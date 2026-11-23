Wien (OTS) -

Auch die dritte Runde der IT-Kollektivvertragsverhandlungen ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Arbeitgeberseite legte ein geringfügig adaptiertes Angebot für die über 90.000 Beschäftigten vor. Angeboten werden lediglich 1,5 Prozent auf die IST-Gehaltssumme und 2,2 Prozent auf die Mindestgehälter bei einer zugrunde liegenden Inflation von 3,2 Prozent. Die Gewerkschaft GPA fordert eine Erhöhung der Mindestgehälter, der IST-Gehaltssumme und der Lehrlingseinkommen um 3,9 Prozent. Als nächsten Schritt starten in ganz Österreich Betriebsversammlungen. ++++

„Das Angebot der Arbeitgeberseite von lediglich 1,5 Prozent auf die IST-Gehaltssumme und 2,2 Prozent auf die Mindestgehälter wird weder der wirtschaftlichen Realität der IT-Branche noch den Leistungen der Beschäftigten gerecht. Die Beschäftigten entwickeln und sichern jene digitalen Systeme, auf die unsere Wirtschaft und unser Alltag angewiesen sind. Ohne wettbewerbsfähige Gehälter besteht die Gefahr, dass unsere Fachkräfte in andere Branchen abwandern“, betont GPA-Chefverhandlerin Birgit Patzak-Windisch.

Die wirtschaftlichen Zahlen zeigen die Stärke der Branche: Die WIFO-Herbstprognose für 2026 weist für den Wirtschaftsbereich Information und Kommunikation ein reales Wachstum von 2,2 Prozent aus, gegenüber 0,9 Prozent für die Gesamtwirtschaft. 2025 erzielte die Informationstechnologie laut Wirtschaftskammer Umsätze von 44,31 Milliarden Euro – ein Plus von 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

„Die Arbeitgeber stellen die Branche das ganze Jahr über als erfolgreich und zukunftsstark dar. Bei den Gehaltsverhandlungen wird diese positive Entwicklung plötzlich ignoriert. Noch im Juli bezeichnete der Wirtschaftskammer-Branchenobmann in einer Aussendung die IT als ‚zentraler Wachstumsmotor des Standorts‘. Kaum, dass die Verhandlungen begonnen haben, wird die Branche von den Arbeitgebern schlechtgeredet“, so Patzak-Windisch.

„Die Sicherung der Kaufkraft, eine faire Gehaltsentwicklung und die Anerkennung der tagtäglichen Leistungen der Beschäftigten müssen zentrale Bestandteile eines Kollektivvertragsabschlusses sein. Wer qualifizierte Fachkräfte halten und gewinnen will, muss ihre Leistung fair bezahlen. Gute Gehälter sind eine Investition in Kompetenz, Verlässlichkeit und die Zukunftsfähigkeit der Branche“, erklärt Patzak-Windisch.

„Die Beschäftigten erwarten konkrete Ergebnisse statt weiterer Verzögerungen. Auch die Unternehmen brauchen Planungssicherheit. Wir erwarten daher von der Arbeitgeberseite ein deutlich verbessertes und wirtschaftlich angemessenes Angebot.“

In einem nächsten Schritt starten in ganz Österreich Betriebsversammlungen, um die Beschäftigten über den Verhandlungsstand zu informieren und notwendige weitere Schritte zu planen.

„Wir wollen endlose Verhandlungen verhindern und zu Ergebnissen kommen. Die Beschäftigten leisten jeden Tag ihren Beitrag zum Erfolg der IT-Branche. Jetzt müssen die Arbeitgeber Verantwortung übernehmen und einen fairen Abschluss ermöglichen“, bekräftigt Patzak-Windisch.