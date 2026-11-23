Wien (PK) -

Wie soll Österreich auf den raschen gesellschaftlichen, technologischen und demografischen Wandel reagieren, um auch in Zukunft einen leistungsfähigen Wirtschaftsstandort zu gewährleisten? Welche Vorsorge muss getroffen werden, wenn für längere Zeit der Strom ausfällt und die Lieferketten sowie die Kommunikationswege unterbrochen werden? In all diesen Bereichen komme den Regionen eine entscheidende Bedeutung zu, betonte Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs, auf deren Initiative heute eine halbtägige parlamentarische Enquete des Bundesrats mit dem Titel "Wohlstand, Wandel, Weitblick: Starke Regionen für Österreichs Zukunft" im Parlament abgehalten wurde.

Der Teilnehmerkreis war dabei breit gefächert und setzte sich nicht nur aus Mitgliedern des Bundesrats und des Nationalrats zusammen, sondern auch aus Vertreterinnen und Vertretern der Sozialpartner, der Landesregierungen und Landtage sowie diversen Bundesministerien. Einig waren sich jedoch alle darin, dass es starke Regionen brauche, um eine nachhaltige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und eine effiziente Krisenvorsorge zu gewährleisten.

Vorträge zu den Themen Wettbewerbsfähigkeit, alternde Gesellschaft, Fachkräftemangel, Blackout-Vorsorge und gezielten Krisenplänen

In mehreren Impulsreferaten wurde aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet, wie der Wandel gemeinsam gestaltet und die Regionen widerstandsfähiger gemacht werden können. Im ersten Teil ging es um die zentrale Frage, wie der Wohlstand angesichts einer alternden Gesellschaft und einem hohen Bedarf an Fachkräften langfristig abgesichert werden könne. Im zweiten Panel befassten sich die Vortragenden mit den Auswirkungen eines Blackouts, diversen Bedrohungsszenarien in Bezug auf die kritische Infrastruktur und wie sich Staat, Gemeinden, Unternehmen und Bevölkerung darauf vorbereiten können. Weiters stand der Schutz der zentralen Einrichtungen und Versorgungssysteme sowie die Zusammenarbeit der einzelnen Verwaltungsebenen in Krisenzeiten im Fokus.

Bachtrögler-Unger: Brauchen gezielte Förderung regionaler Stärken

Österreich sei nach wie vor ein starker Wirtschaftsstandort, leitete die Ökonomin Julia Bachtrögler-Unger (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung) ihren Vortrag über "Österreichs Wirtschaft als Rückgrat des Wohlstands" ein. Allerdings würde die Produktivität tendenziell zurückgehen. Um die Wirtschaft anzukurbeln, gebe es jedoch nicht nur eine einzige wirtschaftspolitische Antwort für ganz Österreich. Städte und Zentralräume, Tourismusregionen und periphere ländliche Regionen hätten unterschiedliche Herausforderungen, Stärken und Chancen. Effiziente Industriepolitik müsse die Unterschiede berücksichtigen und Fördermittel gezielt einsetzen. "Alles jederzeit überall zu fördern, heißt nichts zu fördern", urteilte die Wirtschaftsforscherin.

Treffsichere Förderung brauche den Mut zur Fokussierung sowie eine intelligente Koordination der strategischen Ziele. Wichtig sei weiters, Kooperationen zu fördern und komplementäre Stärken zu finden. Bei der Technologieentwicklung müsse auf regionale Stärken und bereits vorhandene Potenziale geachtet werden. Als Beispiel nannte Bachtrögler-Unger die Mikroelektronik in Kärnten und die Produktion von intelligenten Werkstoffen in Oberösterreich. In der Folge müsse auch die breite Implementierung von Schlüsseltechnologien erfolgen. Eine Aufgabe der öffentlichen Hand sei es, Kooperationen zu fördern. Wirtschaftsforschung könne dabei Hinweise darauf liefern, wo Maßnahmen sinnvoll gebündelt werde könnten.

Fürnkranz-Prskawetz: Demographischer Wandel als Chance

Alexia Fürnkranz-Prskawetz (TU Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften) erörterte unter der Überschrift "Chancen des demographischen Wandels" die Bevölkerungsentwicklung in Österreich. Der demografische Wandel werde oft unter dem Aspekt der Alterung der Gesellschaft problematisiert, er biete aber auch Chancen, gab sie zu bedenken. Der demografische Wandel stehe derzeit besonders im Fokus, weil die Generation der Babyboomer den Arbeitsmarkt verlasse und geburtenschwache Jahrgänge nachrücken würden. Zudem habe sich die Zeit, die in der Pension verbracht werde, seit den 1970er-Jahren fast verdoppelt.

