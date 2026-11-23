Spittal/Drau (OTS) -

Am 20. und 21. November 2026 wurde der congress Schladming zum Treffpunkt der österreichischen Blasmusik-Elite: Der Österreichische Blasorchesterwettbewerb der Leistungsstufe D und die Austrian Nationals for Brass Band begeisterten mit musikalischen Höchstleistungen, inspirierendem Austausch und einem starken Miteinander.

Rund 700 Musikerinnen und Musiker aus Österreich und Südtirol präsentierten sich an diesem Wochenende einer international besetzten, verdeckt wertenden Jury. Für die Bewertung der Blasorchester zeichneten Helmut Schmid (Österreich, Juryvorsitz), Sandro Blank (Schweiz), Irene Gómez-Calado (Spanien) und Mitja Dragolič (Slowenien) verantwortlich. Die Auftritte der Brass Bands wurden zusätzlich von Robert Childs (Großbritannien) statt von Mitja Dragolič beurteilt.

Stufe D

Neun ausgewählte Orchester, entsandt von den Landes- und Partnerverbänden des Österreichischen Blasmusikverbandes, präsentierten sich beim Wettbewerb auf höchstem musikalischem Niveau. Das für alle Teilnehmer verpflichtende Werk „Lake of the Moon“ von Kevin Houben stellte dabei hohe musikalische und technische Anforderungen an die Kapellen und ihre Dirigentinnen und Dirigenten.

Besonders die individuell gewählten Selbstwahlstücke beeindruckten durch ihre stilistische Vielfalt und künstlerische Ausdruckskraft. Sie entführten das Publikum in faszinierende Klangwelten und machten die außergewöhnliche Bandbreite der heimischen Blasmusik eindrucksvoll hörbar. Die hohe Qualität aller Darbietungen sorgte immer wieder für große Bewunderung und staunende Begeisterung im Saal.

Die Bewertung erfolgte nach den Richtlinien des Österreichischen Blasmusikverbandes. Maximal konnten 100 Punkte erreicht werden, wobei ab 90 Punkten das Prädikat einer „hervorragenden musikalischen Gesamtaussage“ vergeben wird.

Den dritten Platz sicherte sich die Musikkapelle Peter Mayr Pfeffersberg aus Südtirol unter der Leitung von Bernhard Reifer. Als Auszeichnung erhielt das Orchester einen vom Österreichischen Blasmusikverband und dem Musikverlag Adler gestifteten Notengutschein im Wert von 500 Euro.

Der zweite Platz ging an die Musikkapelle Anras aus Tirol mit ihrem Dirigenten Christian Schönegger. Neben dem Vizetitel durfte sich das Orchester über eine von der Generali Versicherung gesponserte B&S-Trompete freuen.

Den Bundessieg errang die Trachtenmusikkapelle Windhag aus Niederösterreich unter der musikalischen Leitung von Thomas Maderthaner. Für ihre herausragende Leistung wurde das Orchester mit einer von Buffet Crampon gesponserten Antoine-Courtois-Posaune ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt das Trompetenregister der Trachtenmusikkapelle Windhag den Registerpreis.



Austrian Nationals for Brass Band: Champion & Youth Section

Ein weiteres musikalisches Highlight bildeten die Austrian Nationals for Brass Band in der Champion Section und der Youth Section. In der Jugendkategorie traten 2026 erstmals zwei Brass Bands gegeneinander an und unterstrichen damit die erfreuliche Entwicklung und wachsende Bedeutung der österreichischen Brass-Band-Szene. In der Champion Section war zudem mit „Panic!“ von Andreas Ziegelbäck erstmals das neue Pflichtstück öffentlich zu hören.

Besonders bemerkenswert war die große Bandbreite der teilnehmenden Brass Bands. Von der Junior Brass Band Oberösterreich über die CatchBasinBrassBand Tirol bis hin zur renommierten Brass Band Oberösterreich und der international erfolgreichen Brass Band Fröschl Hall präsentierten sich Brass Bands unterschiedlichster Alters- und Leistungsstufen als klangstarke, spielfreudige Ensembles. Mit ihren Auftritten bereicherten sie das Wettbewerbswochenende um zahlreiche musikalische Farben und Facetten.

