 % wollen einen Überblick über die besten Angebote bekommen

Preischeck fürs Wunschprodukt: 28 % wollen den besten Deal für ein konkretes Produkt finden

Neue Kaufideen dank KI: 22 % wollen passende Produkte entdecken

Wenn Ende November Black-Friday-Deals den Handel fluten, wollen sich laut der Simon-Kucher KI-Shopping-Studie zwei Drittel der Deutschen (67 Prozent) von KI beraten lassen. "Der Black-Friday-Trend 2026: KI-Recherche statt Bauchgefühl", so Dr. Tobias Maria Günter, Partner im Consumer Sector von Simon-Kucher.

Falsche Rabatte, echtes Vertrauensproblem

Den Preis vorher künstlich hochschrauben und am Black Friday dann als vermeintliches Schnäppchen präsentieren? Diese Masche hat die Kundschaft satt. Ein Fünftel der Deutschen (21 Prozent) will Scheinangebote daher mit Hilfe von ChatGPT, Gemini & Co. entlarven. "Ein künstlich aufgeblähter Rabatt ist kein Schnäppchen, sondern ein Vertrauensbruch", weiß Dr. Günter. "Wer beim Rabatt trickst und auffliegt, sieht seine Kunden womöglich nie wieder."

"KI wird zum größten Spielverderber des Black Friday"

Schlechter Deal, mangelhaftes Produkt, unpassendes Design - wer bei verlockenden Angeboten nach Bauchgefühl entscheidet, bereut den Kauf nicht selten kurze Zeit später. Ein Fünftel der Deutschen (21 Prozent) will KI am Black Friday daher auch dazu einsetzen, Fehlkäufe zu vermeiden. "KI wird zum größten Spielverderber des Black Friday", betont Markus Goller, Partner im Consumer Sector von Simon-Kucher. "50 Prozent Rabatt auf etwas, das man nicht braucht, sind immer noch 100 Prozent rausgeworfenes Geld. Der beste Black-Friday-Deal ist manchmal der Kauf, den man nicht macht. KI zwingt Händler, wieder stärker mit Produkten, statt nur mit Prozenten zu überzeugen."

"KI stellt die Rabattversprechen des Handels gnadenlos auf die Probe"

Natürlich steht das Sparen trotzdem im Vordergrund. So will ein Drittel (33 Prozent) mit KI Rabattcodes aufspüren. Ebenso viele setzen auf ChatGPT, Gemini & Co., um einen Überblick über die besten Angebote zu bekommen. "Was nützt der größte Rabatt, wenn ChatGPT einen besseren findet? KI stellt die Rabattversprechen des Handels am Black Friday gnadenlos auf die Probe", erklärt Jens-Conrad Markert, Director im Consumer-Sektor von Simon-Kucher. "KI macht Angebote vergleichbarer - und zwingt Händler, ihre Preisversprechen einzulösen."

ChatGPT wird zum Kaufverführer

Viele werden Ende November gezielt nach bestimmten Produkten suchen, haben den Kauf vielleicht sogar bewusst bis zum Black Friday rausgezögert. Mehr als ein Viertel (28 Prozent) will laut der Simon-Kucher KI-Shopping-Studie daher auf künstliche Intelligenz vertrauen, um den besten Deal für konkrete Produkte zu finden. Spannend: Fast genauso viele (22 Prozent) wollen mit Hilfe von KI neue Produkte entdecken. "ChatGPT wird zum Kaufverführer: Bald bestimmt KI nicht nur, was wir kaufen, sondern auch, was wir haben wollen", mahnt Dr. Günter. "Für Händler wird damit entscheidend, ob ihre Produkte von KI empfohlen werden."

Vertiefende Informationen und Infografiken in Druckqualität (aktuell nur für Medien und Partnerunternehmen) sind auf Anfrage erhältlich. Die Studie wird in 4 Episoden veröffentlicht. Dies ist Episode 2. Die Pressemittelung zu Episode 1 wurde bereits veröffentlicht. Die kompletten Ergebnisse stehen in Kürze zum Download zur Verfügung. Interviews können bereits jetzt angefragt werden.

Über die Studie: Die Simon-Kucher repräsentative KI-Shopping-Studie wurde im November 2026 von Simon-Kucher in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Marktforschungsinstitut Appinio durchgeführt. 1.200 Menschen aus Deutschland wurden zu KI-Nutzung und Einfluss von KI beim Shopping befragt.

Über Simon-Kucher

Simon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit rund 40 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum.simon-kucher.com