Der Altersquotient, also wie viele Personen im Erwerbsalter wie vielen Personen im Pensionsalter gegenüberstünden, sei für sich genommen aber wenig aussagekräftig, wandte Fürnkranz-Prskawetz ein. Die Frage laute vielmehr, wie die gewonnene Lebenszeit optimal genutzt werden könne. Deshalb sollten die vorhandenen Fähigkeiten älterer Beschäftigter genützt und die Arbeitsplätze an die jeweiligen Lebensphasen angepasst werden. Investitionen, um Menschen länger in Arbeit zu halten, dürften nicht erst beim Alter von 50 oder 60 Jahren, sondern müssten viel früher ansetzen. Eine stille Reserve für den Arbeitsmarkt ortete sie zudem bei den Frauen, wo es eine Entlastung von Pflegetätigkeiten brauche. Andere Länder würden zudem bereits vorzeigen, wie der Arbeitskräftemangel durch Investitionen in neue Technologien und Automatisierung ausgeglichen werde könne. Dabei sei es wichtig, in Bildung und Weiterbildung in allen Lebensphasen zu investieren und das Bildungssystem entsprechend umzustellen.

Mayr: Zukunft der Lehrausbildung sichern

Thomas Mayr (Geschäftsführer am Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft) sprach über Bildung, Qualifikation und Innovation als Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit. Zwei gegensätzliche Trends seien in den letzten Jahrzehnten zu beobachten, nämlich der starke Ausbau der Hochschulbildung und eine massive Abnahme im Bereich der Grundkompetenzen. Dadurch gerate die Berufsbildung unter Druck.

In den ländlichen Regionen steige zwar auch die Nachfrage nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Hochschulabschluss, das Angebot an solchen Arbeitskräften steige aber noch stärker. Die Nachfrage nach Arbeitskräften der mittleren Qualifikationsebene, also mit Lehrabschluss, bleibe hingegen stabil, während das Angebot sinke. Für Mayr bedeutet das, dass die Lehre attraktiver werden müsse. Seit einigen Jahren hätten das auch die OECD und die EU erkannt, nachdem lange das Narrativ von "Aufstieg durch Bildung" gegolten habe. Der Experte regte daher an, dem Fachkräftemangel mit einer übergreifenden bildungspolitischen Strategie zu begegnen, die das System unter dem Gesichtspunkt der Berufsbildung betrachte.

Saurugg: Möglichst viele Menschen sollten für mindestens 14 Tage vorsorgen

Im zweiten Panel ging es um die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit der Regionen, die aus verschiedenen Blickwinkeln untersucht wurden. So plädierte etwa der Präsident der Gesellschaft für Krisenvorsorge Herbert Saurugg für eine ausreichende Blackout-Vorsorge. Um die Folgen des Ausfalls von Infrastruktur, Lieferketten und Kommunikation abzumildern, sollten möglichst viele Menschen für mindestens 14 Tage vorsorgen, lautete eine zentrale Botschaft. Derzeit könnte sich laut Umfragen nur rund ein Drittel der Bevölkerung maximal vier Tage selbst versorgen. Saurugg setzte sich zudem dafür ein, dass gleichzeitig auch die Gemeinden bei der Vorsorge, bei Übungen und bei der Prioritätensetzung ausreichend unterstützt werden sollen. Dies gelte insbesondere für den Wasser- und Abwassersektor sowie für die Vorbereitung einer Gesundheits- und Lebensmittelnotversorgung. Wichtig sei jedenfalls eine ehrliche und mehrsprachige Kommunikation mit der Bevölkerung, was die staatlichen Strukturen leisten und vor allem nicht leisten könnten, betonte der Experte.

