Wien (OTS) -

Die Wirtschaftskammer (WKÖ) zieht gegen Krankenstände und Sozialleistungen zu Felde und rechnet ein Einsparpotenzial von 380 Millionen Euro vor. Für Josef Muchitsch, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft BAU-HOLZ (GBH), fehlt in dieser Rechnung der größte Posten. ++++

„Der größte Betrug ist, 46 Millionen Überstunden nicht zu bezahlen und sich gleichzeitig zu weigern, die tatsächliche Arbeitszeit monatlich zu melden. Darüber soll die Wirtschaftskammer reden, wenn sie schon Sozialbetrug bekämpfen will“, sagt Muchitsch.

2,5 Milliarden Euro Lohn nicht bezahlt =

Laut Statistik Austria haben Österreichs Beschäftigte 2025 rund 170 Millionen Mehr- und Überstunden geleistet. 45,9 Millionen davon wurden weder bezahlt noch mit Zeitausgleich abgegolten. Arbeiterkammer und ÖGB beziffern den Lohnverlust für die Beschäftigten auf rund 2,5 Milliarden Euro. Dem Staat und der Sozialversicherung entgehen dadurch rund 1,23 Milliarden Euro an Steuern und Beiträgen.

Gearbeitete Stunden gehören gemeldet =

Seit 1. Jänner 2026 müssen Arbeitgeber bei der Anmeldung zur Sozialversicherung die vereinbarte Arbeitszeit angeben. Wie viele Stunden tatsächlich gearbeitet werden, erfährt die Sozialversicherung aber weiterhin nicht. Die GBH fordert daher, die tatsächlich geleisteten Stunden jeden Monat mitzumelden – mit der Beitragsgrundlagenmeldung, die die Betriebe ohnehin monatlich abgeben.

„Die Arbeitszeit wird in den Betrieben sowieso aufgezeichnet, da ist das Mitmelden kein Bürokratiemonster. Die ehrlichen Betriebe, die jede Stunde bezahlen, haben davon nur Vorteile. Denn wer Überstunden nicht zahlt, arbeitet billiger und nimmt ihnen die Aufträge weg. Mit der Meldung ist damit Schluss“, so Muchitsch.

Missbrauch bekämpfen, auch bei den Betrieben =

Für die GBH ist klar: Wer Leistungen erschleicht, muss die Folgen spüren. Wer aber die Beschäftigten pauschal verdächtigt und gleichzeitig die Milliarden aus unbezahlter Arbeit ausblendet, führt keine ehrliche Debatte.

Muchitsch abschließend: „Am Bau arbeiten die Menschen bei Hitze, Kälte und Regen, und das körperlich schwer. Wer krank ist, muss sich auskurieren können, ohne als Schummler hingestellt zu werden. Will die Wirtschaftskammer etwas gegen Betrug tun, soll sie unsere Forderung unterstützen. Dann wird jede geleistete Stunde auch bezahlt.“

Wer ist die Gewerkschaft BAU-HOLZ (GBH)?

Die Gewerkschaft BAU-HOLZ (GBH) ist die österreichische Gewerkschaft für rund 250.000 Beschäftigte in der Bau-, Holz- und Steinbranche. Sie verhandelt Kollektivverträge, setzt sich für faire Löhne, sichere Arbeitsbedingungen und soziale Gerechtigkeit ein und kämpft für faire öffentliche Vergaben sowie konsequent gegen Lohn- und Sozialdumping. Ziel ist der Schutz der Beschäftigten und fairer Wettbewerb für jene Betriebe, die sich an die Regeln halten. Bundesvorsitzender der GBH ist Josef Muchitsch. Weitere Informationen auf gbh.at.