In der Youth Section wurden ausschließlich Punkte vergeben, eine Reihung der teilnehmenden Bands gab es hierbei nicht. Die Junior Brass Band Oberösterreich unter der Leitung von Stefan Spieler erreichte 86,67 Punkte, die CatchBasinBrassBand Tirol unter Georg Pranger wurde mit 87,83 Punkten bewertet. Der Soloist Prize ging an den Flügelhornisten der CatchBasinBrassBand, während das Cornet-Register der Junior Brass Band Oberösterreich als Best Section ausgezeichnet wurde.

Auch in der Champion Section wurden Sonderpreise für die beste Solistin beziehungsweise den besten Solisten sowie das beste Register vergeben. Die Auszeichnungen gingen an das Soprano Register und die Percussion Section der Brass Band Fröschl Hall.

Den zweiten Platz sicherte sich die Brass Band Oberösterreich unter der musikalischen Leitung von Günther Reisegger. Als Sieger der Champion Section qualifizierte sich die Brass Band Fröschl Hall aus Tirol unter der Leitung von Corsin Tuor für die Teilnahme an den European Brass Band Championships 2028 in Birmingham und wird dort Österreich auf internationaler Bühne vertreten.



Musikalische Gemeinschaft

Begleitend zum Wettbewerb bot der Österreichische Blasmusikverband eine Weiterbildung für Jurorinnen und Juroren der Landes- und Partnerverbände an. Damit setzte der ÖBV ein weiteres Zeichen für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Bewertungskultur sowie die nachhaltige Sicherung hoher Qualitätsstandards im Blasmusikwesen. Gleichzeitig wurde die Bedeutung der Aus- und Weiterbildung als Grundlage für die erfolgreiche Zukunft der Blasmusik erneut unterstrichen.

Über beide Veranstaltungstage hinweg standen jedoch nicht nur musikalische Spitzenleistungen im Mittelpunkt, sondern vor allem auch Gemeinschaft, gegenseitige Wertschätzung und der generationenübergreifende Austausch. Die Weitergabe von Wissen, Erfahrungen und Traditionen an junge Musikerinnen und Musiker war dabei ebenso spürbar wie das gemeinsame Engagement für die Zukunft der Blasmusik.

Den festlichen Schlusspunkt setzte die Preisverleihung, bevor die Blaskapelle BKT mit einem abwechslungsreichen und modernen Konzertprogramm für einen stimmungsvollen Ausklang sorgte. Mit ihrer mitreißenden Darbietung begeisterte sie das Publikum und zeigte eindrucksvoll, wie vielfältig, zeitgemäß und verbindend Blasmusik sein kann. Einmal mehr wurde deutlich, dass sie Menschen unterschiedlicher Generationen zusammenführt und als lebendiger Bestandteil des kulturellen Lebens Brücken zwischen Tradition und Gegenwart schlägt.

Fazit

Der Bundeswettbewerb der Leistungsstufe D und die Austrian Nationals for Brass Band 2026 haben eindrucksvoll gezeigt, wie vielfältig, innovativ und leistungsfähig die österreichische Blasmusikszene heute aufgestellt ist. Die herausragenden musikalischen Leistungen aller teilnehmenden Orchester und Brass Bands machten Schladming einmal mehr zu einem Treffpunkt der heimischen Blasmusik auf höchstem Niveau.

Dass eine Veranstaltung dieser Größenordnung reibungslos und professionell durchgeführt werden konnte, ist dem Engagement vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer zu verdanken. Ob beim Empfang der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, bei der Betreuung der Orchester während des gesamten Wettbewerbstages oder bei den individuellen Bühnenumbauten zwischen den Auftritten: Hinter den Kulissen wurde mit großer Leidenschaft und beeindruckendem Einsatz gearbeitet. Ein besonderer Dank gilt dabei dem Steirischen Blasmusikverband sowie den zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstützern des Musikbezirks Gröbming, die mit ihrem außergewöhnlichen Engagement maßgeblich zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.

Ebenso gebührt allen Musikerinnen und Musikern, Dirigentinnen und Dirigenten, Obfrauen und Obmännern höchste Anerkennung. Mit euren Darbietungen habt ihr eindrucksvoll bewiesen, welches künstlerische Potenzial in der modernen Blasmusik steckt. Am Ende des Tages funktioniert eine Musikkapelle nur als große Gemeinschaft, und das konnte man auch hören und sehen.

Mit seinen beeindruckenden Wettbewerbsleistungen, den inspirierenden Begegnungen und seiner besonderen Atmosphäre setzte Schladming ein starkes musikalisches Zeichen für die Zukunft der Blasmusik. Ein Zeichen, das weit über das Wettbewerbswochenende hinaus nachwirken wird.