Nemec: Investitionen in Cybersicherheit, Modernisierung der Infrastruktur und klare Notfallpläne

Die damit zusammenhängende verteidigungspolitische Sichtweise brachte Oberst Camillo Nemec ein, der in seinem Redebeitrag vor allem auf die Bedrohungen für die kritische Infrastruktur beispielsweise in den Bereichen Energie, Wasser, Gesundheit und Kommunikation zu sprechen kam. Dabei könne es sich um Attacken auf Umspannwerke, Desinformationskampagnen, Störungen des Mobilfunknetzes, Angriffe auf das Gesundheitswesen oder - wie erst kürzlich - auf Kühlsysteme von Lebensmittelketten handeln, zeigte Nemec auf. Insbesondere Cyberattacken zählten zu den häufigsten Vorfällen im Rahmen des hybriden Bedrohungsspektrums und würden tagtäglich stattfinden.

All dies sei Teil einer modernen Kriegsführung, in der die Gesellschaft und die Lebensgrundlagen der Bevölkerung die primären Ziele seien, hob Nemec hervor. Zudem müsste mit massiven Auswirkungen auf die Verteidigungsbereitschaft und -fähigkeit des betroffenen Landes gerechnet werden. Ein Beispiel dafür sei der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, in der die kritische Infrastruktur, die zunehmend vernetzt und digitalisiert sei, ins Fadenkreuz genommen werde. Die zivile Unterstützung des Militärs im Verteidigungsfall müsse daher durch eine engmaschige Kooperation gewährleistet werden, war Nemec überzeugt. Weiters sei es vor dem Hintergrund sich wandelnder geopolitischer Gegebenheiten essentiell, laufend Risikoanalysen bezüglich strategischer Abhängigkeiten von ausländischen Technologieunternehmen durchzuführen und entsprechende Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz zu ergreifen. Dazu zählten Investitionen in Cybersicherheit und die Modernisierung der kritischen Infrastruktur, physische Schutzmaßnahmen, klare Krisen- und Notfallpläne sowie eine enge Zusammenarbeit aller Stakeholder, resümierte Nemec.

Vorhofer: Umfassende Resilienz von der persönlichen Ebene bis zum Bund ist gefragt

Peter Vorhofer, Regierungsberater im Bundeskanzleramt, ging aufgrund stark veränderter Lagebilder und geopolitischer Entwicklungen von einer multidimensionalen Krisenlage aus, die auch in den nächsten Jahrzehnten noch andauern werde. Die EU und auch Österreich müssten sich nun überlegen, wie sie diese Phase "am besten durchtauchen" können. Man sei vor allem konfrontiert mit einer anderen Art von Konflikten und mit der Tatsache, dass energiepolitische, wirtschaftliche und digitale Fragen immer weiter in die sicherheits- und verteidigungspolitische Domäne hineinreichen würden.

Es gelte daher laufend, die globalen Entwicklungen zu beobachten und darauf zu reagieren. So sei etwa vor Kurzem ein Koordinationsgremium eingerichtet worden, in dem man über 150 Vorschläge geprüft habe, um Vorkehrungen für etwaige Versorgungskrisen zu treffen. Auch auf rechtlicher Ebene sei es bereits gelungen, zahlreiche Gesetze anzupassen, um die Resilienz zu steigern. Was es aber unbedingt brauche, sei "Awareness" in der Gesellschaft, so Vorhofer, weil die Bevölkerung verstehen müsse, was passiere und was sich fundamental geändert habe. Aus seiner Sicht müssten auf allen Ebenen - von der persönlichen bis zum Bund - vor allem drei Fähigkeiten gestärkt werden: die Bewältigungsfähigkeit, die Anpassungsfähigkeit und die Umgestaltungsfähigkeit. Außerdem sollte das Vertrauen in das System gestärkt werde, zumal es auf allen Ebenen "gute Leute" gebe, die wissen was zu tun sei.

Starke Regionen bauen auf lebenswerten Gemeinden auf

Die Stärke einer Region bemesse sich vor allem daran, dass Menschen dort mit ihren Familien leben und alt werden wollen, urteilte Guido Flatz, der Landtagsabgeordneter und Bürgermeister der Vorarlberger Gemeinde Doren ist. Zu einer guten Lebensqualität und Wohlbefinden zählten etwa das Gasthaus, das Geschäft, die Volksschule und der Handwerksbetrieb vor Ort, die mehr als ein Gebäude oder einen Arbeitgeber darstellen würden. Die Politik dürfe daher nicht nur fragen, was diese kleine Infrastruktur koste, sondern was es koste, wenn diese Gemeinschaft verschwinde, mahnte er ein. Weiters brauche es seiner Meinung nach Orte der Begegnung sowie der Beteiligung, damit Regionalität kein Rückzug sei, sondern eine Zukunftsstrategie darstelle.

Elke Florian, Bürgermeisterin von Judenburg, schloss sich ihrem Vorredner an, da man monetär nicht quantifizieren könne, wie wichtig das Miteinander sei. Was sie sich aber wünsche, sei die Vereinfachung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen. Als Beispiele führte sie dabei die Zusammenlegung einer Musikschule oder wirtschaftliche Kooperationen an, wo sich fünf Gemeinden die Kommunalsteuer aufteilen wollen. Die dabei auftretenden rechtlichen Hürden seien enorm, beklagte Florian.

Harald Grießler, Experte für Regionalentwicklung im Amt der Steiermärkischen Landesregierung, hielt es für wichtig, die Regionen auf Krisensituationen vorzubereiten. Gleichzeitig sollte man auch aus Krisen lernen und etwas daraus machen. So würden etwa die gut funktionierenden Cluster-Strukturen in der Steiermark, also die enge Interaktion der Betriebe mit der Forschung, auf den Lehren basieren, die man aus der Krise der verstaatlichten Industrie vor 40 Jahren gezogen habe. Essentiell sei aus seiner Sicht auch der Austausch zwischen den Gemeinden und das Lernen von Best-Practice-Modellen.

Von der Datensouveränität bis zur Wasserversorgung

Angesichts der massiven Umbrüche vor allem im digitalen Bereich plädierte Bundesrat Harald Himmer (ÖVP/W) für mehr Datensouveränität in Europa. Auch in dieser Frage sei es relevant, alle politischen Ebenen miteinzubeziehen.

Bundesrat Martin Peterl (SPÖ/N) ging vor allem auf die Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserversorgung ein, was die Kommunen und Regionen vor große Herausforderungen stelle. Eine sichere Versorgung mit sauberem Trinkwasser gehöre zu den wichtigsten Infrastruktureinrichtungen. Seine Fraktion setze sich daher für ein Wasserentnahmeregister für Großverbraucher ein.

Bundesrat Peter Samt (FPÖ) befasste sich mit dem steirischen Modell der Regionalentwicklung, das 2018 auf neue Beine gestellt worden sei. Durch die Etablierung einer Regionalmanagementebene sei es gelungen, auf unterschiedlichste Bedürfnisse einzugehen und neue Formate wie etwa im Bereich der Lehre zu installieren, die auch sehr gut angenommen werden. Auch Samt war überzeugt davon, dass die Kooperation zwischen den Gemeinden immer wichtiger werde.

Für Bundesrätin Simone Jagl (Grüne) ist die Klimakrise die derzeit relevanteste, da sie das zukünftige Sicherheitsgefüge massiv beeinflusse. Hitze sei nicht nur lebensbedrohlich, sondern stelle aufgrund ihrer Auswirkungen auf die Landwirtschaft und die Wasserressourcen ein großes Versorgungsrisiko dar. Man müsse daher noch vielmehr über Hitzeschutz, entsiegelte Flächen, Trinkbrunnen und gekühlte öffentliche Räume reden, forderte sie. All dies müsse Teil der kommunalen Vorsorge sein.

Die Zukunft Österreichs hänge von starken Gemeinden und starken Regionen ab, urteilte Nationalratsabgeordnete Gertraud Auinger-Oberzaucher (NEOS). Da eine bessere Zusammenarbeit eine wichtige Rolle dabei spiele, sollten auch neue Formen der Kooperation ermöglicht werden. Die Reformpartnerschaft biete dazu eine Grundlage; diese müsse aber mit Leben erfüllt werden. Wie auf Unternehmensseite schon lange üblich, sollte Fachwissen geteilt und die gemeinsame Nutzung von Infrastruktur ermöglicht werden. Eine weitere Möglichkeit bestünde auch darin, Gemeinden zu fusionieren und zusammenzulegen, so Auinger-Oberzaucher, dies sollte ihrer Meinung nach kein Tabu sein. (Schluss Enquete) sue/sox

HINWEIS: Die Veranstaltung ist als Video-on-Demand in der Mediathek des Parlaments verfügbar. Fotos von der Enquete sowie eine Nachschau auf vergangene Veranstaltungen finden Sie im Webportal des Parlaments.